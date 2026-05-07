Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo khẩn: Cập nhật thông tin sổ đỏ qua "dịch vụ công" giả, mất sạch tiền trong tài khoản

Minh Ánh | 07-05-2026 - 10:43 AM | Sống

Các đối tượng lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân

Theo công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc tích hợp thông tin nhà đất trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các đối tượng giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người nhân cập nhật thông tin đất đai, “sổ đỏ”. Sau đó, đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào các đường link có giao diện được thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia để hoàn tất thủ tục hành chính.

Trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia

Đáng chú ý, các trang web do đối tượng gửi có tên miền và giao diện được thiết kế gần giống Cổng dịch vụ công nhằm tạo cảm giác đây là trang chính thống. Khi nạn nhận nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Để phòng chống lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác với các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước.

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn SMS, Zalo.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc số Căn cước cho bất kỳ ai qua điện thoại.

- Khi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân Việt Nam: Khi xuất cảnh tuyệt đối không sử dụng loại hộ chiếu này

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo đặc biệt hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng

Công an thông báo đặc biệt hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng Nổi bật

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi Nổi bật

Bài toán sống còn phía sau loạt siêu dự án nghìn tỷ của Việt Nam

Bài toán sống còn phía sau loạt siêu dự án nghìn tỷ của Việt Nam

11:24 , 07/05/2026
Nam shipper 40 tuổi nhưng thận yếu hơn ông cụ 80, bật khóc nói: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm thôi mà"

Nam shipper 40 tuổi nhưng thận yếu hơn ông cụ 80, bật khóc nói: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm thôi mà"

11:24 , 07/05/2026
Ngân hàng thông báo quan trọng về chiêu chiếm quyền điều khiển điện thoại

Ngân hàng thông báo quan trọng về chiêu chiếm quyền điều khiển điện thoại

10:26 , 07/05/2026
Tài khoản BIDV của người phụ nữ Hưng Yên phát sinh giao dịch 310 triệu đồng: Công an làm việc với người chuyển khoản

Tài khoản BIDV của người phụ nữ Hưng Yên phát sinh giao dịch 310 triệu đồng: Công an làm việc với người chuyển khoản

09:53 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên