Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Theo Lệ Thu/VTCnews | 06-05-2026 - 19:15 PM | Sống

Môn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT công bố ngày 6/5, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất.

Cụ thể, 570.800 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử. Xếp sau là Địa lý với 448.725 thí sinh, Vật lý đạt 389.630, Ngoại ngữ 347.455, Hóa học 253.966, Giáo dục kinh tế và pháp luật 284.754 thí sinh.

Xu hướng đăng ký môn thi Tốt nghiệp THPT 2026. (Nguồn: Moet)

Ở nhóm khoa học tự nhiên, Sinh học là môn có số lượng đăng ký thấp nhất, với 70.303 thí sinh. Đối với các môn mới, Tin học ghi nhận 18.691 thí sinh đăng ký. Môn Công nghệ cũng có số lượng nhất định, trong đó công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh, còn công nghệ công nghiệp là 7.402 thí sinh.

So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký ở các môn Vật lý và Hóa học có xu hướng tăng nhẹ, trong khi sinh học giảm.

Theo dữ liệu từ hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 1.159.932 thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2025-2026.

Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ theo quy định là 7.952, chiếm 0,65%. Đáng chú ý, hơn 98% thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước. Theo quy định, thí sinh chưa tốt nghiệp phải dự thi 4 môn, gồm toán, ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn đã được Bộ quy định.

Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
thi Lịch sử

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ việc lương 10 triệu để bán trái cây gọt sẵn, ngày cao điểm 100 hộp: Cô gái trẻ ở TP HCM kiếm tiền từ điều ai cũng nghĩ đơn giản

Nghỉ việc lương 10 triệu để bán trái cây gọt sẵn, ngày cao điểm 100 hộp: Cô gái trẻ ở TP HCM kiếm tiền từ điều ai cũng nghĩ đơn giản Nổi bật

Cây thuốc quý của Việt Nam được Mỹ đánh giá cao, trả nhiều tiền mua về, hóa ra là “vàng mười” cho sức khỏe

Cây thuốc quý của Việt Nam được Mỹ đánh giá cao, trả nhiều tiền mua về, hóa ra là “vàng mười” cho sức khỏe Nổi bật

Công an xác minh giao dịch 198 triệu đồng trong tài khoản công ty giám đốc Muộn Xuân Cơ

Công an xác minh giao dịch 198 triệu đồng trong tài khoản công ty giám đốc Muộn Xuân Cơ

18:52 , 06/05/2026
Từ mai, miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to

Từ mai, miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to

18:16 , 06/05/2026
Đặc sản biển nổi tiếng của biển, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi cho sức khỏe

Đặc sản biển nổi tiếng của biển, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi cho sức khỏe

18:15 , 06/05/2026
Vì sao “cô đơn” trở thành chủ đề trung tâm của văn học châu Âu 2026?

Vì sao “cô đơn” trở thành chủ đề trung tâm của văn học châu Âu 2026?

18:06 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên