Mẹ hai con thu nhập “9 chữ số” tiết lộ chiến lược đổi đời: ai cũng có thể bắt đầu ngay

Theo CNBC, người phụ nữ này là Rachel Jimenez, từng làm việc trong lĩnh vực hành chính giáo dục đại học và là mẹ của hai con. Cô cho biết hiện sở hữu 7 nguồn thu nhập khác nhau, tạo ra khoảng 14.000 USD/tháng (khoảng 368 triệu VNĐ) dưới dạng thu nhập thụ động. Các nguồn thu bao gồm: cửa hàng sản phẩm số trên Etsy (sàn thương mại điện tử quốc tế), blog tài chính cá nhân “Money Hacking Mama”, đầu tư bất động sản, tăng trưởng tài sản từ cổ phiếu, tiếp thị liên kết, mở khóa học trực tuyến trả phí và công việc giảng dạy bán thời gian.

Rachel cho biết tổng tài sản của cô gần đây đã vượt mốc 1 triệu USD (26,3 tỷ VNĐ), nhưng đây là kết quả của nhiều năm tích lũy, không phải thành công trong thời gian ngắn.

Khởi đầu từ con số nhỏ, bứt phá nhờ điều chỉnh chiến lược

Hành trình làm nghề tay trái của Rachel bắt đầu khá giản dị. Năm 2019, trong thời gian nghỉ thai sản, cô mở một cửa hàng bán sản phẩm số trên Etsy, cung cấp các mẫu tải về như bảng quản lý chi tiêu, trò chơi tiệc tùng… Ban đầu, doanh thu rất thấp.

Chỉ đến khi cô bắt đầu phân tích các sản phẩm bán chạy trên nền tảng và điều chỉnh chiến lược, doanh số mới dần tăng trưởng. Đến năm 2021, cửa hàng này mang về gần 160.000 USD/năm (khoảng 4,2 tỷ VNĐ). Cũng trong tháng 6 cùng năm, cô quyết định nghỉ việc toàn thời gian để tập trung phát triển các nguồn thu phụ.

Đến năm 2023, doanh thu từ Etsy giảm xuống còn khoảng 77.000 USD (khoảng 2 tỷ VNĐ) do cô chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn vận hành hiệu quả khi mỗi ngày chỉ cần dành 5 - 10 phút quản lý mà vẫn tạo ra thu nhập đều đặn.

Rachel Jimenez và con trai. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mở rộng nhiều nguồn thu, nhưng không dàn trải ngay từ đầu

Song song với Etsy, Rachel phát triển thêm các kênh kiếm tiền khác. Blog tài chính cá nhân của cô mang lại khoảng 24.000 USD (631 triệu VNĐ) mỗi năm nhờ tiếp thị liên kết. Ngoài ra, cô còn mở các khóa học trực tuyến trả phí và làm giảng viên bán thời gian tại Mt. San Antonio College (California).

Rachel có bằng thạc sĩ tâm lý học tại Claremont Graduate University. Cô cho biết nền tảng học thuật này giúp cô tin vào “tư duy phát triển”, tức là năng lực có thể cải thiện thông qua nỗ lực thay vì do bẩm sinh quyết định.

Tuy nhiên, cô cũng cảnh báo những người muốn làm nghề tay trái không nên cùng lúc lao vào quá nhiều lĩnh vực như chứng khoán, thương mại điện tử hay bất động sản. Việc dàn trải quá mức dễ dẫn đến kiệt sức, thậm chí rơi vào nợ nần.

Bước ngoặt từ việc đầu tư học tập

Rachel cho biết một trong những bước ngoặt lớn là khi cô đăng ký một khóa học trả phí về bán sản phẩm số trên Etsy. Trước đó, cô từng tự học qua video miễn phí và sách nhưng hiệu quả hạn chế.

Sau khi tham gia khóa học có hệ thống và cộng đồng hỗ trợ, cô dần nắm bắt được mô hình kinh doanh và có thể nhận tư vấn khi gặp khó khăn. Theo Rachel, việc đầu tư vào học tập đôi khi giúp rút ngắn đáng kể thời gian thử sai.

Thu nhập từ nghề tay trái: Không phải ai cũng “hái ra tiền”

Dữ liệu cho thấy thu nhập của Rachel cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Khảo sát năm 2025 của nền tảng tài chính Bankrate cho thấy người Mỹ làm nghề tay trái kiếm trung bình khoảng 885 USD/tháng (23,3 triệu VNĐ). Tuy nhiên trong đó, một nửa số người kiếm được thấp hơn con số này, chỉ khoảng 200 USD. Thậm chí, khoảng 28% chỉ kiếm từ 1 - 50 USD/tháng.

Trong khi đó, khảo sát năm 2026 của trang The Penny Hoarder cho thấy 53% người Mỹ có nghề tay trái thừa nhận họ sẽ khó trang trải chi phí sinh hoạt nếu thiếu nguồn thu này. Số liệu liên bang Mỹ cũng ghi nhận, tháng 11/2025, tỷ lệ lao động làm từ hai công việc trở lên đạt 5,7% - mức cao nhất trong hơn 20 năm.

“Lãi kép của thời gian” mới là yếu tố quyết định

Nhìn lại hành trình của mình, Rachel cho rằng nhiều người đánh giá thấp sức mạnh của “lãi kép theo thời gian”. Cửa hàng Etsy của cô mất tới 9 tháng mới bắt đầu tạo ra thu nhập ổn định.

Cô nhấn mạnh, thành công hiếm khi đến từ sự bùng nổ nhất thời hay làm giàu sau một đêm. Đó là kết quả của quá trình liên tục thử nghiệm và kiên trì trong thời gian đủ dài, để kiến thức và nỗ lực phát huy hiệu quả.