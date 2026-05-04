Tin tưởng thương hiệu vàng lớn ở Trung Quốc, người phụ nữ ôm “cú sốc” sau 15 năm mua hàng, ước tính thiệt hại lớn

Được đăng tải ngày 3/5/2026 trên Beiqing Net, câu chuyện của bà Lạc (Chiết Giang, Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận xứ tỷ dân. Vào ngày 26/1/2011, bà Lạc mua hai thỏi vàng, mỗi thỏi 20 gram (tổng 40 gram) tại quầy của China Gold trong trung tâm thương mại Yintai in77 (West Lake Yintai). Khi đó, giá vàng khoảng hơn 300 NDT/gram (1,1 triệu VNĐ), tổng số tiền bà chi trả là hơn 12.000 NDT (46,2 triệu VNĐ). Hóa đơn ghi bên bán là Công ty TNHH Bách hóa Hàng Châu Yinxi. Do xác định mua để đầu tư dài hạn, bà gần như không đụng tới số vàng này và cất giữ trong thời gian dài.

Đầu năm nay, khi giá vàng tăng mạnh, bà Lạc dự định đổi số vàng này lấy một chiếc vòng tay. Tuy nhiên, kết quả kiểm định tại quầy khiến bà “chết lặng”: hai thỏi vàng ghi 20 gram nhưng thực tế mỗi thỏi chỉ nặng hơn 9 gram. Đáng nói hơn, kiểm tra bằng máy quang phổ cho thấy bên trong hoàn toàn không có vàng mà chỉ là các kim loại như đồng, kẽm và tạp chất.

Ngay sau đó, bà Lạc tìm đến trung tâm thương mại để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, phía Yintai in77 (West Lake Yintai) phản hồi rằng quầy China Gold khi đó và hiện tại không cùng một đơn vị vận hành, họ chỉ cho thuê mặt bằng nên không chịu trách nhiệm. Trước lập luận này, bà Lạc phản đối: bà mua hàng vì tin tưởng thương hiệu của trung tâm, toàn bộ giao dịch và hóa đơn đều thông qua hệ thống tại đây, không thể yêu cầu bà đi tìm một công ty từ hơn 10 năm trước.

Bà cũng tính toán thiệt hại: với giá vàng hiện khoảng 1.300 NDT/gram (khoảng 5 triệu VNĐ), 40 gram vàng đáng lẽ trị giá khoảng 52.000 NDT (khoảng 200 triệu VNĐ). Việc mua phải hàng giả khiến bà chịu tổn thất lớn và cho rằng trung tâm cần bồi thường. Dù đã gửi phiếu phản ánh từ ngày 20/1 và được phía trung tâm thương mại hứa phản hồi trong 48 giờ, đến nay bà vẫn chưa nhận được bất kỳ liên hệ nào.

Cơ quan quản lý thị trường quận Thượng Thành (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết đơn vị bán hàng năm 2011 là Công ty TNHH Kinh doanh Trang sức Vàng Trung Kim Chiết Giang. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã bị hạn chế, đưa vào danh sách kinh doanh bất thường từ năm 2022 do không tìm thấy địa điểm hoạt động, các số điện thoại cũng không liên lạc được.

Trong khi đó, cửa hàng China Gold hiện đang hoạt động tại trung tâm cho biết đây là cửa hàng nhượng quyền mới, khai trương năm 2024, không liên quan đến giao dịch trước đây và khuyến nghị bà Lạc trình báo cơ quan công an Trung Quốc để xử lý theo hướng vụ án hình sự.

Đưa ra bằng chứng, bà Lạc cho biết mã số trên thỏi vàng, thẻ thu mua lại và giấy chứng nhận chất lượng đều trùng khớp, đồng thời các mã này mang đặc điểm của hơn 10 năm trước, khó có khả năng bị làm giả. Tuy nhiên, phía cửa hàng phản hồi rằng việc khắc mã bằng máy laser hiện nay không quá khó, thậm chí có thể thực hiện dễ dàng. Dù vậy, họ cũng thừa nhận dấu đóng của thương hiệu China Gold chỉ được phép sử dụng khi có ủy quyền.

Phóng viên sở tại đã liên hệ với phía thương hiệu China Gold, đại diện cho biết vụ việc đã được ghi nhận và sẽ có bộ phận chuyên trách liên hệ làm rõ.

Trong bối cảnh chưa tìm được hướng giải quyết, bà Lạc lên tiếng kêu gọi: những ai từng mua vàng đầu tư tại quầy China Gold ở Yintai in77 (West Lake Yintai) vào khoảng năm 2011 nên nhanh chóng kiểm tra lại tài sản của mình. Nếu phát hiện vấn đề tương tự, bà mong mọi người cùng liên hệ để tập hợp thành nhóm bảo vệ quyền lợi.