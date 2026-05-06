Tin vui dành cho người dùng điện thoại Samsung cũ

Thông tin được tài khoản Tarun Vats chia sẻ trên mạng xã hội X, dựa trên phản hồi từ một quản trị viên diễn đàn cộng đồng Samsung.

Khi được hỏi về tính năng quét tài liệu và chế độ ổn định theo chiều ngang, đại diện này cho biết Samsung đang lên kế hoạch mở rộng hỗ trợ cho nhiều thiết bị Galaxy khác nhau. Lịch cập nhật cụ thể sẽ được công bố sau thông qua ứng dụng Samsung Members.

Tính năng được nhắc đến là Horizontal Lock (khóa đường chân trời), nằm trong chế độ quay Super Steady trên camera Samsung. Công nghệ này giúp giữ khung hình cân bằng ngay cả khi người dùng xoay điện thoại hoặc thay đổi góc cầm trong lúc quay video.

Người dùng nhiều dòng điện thoại Samsung Galaxy cũ có thể sớm được trải nghiệm một tính năng có trên dòng Galaxy S26 Ultra.

Nói cách khác, máy sẽ tự động cố định đường chân trời để hạn chế hiện tượng khung hình bị nghiêng hoặc lệch, mang lại cảm giác ổn định tương tự khi sử dụng gimbal trong một số tình huống quay chuyển động.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi quay video ngoài trời, du lịch, đi bộ hoặc di chuyển bằng xe, vốn là những điều kiện dễ khiến video bị rung và mất cân bằng khung hình. Nếu được cập nhật lên các mẫu Galaxy đời cũ, người dùng có thể cải thiện chất lượng video mà không cần đầu tư thêm phụ kiện chống rung chuyên dụng.

Trước đó, Samsung từng giới thiệu khá kỹ Horizontal Lock trong giai đoạn quảng bá Galaxy S26. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến màn hình bảo mật và giá bán của thiết bị đã thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Hiện Samsung vẫn chưa công bố danh sách thiết bị cụ thể sẽ nhận được tính năng mới, cũng như thời điểm phát hành chính thức. Người dùng Galaxy được khuyến nghị theo dõi Samsung Members hoặc các bản ghi chú cập nhật phần mềm trong thời gian tới.

Dựa trên cách Samsung triển khai các tính năng mới trong One UI 8.5, nhiều khả năng các dòng Galaxy cao cấp ra mắt từ năm 2024 trở về sau sẽ là nhóm thiết bị được ưu tiên cập nhật đầu tiên. Dù chưa có xác nhận chính thức, đây vẫn được xem là tín hiệu tích cực với cộng đồng người dùng Galaxy.

Huỳnh Duy