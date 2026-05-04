Đi Grab mua gói VIP còn đắt hơn cuốc thường, thực hư ra sao? Các hãng xe khác thì thế nào?

Mới đây trên MXH Threads, một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi sử dụng gói dịch vụ Grab Unlimited. Chuyện là cô đã sử dụng gói Grab Unlimited được một thời gian, cảm thấy cũng tiết kiệm được kha khá. Tuy nhiên tuần trước, khi so sánh giá 2 chuyến GrabCar đặt cùng thời điểm, cùng cung đường, cô mới ngỡ ngàng nhận ra: Cuốc xe đặt bằng tài khoản có mua gói Grab Unlimited, lại đắt hơn cuốc xe đặt bằng tài khoản không mua gói hội viên.

Gói Grab Unlimited (hay còn được nhiều người gọi là “Grab VIP” cho ngắn gọn) là gói hội viên trả phí. Khi đăng ký mua gói Grab Unlimited, người dùng có thể tiết kiệm được chi phí nhờ các voucher giảm giá/ưu đãi độc quyền trên hệ sinh thái Grab bao gồm GrabBike, GrabCar và GrabFood.

Nguyên văn bài đăng đang viral trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Cùng 1 giờ đặt, cùng 1 cung đường nhưng: Chuyến GrabCar đặt bằng tài khoản không mua gói hội viên, không có mã giảm giá để sử dụng lại rẻ hơn 8.000 đồng so với chuyến GrabCar đặt bằng tài khoản có mua gói hội viên và áp được 1 mã giảm giá

Theo lẽ thường tình, phần lớn chúng ta đều mặc định: Việc mua “gói VIP” - gói hội viên trên các ứng dụng đặt xe công nghệ nói chung, là để tối ưu chi phí trên mỗi chuyến xe. Thế nên thắc mắc của cô gái trong câu chuyện trên cũng là điều dễ hiểu.

Ở phần bình luận, nhiều người dùng Grab và đã mua gói GrabUnlimited cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Có người cũng gặp tình trạng và cùng chung thắc mắc như “chủ top”, có người lại khen dùng GrabUnlimited tiết kiệm rõ ràng luôn.

Không ít người cũng gặp tình trạng tài khoản dùng gói GrabUnlitmited lại đắt hơn tài khoản thường khi đặt cùng 1 đơn hàng/1 chuyến xe (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó cũng không ít người “giải oan” cho GrabUnlimited, khẳng định mua gói hội viên tiết kiệm được khối từ tiền đặt xe đặt đồ ăn (Ảnh chụp màn hình)

Thử check luôn: 1 chuyến GrabCar đặt bằng 3 tài khoản - 2 tài khoản GrabUnlimited, 1 tài khoản thường, giá sau cùng ra sao?

So sánh giá trước khi bấm đặt là thói quen của không ít người, nhưng thông thường, chúng ta chỉ so sánh các ứng dụng với nhau, còn giờ thử so sánh trên cùng 1 ứng dụng là Grab xem sao.

Chuyến GrabCar mà chúng tôi rủ nhau cùng đặt để check có thông tin như sau:

- Điểm đón: Khu vực ngõ 14 Mễ Trì Hạ (Hà Nội)

- Điểm trả: Khu vực Vũ Trọng Phụng (Hà Nội)

- Thời gian đặt: 10h30 ngày hôm nay (4/5)

Và đây là mức giá sau cùng của từng chuyến xe khi đặt bằng 3 tài khoản khác nhau, trong đó 2 tài khoản có đăng ký gói GrabUnlimited và 1 tài khoản thường.

Cùng 1 cuốc xe nhưng đặt bằng 3 tài khoản: 2 tài khoản đăng ký gói GrabUnlimited và 1 tài khoản thường

Dù đặt cùng 1 cung đường, cùng 1 khung giờ nhưng ngay cả 2 tài khoản GrabUnlimited cũng có sự chênh lệch về giá. Có thể thấy mức giá sau cùng không chênh lệch quá nhiều giữa tài khoản thường và tài khoản đăng ký gói hội viên GrabUnlimited và cuốc xe rẻ nhất trong trường hợp này có giá 41.000 đồng - là cuốc xe đặt bằng tài khoản GrabUnlimited số 2.

Tiếp tục “vòng sang” Be và Green SM: Gói Tiết Kiệm BeCar và Gói Green Unlimited Cá Nhân thì thế nào?

Tiện 1 công so sánh, tôi tiếp tục thử đặt chuyến taxi công nghệ trên cả ứng dụng Be và Green SM, để xem mức giá sau cùng ra sao. Vẫn là chuyến xe như trên: Điểm đón ở khu vực ngõ 14 Mễ Trì Hạ (Hà Nội), điểm trả ở khu vực Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) vào lúc gần 11h hôm nay (5/4).

Với Gói Tiết Kiệm BeCar (chỉ sử dụng được khi đặt ô tô trên ứng dụng Be, không thể sử dụng cho dịch vụ giao đồ ăn hay giao hàng): Tôi mua với giá 99.000 đồng/tháng, và giảm được 9.000 đồng cho chuyến xe này. Lựa chọn rẻ nhất sau cùng có giá 36.000 đồng.

Với Gói Tiết Kiệm BeCar, chuyến xe của tôi có giá 36.000 đồng

Với Gói Green Unlimited Cá Nhân (sử dụng khi đặt xe máy và ô tô trên ứng dụng Green SM): Tôi mua với giá 29.000 đồng/tháng và giảm được 9.200 đồng cho chuyến xe này. Lựa chọn rẻ nhất sau cùng có giá 37.000 đồng.

Với Gói Green Unlimited Cá Nhân, chuyến xe của tôi có giá 36.000 đồng

Trong khi đó với Gói Grab Unlitmited (sử dụng được cho GrabBike, GrabCar, GrabFood): Tôi mua với giá 25.000 đồng/tháng, và lựa chọn rẻ nhất có giá 41.000 đồng sau khi được giảm 2.000 đồng.

Với Gói GrabUnlimited Cá Nhân, chuyến xe của tôi có giá 41.000 đồng

Tổng kết lại thì thế này!