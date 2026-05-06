Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại VCK châu Á 2026

Theo Quốc An | 06-05-2026 - 22:40 PM | Sống

Tại VCK U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Roland sẽ có trận ra quân gặp U17 Yemen để khởi đầu hành trình tìm vé dự World Cup.

U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, trong trận đấu diễn ra lúc 0 giờ rạng sáng ngày 7-5 (giờ Việt Nam).

Đây được xem là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến một khởi đầu suôn sẻ ở bảng C. Một trận ra quân thuận lợi sẽ giúp U17 Việt Nam thêm tự tin hướng tới việc góp mặt trong vòng đấu của 8 đội xuất sắc nhất (2 đội đứng đầu mỗi bảng) ở châu Á 2026, để đoạt tấm vé đến U17 World Cup vào tháng 11 tới.

Chiều ngược lại, U17 Yemen mang đến phong cách thi đấu giàu năng lượng, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt. Trong trận giao hữu mới đây, đại diện này để thua sát nút đương kim vô địch U17 Uzbekistan 1-2, cho thấy sự tiến bộ nhất định.

HLV Cristiano Roland đánh giá về đối thủ: "Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”.

Cùng ngày, cặp đấu còn lại của bảng là màn chạm trán giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE lúc 0 giờ 30. Cục diện bảng đấu được đánh giá cạnh tranh, song U17 Yemen được xem là đối thủ “dễ thở” nhất, mở ra cơ hội giành 3 điểm cho U17 Việt Nam trước khi bước vào hai trận đấu khó hơn.

Việc có một kết quả tích cực ở trận ra quân không chỉ giúp U17 Việt Nam tạo lợi thế về điểm số mà còn thuận lợi hơn trong tính toán chiến thuật khi đối đầu các đối thủ mạnh như Hàn Quốc và UAE ở hai lượt trận tiếp theo.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia với 15 đội tham dự, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Ban đầu giải có 16 đội, nhưng Triều Tiên rút lui vào phút chót.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Ngoài ra, trong trường hợp chủ nhà World Cup là Qatar vượt qua vòng bảng, AFC có thể trao thêm một suất cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

