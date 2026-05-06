Nguyệt Hạ | 06-05-2026 - 20:31 PM | Sống

Loại quả 95% là nước, bán đầy chợ Việt: Ăn sai cách là phí mất phần “quý nhất”

Dưa chuột là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng ít ai biết rằng loại quả này không chỉ giúp giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho làn da, hệ tiêu hóa và huyết áp. Đặc biệt, phần giá trị dinh dưỡng “đắt giá” nhất lại nằm ở lớp vỏ thường bị bỏ đi.

“Kho nước” tự nhiên giúp cơ thể chống mất nước

Với thành phần chứa tới 95% là nước, dưa chuột được xem là một trong những thực phẩm cấp nước hiệu quả nhất. Trong bối cảnh nhiều người không uống đủ nước mỗi ngày, việc bổ sung dưa chuột vào khẩu phần ăn có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng này.

Không chỉ xuất hiện trong các món salad, dưa chuột còn được dùng làm nước ép, đồ uống giải khát hoặc ăn kèm bánh mì. Dù thường được xếp vào nhóm rau, nhưng về mặt sinh học, đây thực chất là một loại trái cây vì phát triển từ hoa và chứa hạt.

Ít calo nhưng giàu dưỡng chất, đặc biệt là lớp vỏ

Một điểm cộng lớn của dưa chuột là hàm lượng calo rất thấp, chỉ khoảng 15 kcal/100g, gần như không chứa chất béo và rất ít đường.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jenna Hope, tác giả cuốn sách How To Stay Healthy, điểm đáng chú ý là phần vỏ dưa chuột lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều so với phần ruột:

Là nơi tập trung phần lớn chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa

Giàu vitamin K, đóng vai trò quan trọng trong đông máu và sức khỏe xương

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

Trong khi đó, phần thịt bên trong chủ yếu cung cấp nước và các vitamin tan trong nước như vitamin C và một số khoáng chất.

Theo các chuyên gia, việc gọt vỏ dưa chuột có thể khiến bạn đánh mất một lượng lớn giá trị dinh dưỡng. Vì vậy, nếu đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, nên ăn dưa chuột còn nguyên vỏ để tận dụng tối đa lợi ích.

Dưa chuột giúp giảm đầy hơi?

Dưa chuột thường được cho là giúp giảm đầy bụng, khó tiêu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều này không đến từ một hoạt chất đặc biệt nào. Nguyên nhân do dưa chuột là thực phẩm ít FODMAP - nhóm chất dễ gây kích thích đường ruột và có hàm lượng nước cao giúp hỗ trợ tiêu hóa. Nói cách khác, dưa chuột không phải “thuốc chữa đầy hơi” nhưng là lựa chọn an toàn, ít gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Một nghiên cứu nhỏ tại Ấn Độ cho thấy, những người ăn khoảng 100g dưa chuột mỗi ngày trong 2 tuần có xu hướng giảm huyết áp rõ rệt.

Cụ thể:

Huyết áp tâm thu giảm gần 7%

Huyết áp tâm trương giảm gần 10%

Hiệu quả này được cho là đến từ hàm lượng kali cao và khả năng cấp nước của dưa chuột, giúp duy trì thể tích máu ổn định. Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh: dưa chuột chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị huyết áp.

Ăn nhiều dưa chuột có gây hại?

Với người khỏe mạnh, dưa chuột gần như an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên cũng có trường hợp cần lưu ý:

Người dùng thuốc chống đông máu cần kiểm soát lượng vitamin K (có trong vỏ dưa chuột).

Nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng kali trong máu dù rất hiếm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, để đạt mức nguy hiểm, một người phải ăn tới khoảng 6kg dưa chuột/ngày - một điều khó có thể xảy ra.

Ăn thế nào để tận dụng tối đa dinh dưỡng?

Để nhận được nhiều lợi ích nhất từ dưa chuột, nên:

Ăn cả vỏ (sau khi rửa sạch)

Kết hợp với chất béo lành mạnh như dầu ô liu, quả bơ hoặc các loại hạt để tăng hấp thu vitamin K

Hạn chế ép nước vì sẽ làm mất chất xơ

Dưa chuột không phải là “thần dược” nhưng là một trong những thực phẩm đơn giản, dễ tiếp cận và mang lại nhiều lợi ích. Đặc biệt, đừng bỏ lớp vỏ xanh đậm bởi đây chính là phần chứa nhiều dưỡng chất quý giá nhất của loại quả quen thuộc này.

Từng có thu nhập khủng, người đàn ông mất sạch tiền tiết kiệm sau 8 năm nghỉ hưu vì lối sống này

Nguyệt Hạ

