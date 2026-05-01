U17 Việt Nam - U17 Yemen: Cơ hội World Cup từ trận ra quân

Nhưng trước khi nghĩ xa, đoàn quân của HLV Cristiano Roland phải vượt qua Yemen - trận đấu không chỉ mang tính khởi đầu, mà còn có thể quyết định cả con đường đi của đội Việt Nam tại bảng C (diễn ra 0 giờ - giờ Việt Nam tối nay)

Không có chỗ cho sai sót

Sau quá trình tập huấn tại Jeddah, U17 Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Cristiano Roland khẳng định đội đã hoàn tất các khâu cần thiết, từ thích nghi điều kiện thi đấu đến phân tích đối thủ. "Chúng tôi đã sẵn sàng… toàn đội bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm" - ông nhấn mạnh.

Sự tự tin này có cơ sở khi U17 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á với 4 trận thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhóm và tính kỷ luật là nền tảng, nhưng sân chơi châu Á luôn đòi hỏi cao hơn, đặc biệt ở khả năng chịu va chạm và duy trì nhịp độ.

Ở chiều ngược lại, Yemen không phải đối thủ dễ bị cuốn theo. Đây là đội bóng trẻ nhất giải, giàu thể lực, tốc độ và thiên về lối đá trực diện. Dù kém hơn đôi chút về thể hình (1,718m so với 1,739m của Việt Nam), họ lại nguy hiểm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng sai lầm, một kiểu đối thủ luôn gây khó cho các đội trẻ Đông Nam Á.

Khả năng cao U17 Việt Nam sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng điều đó không đảm bảo kiểm soát trận đấu. Bài học từ trận gặp Indonesia và hòa 0-0 ở giải U17 Đông Nam Á 2026 cho thấy khi đối thủ lùi sâu, việc xuyên phá không hề dễ. Yemen có thể chọn cách phòng ngự thấp, chờ phản công và khai thác khoảng trống phía sau.

Khi đó, yếu tố quyết định không nằm ở tỉ lệ cầm bóng mà ở khả năng giữ nhịp, độ chính xác trong các tình huống cuối và đặc biệt là sự tập trung khi mất bóng.

Đây sẽ là trận đấu mà sai lầm đầu tiên có thể định đoạt kết quả.

Trận bản lề của bảng C

Bảng C có đinh hình rất rõ: Hàn Quốc ở vị thế ứng viên mạnh nhất cho một suất vào tứ kết, chiếc vé còn lại là cuộc tranh chấp giữa Việt Nam, UAE và Yemen.

Trong bối cảnh đó, trên lý thuyết, Yemen bị đánh giá yếu nhất nên đội Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội ở trận đấu với Yemen. Nếu thắng, Việt Nam sẽ có 3 điểm, giảm áp lực khi đối đầu với Hàn Quốc ở lượt thứ hai, đồng thời có thêm lựa chọn khi gặp UAE. Nếu hòa, đội bóng lập tức rơi vào thế phải có điểm trước UAE. Nếu thua, quyền tự quyết gần như không còn khi hai trận còn lại đều rất nặng.

Ở một bảng đấu chênh lệch không lớn, việc đi trước hay phải rượt đuổi sẽ tạo ra khác biệt rất rõ.

Giải U17 châu Á 2026 đồng thời là vòng loại World Cup với 8 suất cho châu Á, nghĩa là cánh cửa rộng hơn nhưng cũng khốc liệt hơn. Đội U17 Việt Nam không có nhiều khoảng trống để sửa sai, và trận gặp Yemen vì thế không phải để thử nghiệm hay phô diễn, mà để giành lợi thế.

Trong hành trình ngắn, đôi khi chỉ một trận đã đủ định hình tất cả - và đây chính là trận đấu như vậy.

Siêu máy tính dự đoán Việt Nam thắng 45%, hòa 30%, Yemen thắng 25%; dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-0 Yemen. Nhận định chính: Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, Yemen nguy hiểm ở phản công và bóng dài, trận đấu thiên về thế chặt chẽ, ít bàn. Bảng C gồm Việt Nam, Yemen, Hàn Quốc, UAE; thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội đầu bảng vào tứ kết; 8 đội vào tứ kết đồng thời giành vé dự U17 World Cup 2026.

Đông Nam Á ra quân bất ngờ và thất vọng Indonesia thắng Trung Quốc 1-0, trong khi Thái Lan thua Tajikistan 0-2 và Myanmar thất bại 0-4 trước Saudi Arabia - ba kết quả tạo nên bức tranh nhiều cảm xúc cho Đông Nam Á ở lượt mở màn. Điểm sáng đến từ Indonesia với chiến thắng cho thấy sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Ngược lại, Thái Lan gây thất vọng khi không chỉ thua trận mà còn nhận thẻ đỏ, khiến thế trận càng khó kiểm soát và tự đẩy mình vào thế bất lợi. Myanmar cũng không tạo được bất ngờ khi để thua đậm trước Saudi Arabia, phản ánh rõ khoảng cách về trình độ. Những diễn biến này cho thấy bóng đá trẻ Đông Nam Á vẫn thiếu ổn định: có thể tạo bất ngờ, nhưng cũng dễ sụp đổ khi gặp áp lực lớn.



