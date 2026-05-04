Bị sa thải vì "ngủ gật khi làm việc", nam quản lý đâm đơn kiện ngược công ty vì lý do này

Theo NewYork Post, ông Gregory Holder (60 tuổi), người từng làm việc nhiều năm tại Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York (Mỹ), đã đệ đơn kiện Hiệp hội Bảo tồn Công viên Trung tâm - đơn vị quản lý công viên. Ông cho rằng phía công ty biết rõ mình mắc bệnh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày nhưng không hề có biện pháp hỗ trợ, ngược lại còn lấy lý do “ngủ gật trong giờ làm” để sa thải.

Đơn kiện nộp tại tòa án Manhattan cho biết, Holder đã làm việc tại đây suốt 8 năm, có thành tích tốt và được thăng chức 4 lần, cuối cùng giữ vị trí quản lý với mức lương khoảng 110.000 USD/năm, phụ trách một nhóm 25 nhân viên.

Gregory Holder đâm đơn kiện vì cho rằng công ty đã sa thải mình vô lý. (Ảnh: NYP)

Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, ông được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ, một bệnh lý khiến chất lượng giấc ngủ ban đêm suy giảm, dẫn đến tình trạng buồn ngủ ban ngày.

Holder cho biết sau khi được chẩn đoán, ông đã nộp giấy xác nhận của bác sĩ cho công ty. Dù vậy, phía công ty không hề trao đổi về bất kỳ phương án điều chỉnh nào như thay đổi giờ làm hay sắp xếp công việc. Khoảng 6 tháng sau, ông bất ngờ nhận được thông báo bị sa thải với lý do “nhiều lần nghỉ ngơi và ngủ trong giờ làm việc”.

Ông tỏ ra rất sốc trước quyết định này, nhấn mạnh mình không hề cố tình lười biếng: “Nếu ngồi quá lâu, tôi có thể nhắm mắt vài giây, nhưng điều đó không giống như ngủ thật sự”. Ông cũng cho rằng công ty chưa từng đưa ra cảnh cáo chính thức hay tạo cơ hội trao đổi.

Holder rất yêu công việc của mình và đã gắn bó nhiều năm với Central Park.(Ảnh: VW Pics/Universal Images Group)

Luật sư của Holder lập luận rằng khi người sử dụng lao động biết nhân viên thuộc diện “tình trạng sức khỏe đủ điều kiện được bảo vệ theo luật”, họ có trách nhiệm pháp lý phải chủ động tìm kiếm “biện pháp hỗ trợ hợp lý” để người lao động có thể tiếp tục làm việc, thay vì sa thải.

Đơn kiện nêu rõ, công ty không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi nào cũng như không đề xuất điều chỉnh công việc, mà cuối cùng chấm dứt hợp đồng với lý do hiệu suất. Vì vậy, Holder yêu cầu được bồi thường các khoản như tiền lương bị mất, tổn thất tinh thần và thiệt hại về danh dự. Hiện phía Hiệp hội Bảo tồn Công viên Trung tâm chưa đưa ra phản hồi công khai.

Holder chia sẻ ông rất yêu công việc này, xem công viên như “ngôi nhà thứ hai” và từng dự định gắn bó thêm ít nhất 12 năm. Bỗng nhiên mất việc khiến ông khó chấp nhận: “Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi thậm chí không có cơ hội giải thích”.

Ông cũng cho biết sau khi được chẩn đoán, mình đã giảm khoảng 80 pound (hơn 36 kg), tình trạng “ngưng thở khi ngủ” cũng đã được cải thiện rõ rệt. Dù xảy ra sự việc trên, ông vẫn mong muốn sớm được quay lại làm việc: “Hiện tôi cảm thấy rất ổn, có năng lượng, chỉ là không có công việc”.