Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện các tờ tiền nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM Agribank: Công an và ngân hàng dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Đinh Anh | 07-05-2026 - 13:09 PM | Sống

Lực lượng chức năng đã tiến hành tra soát thời gian giao dịch trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ cùng ngày.

Ngày 6/5 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về việc cán bộ Công an xã Chợ Gạo đã hoàn tất việc trao trả số tiền nhặt được từ máy ATM thuộc Ngân hàng Agribank Chợ Gạo cho người bị mất

Trước đó, vào khoảng 12h50, ngày 28/4/2026, đồng chí Lê Minh Thơ, cán bộ Tổ Tổng hợp, Công an xã Chợ Gạo đi rút tiền tại máy ATM thuộc Ngân hàng Agribank Chợ Gạo. Chưa kịp đưa thẻ rút tiền vào, đồng chí Thơ phát hiện có một số tiền đã nằm sẵn trong khe đựng tiền của máy ATM.

Biết được đây là số tiền của một người dân rút trước đã sơ ý để quên lại, đồng chí Thơ đã chủ liên hệ với Ngân hàng Agribank Chợ Gạo nhờ hỗ trợ. Từ đây, lực lượng chức năng tiến hành tra soát thời gian giao dịch trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ cùng ngày có người dân nào giao dịch đúng với số tiền đã để quên lại trong trụ máy ATM.

Đồng chí Lê Minh Thơ trao lại số tiền cho chị Y. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả tra soát phát hiện người để quên lại số tiền là chị Y., sinh năm 1975, ngụ xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp đã để quên lại số tiền nêu trên. Ngay sau đó, đồng chí Thơ đã liên hệ với chị Y. và đã trao trả số tiền trên cho chị.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp

Công an thông báo đặc biệt hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo đặc biệt hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng

Công an thông báo đặc biệt hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng Nổi bật

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi Nổi bật

Từ đơn hàng "hãy ngồi cạnh tôi 2 tiếng", cô gái 24 tuổi nằm viện trị ung thư nhận món quà kỳ diệu từ cộng đồng tài xế

Từ đơn hàng "hãy ngồi cạnh tôi 2 tiếng", cô gái 24 tuổi nằm viện trị ung thư nhận món quà kỳ diệu từ cộng đồng tài xế

12:30 , 07/05/2026
Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này khi mua vàng trên trang mạng xã hội tích xanh

Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này khi mua vàng trên trang mạng xã hội tích xanh

12:17 , 07/05/2026
Công an cảnh báo khẩn: Cập nhật thông tin sổ đỏ qua "dịch vụ công" giả, mất sạch tiền trong tài khoản

Công an cảnh báo khẩn: Cập nhật thông tin sổ đỏ qua "dịch vụ công" giả, mất sạch tiền trong tài khoản

12:03 , 07/05/2026
Bài toán sống còn phía sau loạt siêu dự án nghìn tỷ của Việt Nam

Bài toán sống còn phía sau loạt siêu dự án nghìn tỷ của Việt Nam

11:24 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên