Tài khoản BIDV của người phụ nữ Hưng Yên phát sinh giao dịch 310 triệu đồng: Công an làm việc với người chuyển khoản

Nguyên An | 07-05-2026 - 00:47 AM | Sống

Nhận được thông tin báo cáo từ người dân, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Ngày 6/5/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa tin về một vụ chuyển khoản nhầm số tiền lớn được lực lượng Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) hỗ trợ xử lý kịp thời trước đó, giúp người dân nhận lại đầy đủ 310 triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong phục vụ nhân dân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 17h05 ngày 20/4/2026, chị N.T.T (trú tại tổ dân phố Nam Thượng, phường Hà Huy Tập) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã vô tình chuyển nhầm số tiền 310 triệu đồng từ tài khoản VietinBank của mình sang một tài khoản tại BIDV mang tên chị D.T.T.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, chị T. đã nhanh chóng trình báo sự việc tới Công an phường Hà Huy Tập để nhờ hỗ trợ xác minh và tìm người nhận tiền. Đây là khoản tiền có giá trị lớn, nên việc thu hồi trong thời gian sớm là điều vô cùng quan trọng đối với người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Huy Tập làm việc với chị N.T.T. và đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, xác minh từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau nhằm truy tìm chủ tài khoản nhận tiền. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và việc sàng lọc thông tin một cách chính xác để tránh nhầm lẫn.

Sau thời gian tích cực xác minh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính và địa chỉ của người nhận tiền tại xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau đó, Công an phường Hà Huy Tập đã phối hợp với Công an địa phương nơi người nhận cư trú để tiến hành làm việc, vận động và hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả lại số tiền cho người bị chuyển nhầm.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, toàn bộ số tiền 310 triệu đồng đã được trao trả lại cho chị N.T.T. Việc xử lý nhanh chóng, hiệu quả không chỉ giúp người dân tránh được thiệt hại lớn về tài sản mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc hỗ trợ người dân giải quyết các tình huống phát sinh trong đời sống.

Sau khi nhận lại tài sản, chị N.T.T đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Huy Tập đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ. Sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng được xem là yếu tố then chốt giúp vụ việc được giải quyết nhanh gọn, hạn chế tối đa rủi ro.

Nguyên An

Phụ nữ mới

