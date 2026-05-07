Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này khi mua vàng trên trang mạng xã hội tích xanh

Theo công an Nghệ An, thời gian qua, giá vàng biến động mạnh khiến nhu cầu mua và tích trữ tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo các thương hiệu lớn để lừa người dùng chuyển tiền mua vàng trên mạng xã hội.

Nhiều trang lừa đảo tinh vi tới mức có dấu tích xanh, dễ khiến người dùng nhầm tưởng là kênh chính thức. Tuy nhiên, các fanpage thường có tích xanh do mua lại tài khoản cũ hoặc tận dụng cơ chế xác thực trả phí của nền tảng. Vì vậy, dấu tích xanh trên Facebook hiện nay không còn là bảo chứng cho độ tin cậy.

Các đối tượng đã thực hiện hoạt động lừa đảo bằng cách thức chuyên nghiệp, sao chép giao diện fanpage giả gần như 100% hình ảnh, logo, bài viết và thậm chí là chèn mã QR chuyển khoản giả mạo vào ảnh chụp thật tại cửa hàng.

Trang Facebook giả mạo sử dụng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa và nội dung bài đăng giống hệt fanpage chính thức của Bảo Tín Minh Châu

Các thủ đoạn lừa đảo được sử dụng như:

- Tạo tâm lý khan hiếm: Đăng tin bán vàng miếng, vàng nhẫn với giá thấp hơn thị trường kèm các lời mời “đặt lịch giữ suất” hoặc “chốt giá sớm” để thúc ép người dùng chuyển tiền đặt cọc nhanh chóng.

- Dẫn dụ chia sẻ màn hình: Sau khi nạn nhân chuyển tiền, kẻ gian viện cớ “sai nội dung” hoặc “lỗi giao dịch”, yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại để “hướng dẫn hoàn tiền” nhưng thực chất là để đánh cắp mã OTP và tất toán tài khoản ngân hàng.

- Một số đối tượng còn giả mạo nhân viên ngân hàng tại các cửa hàng vàng bạc đá quý gửi đường link yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện chuyển khoản để nhận quà nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

- Lừa đảo đầu tư “sàn vàng” trực tuyến (vàng ảo): Đánh vào tâm lý của người tiêu dùng với mong muốn lợi nhuận cao, mời gọi tham gia các sàn giao dịch vàng quốc tế giả mạo với cam kết lợi nhuận siêu khủng, an toàn tuyệt đối. Ban đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một số tiền lãi nhỏ để tạo lòng tin. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, sàn sẽ bị lỗi hoặc đối tượng biến mất.

- Trộn vàng giả, vàng “kém tuổi”: Lợi dụng việc mua bán online khó kiểm định, kẻ lừa đảo giao vàng giả hoặc vàng không đúng hàm lượng cam kết.

- Các doanh nghiệp kinh doanh vàng uy tín khẳng định không mua bán, nhận đặt cọc hay yêu cầu thanh toán trước qua mạng xã hội. Mọi giao dịch chỉ thực hiện trực tiếp tại cửa hàng.

Để phòng tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo tinh vi, Công an tỉnh khuyến cáo:

Nhận diện fanpage giả mạo (dù có tích xanh):

- Kiểm tra lịch sử trang: Vào mục “Tính minh bạch của trang”. Nếu một trang bán vàng nhưng lịch sử lại từng là trang “Hội những người yêu mèo” hoặc “Blog cá nhân” mới đổi tên gần đây, đó chắc chắn là trang mua lại.

- Lượng tương tác ảo: Bài viết có hàng nghìn like nhưng không có bình luận, hoặc bình luận chỉ toàn các câu khen ngợi chung chung, vô thưởng vô phạt.

- Giá rẻ bất thường: Vàng là mặt hàng có giá niêm yết rõ ràng. Bất kỳ nơi nào quảng cáo bán vàng “chiết khấu cao”, “giá nội bộ” hay “xả kho giá rẻ” đều là dấu hiệu lừa đảo.

Nguyên tắc giao dịch an toàn:

- Không chuyển khoản trước: Các thương hiệu vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI thường yêu cầu giao dịch trực tiếp tại cửa hàng hoặc có hệ thống website thanh toán tích hợp cổng ngân hàng chính thống, thay vì yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân qua tin nhắn Facebook.

- Xác minh qua Hotline: Trước khi chuyển tiền, hãy gọi trực tiếp số hotline công khai trên website chính thức của hãng để xác nhận fanpage đó có phải của họ hay không.

- Ưu tiên mua trực tiếp: Với tài sản có giá trị cao và biến động mạnh như vàng, việc “mắt thấy, tay sờ” và nhận hóa đơn đỏ tại quầy luôn là phương án an toàn nhất.

Cơ quan Công an khuyến cáo Nhân dân:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các fanpage lạ.

- Cảnh giác với các lời mời đặt lịch, giữ suất, giao dịch nhanh hoặc giá ưu đãi bất thường.

- Chỉ thực hiện mua bán trực tiếp tại cửa hàng hoặc kênh chính thức của doanh nghiệp.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch và liên hệ ngay với đơn vị liên quan để xác minh.

Theo Công an tỉnh Nghệ An﻿