Ngân hàng thông báo quan trọng về chiêu chiếm quyền điều khiển điện thoại

Thời gian gần đây, tội phạm mạng đang liên tục tung ra các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý thích săn khuyến mại của người dùng. Theo cảnh báo khẩn từ các ngân hàng, những kẻ gian này thường mạo danh tổ chức tài chính để lan truyền thông tin về các chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nhân dịp lễ tết. Chúng khéo léo dẫn dụ khách hàng mở tài khoản thanh toán hoặc nhận quà tặng bằng cách yêu cầu truy cập vào một đường link lạ để tải ứng dụng. Tuy nhiên, đằng sau những đường link này lại là các ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Ngay khi người dùng thao tác cài đặt và làm theo hướng dẫn, thiết bị di động sẽ lập tức bị chiếm quyền điều khiển. Từ đây, mọi thông tin bảo mật cốt lõi như tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu cá nhân đều bị đánh cắp gọn gàng, tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện giao dịch và rút sạch tiền trong tài khoản chỉ trong chớp mắt.

Không dừng lại ở việc phát tán ứng dụng độc hại, các băng nhóm lừa đảo còn manh động mạo danh trực tiếp nhân viên ngân hàng thông qua các cuộc gọi, tin nhắn hoặc nền tảng mạng xã hội. Chúng thường đưa ra những mồi nhử hấp dẫn, điển hình là lời mời mở sổ tiết kiệm với mức lãi suất cao bất thường so với biểu đồ niêm yết trên thị trường. Để củng cố lòng tin của nạn nhân, nhóm tội phạm làm giả vô cùng tinh vi từ logo, hình ảnh ngân hàng cho đến thẻ nhân viên và các giấy tờ xác nhận. Sau khi nạn nhân cắn câu, chúng sẽ lấy lý do cần xác minh danh tính hoặc kích hoạt ưu đãi để ép người dùng cung cấp hàng loạt thông tin nhạy cảm như tên đăng nhập, số thẻ, mã CVV hay mã OTP.

Đã có trường hợp khách hàng bị lừa truy cập vào website giả mạo có giao diện sao chép y hệt trang chủ chính thức của ngân hàng. Điển hình như hồi đầu năm nay tại Hưng Yên, một thanh niên suýt trở thành nạn nhân khi tham gia nhóm Telegram đầu tư tiết kiệm sinh lời. Người này liên tục bị các đối tượng thúc giục chuyển tiền để nâng cấp gói VIP. Rất may mắn, nhờ sự can thiệp kịp thời từ lực lượng công an, nạn nhân đã nhận diện được mánh khóe lừa đảo và bảo toàn được tài sản.

Trước sự bùng nổ của các hình thức lừa đảo mạng, việc chủ động thiết lập hàng rào bảo vệ thông tin cá nhân là điều tối quan trọng. Các ngân hàng đặc biệt khuyến cáo người dùng chỉ được phép tải và cài đặt ứng dụng tài chính từ các cửa hàng chính thức như Google Play hoặc App Store. Bạn cần ghi nhớ nguyên tắc vàng là tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, cho dù đối phương có tự xưng là cán bộ ngân hàng hay cơ quan chức năng.

Song song đó, người dùng tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ và đặc biệt cẩn trọng với việc cấp quyền trợ năng trên các thiết bị Android, bởi đây là kẽ hở lớn nhất để mã độc lọt vào chiếm quyền máy. Việc thực hiện các cuộc gọi video với người lạ hoặc xác thực sinh trắc học trên các ứng dụng không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn rủi ro khôn lường. Khi nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, hành động đầu tiên cần làm là lập tức ngắt kết nối Internet trên điện thoại, sau đó liên hệ ngay cho tổng đài ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.