Từng có thu nhập khủng, người đàn ông mất sạch tiền tiết kiệm sau 8 năm nghỉ hưu vì lối sống này

Nguyệt Hạ | 06-05-2026 - 19:45 PM | Sống

Sau khi nghỉ hưu, một người đàn ông Nhật Bản nhanh chóng rơi vào vòng xoáy chi tiêu không kiểm soát. Chỉ trong 8 năm, toàn bộ số tiền tiết kiệm tích cóp cả đời “bốc hơi”, để lại một tuổi già chật vật và nhiều bài học đắt giá.

Theo The Gold, khi còn làm quản lý tại một doanh nghiệp lớn, ông Santo Kenji (73 tuổi, Nhật Bản, tên nhân vật đã được thay đổi) từng là “ngôi sao bán hàng” với mức thu nhập hàng năm lên tới 12 triệu Yên (khoảng 2 tỷ VNĐ). Cuộc sống của ông gắn liền với những nhà hàng cao cấp, các bữa ăn sang trọng và thói quen chi tiêu không cần suy nghĩ.

Mỗi tháng, riêng chi phí ăn uống, thuốc lá và rượu bia đã lên tới 150.000 Yên (25 triệu VNĐ). Để duy trì hình ảnh của một lãnh đạo thành đạt, ông còn đều đặn chi thêm 150.000 Yên nữa cho các buổi chơi golf và tiếp khách.

Không chỉ vậy, những khoản chi “vô hình” cũng bào mòn tài chính của ông: chiếc xe sang nhập khẩu ngốn nhiên liệu nhưng không nỡ bán vì sĩ diện; căn nhà lớn kéo theo chi phí điện nước cao do hệ thống điều hòa cũ kỹ; chi phí chăm sóc vườn thuê ngoài mỗi tháng lên tới 100.000 Yên (16,8 triệu VNĐ), chưa kể các khoản đóng góp, tiền mừng, tiền phúng viếng cho các mối quan hệ xã hội.

Dù mỗi tháng nhận lương hưu khoảng 170.000 Yên (khoảng 28,6 triệu VNĐ), con số này vẫn không đủ bù đắp cho mức chi tiêu “không phanh” của ông.

40 triệu yên “bốc hơi” trong 8 năm, tuổi già chật vật mưu sinh

Hệ quả đến nhanh hơn dự kiến. Chỉ sau 8 năm nghỉ hưu, toàn bộ 40 triệu Yên (khoảng 6,7 tỷ VNĐ) tiền tiết kiệm của ông đã cạn sạch.

Để trang trải cuộc sống, ông buộc phải bán chiếc xe yêu thích, đồng thời đi làm bán thời gian tại một nhà máy với mức thu nhập khiêm tốn.

Đáng chú ý, ông hình thành một thói quen mà trước đây chưa từng làm: mỗi chiều tối đều có mặt tại siêu thị và theo dõi nhân viên dán nhãn giảm giá. Ngay khi những miếng dán “giảm 50%” vừa xuất hiện, ông lập tức bám theo để mua hàng giá rẻ. Hình ảnh này khiến hàng xóm gọi ông bằng cái tên: “ông chú săn hàng giảm giá”.

Trong một lần hiếm hoi đi mua sắm cùng cha, người con trai đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với ký ức trước đây. Người cha từng hào phóng chi trả mọi bữa ăn, nay lại “săn” từng món hàng giảm giá như một cuộc cạnh tranh. Trước ánh nhìn của người xung quanh, ông dường như không còn bận tâm.

Không giấu được cảm xúc, người con bày tỏ thái độ bất ngờ. Đáp lại, ông Sato chỉ cười: “Con người khi già đi, sẽ không còn quá để ý người khác nghĩ gì nữa.”

Cảnh báo: Người thu nhập cao dễ “vỡ kế hoạch” khi về già

Theo khảo sát chi tiêu hộ gia đình năm 2025 của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, người cao tuổi sống một mình nhận lương hưu trung bình khoảng 150.000 - 170.000 Yên/tháng (25 - 28 triệu VNĐ/tháng). Nếu có kế hoạch chi tiêu hợp lý, mức này vẫn có thể đảm bảo cân đối cuộc sống.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nhóm từng có thu nhập cao lại là đối tượng dễ rơi vào khủng hoảng tài chính sau nghỉ hưu. Nguyên nhân nằm ở thói quen tiêu dùng hình thành trong thời kỳ đỉnh cao và tâm lý khó từ bỏ danh tiếng, địa vị cũ.

Việc không thiết lập giới hạn chi tiêu kịp thời khiến tài sản nhanh chóng “bốc hơi”. Theo các chuyên gia, yếu tố quyết định một tuổi già ổn định không nằm ở số tiền kiếm được khi còn trẻ. Thay vào đó, nó phụ thuộc vào khả năng từ bỏ lối sống hào nhoáng và chủ động lập kế hoạch tài chính từ sớm.

Nguyệt Hạ

Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Cây thuốc quý của Việt Nam được Mỹ đánh giá cao, trả nhiều tiền mua về, hóa ra là “vàng mười” cho sức khỏe

Phát hiện cặp vợ chồng sở hữu khối tài sản hơn 54.000 tỷ đồng nhờ kinh doanh gạo

19:20 , 06/05/2026
Công an xác minh giao dịch 198 triệu đồng trong tài khoản công ty giám đốc Muộn Xuân Cơ

18:52 , 06/05/2026
Từ mai, miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to

18:16 , 06/05/2026
Đặc sản biển nổi tiếng của biển, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi cho sức khỏe

18:15 , 06/05/2026

