Chính thức triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Ngày 6-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Chỉ thị về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ảnh chụp màn hình

Chuẩn bị khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Theo Chỉ thị, việc triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, với định hướng chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời.

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử.

Các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tham gia; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hình thành thói quen chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật. Đồng thời, tổ chức kết hợp khám tại trạm y tế với các đợt khám lưu động tại cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; huy động cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tham gia.

Người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí hằng năm

Chỉ thị cũng yêu cầu ưu tiên triển khai với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và người dân tại vùng khó khăn.

Trong Chỉ thị, Bộ Y tế được giao chủ trì hướng dẫn chuyên môn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí; xây dựng chuẩn dữ liệu đầu ra, hướng dẫn lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Bộ Công an được giao triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình lưu trữ, chia sẻ dữ liệu sức khỏe.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên, hoàn thành trong tháng 6-2026 để triển khai ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Bộ Tài chính được giao bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và hướng dẫn chi trả; đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe với sổ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng lao động cũng phải lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm cho người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Y tế số hóa dữ liệu sức khỏe người dân

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Theo kế hoạch được ban hành kèm quyết định của Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282 của Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế xác định mục tiêu chung là người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, dự phòng và điều trị kịp thời. Đồng thời, việc này cũng tạo cơ sở xây dựng dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, bảo đảm mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Đáng chú ý, kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và liên thông với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh, hệ thống giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Bộ Y tế sẽ hoàn thiện hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ và sổ sức khỏe điện tử quốc gia

Theo kế hoạch, Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn; tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai khám tại trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện.

Trong trường hợp trạm y tế xã chưa đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, địa phương được phép huy động cơ sở y tế đủ điều kiện hỗ trợ chuyên môn hoặc tổ chức khám lưu động nhằm bảo đảm thuận tiện cho người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp để tránh quá tải; thực hiện đầy đủ nội dung khám theo hướng dẫn chuyên môn; phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh, tư vấn điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đơn vị đầu mối tham mưu, theo dõi và giám sát triển khai trên phạm vi toàn quốc. Cục Phòng bệnh chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn chuyên môn khám sàng lọc cho các nhóm đối tượng.

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia được giao xây dựng hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia và hướng dẫn liên thông dữ liệu.

Theo lộ trình, trong tháng 5, Bộ Y tế sẽ hoàn thành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ và hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia.

Trước ngày 30-5-2026, các địa phương và bộ, ngành liên quan phải ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý.