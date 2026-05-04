Đi Grab mua gói VIP còn đắt hơn cuốc thường, thực hư ra sao? Các hãng xe khác thì thế nào?
Một bài đăng trên Threads đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng: Mua “gói VIP” khi dùng ứng dụng đặt xe công nghệ có hời thật không?
Mới đây trên MXH Threads, một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi sử dụng gói dịch vụ Grab Unlimited. Chuyện là cô đã sử dụng gói Grab Unlimited được một thời gian, cảm thấy cũng tiết kiệm được kha khá. Tuy nhiên tuần trước, khi so sánh giá 2 chuyến GrabCar đặt cùng thời điểm, cùng cung đường, cô mới ngỡ ngàng nhận ra: Cuốc xe đặt bằng tài khoản có mua gói Grab Unlimited, lại đắt hơn cuốc xe đặt bằng tài khoản không mua gói hội viên.
Gói Grab Unlimited (hay còn được nhiều người gọi là “Grab VIP” cho ngắn gọn) là gói hội viên trả phí. Khi đăng ký mua gói Grab Unlimited, người dùng có thể tiết kiệm được chi phí nhờ các voucher giảm giá/ưu đãi độc quyền trên hệ sinh thái Grab bao gồm GrabBike, GrabCar và GrabFood.
Theo lẽ thường tình, phần lớn chúng ta đều mặc định: Việc mua “gói VIP” - gói hội viên trên các ứng dụng đặt xe công nghệ nói chung, là để tối ưu chi phí trên mỗi chuyến xe. Thế nên thắc mắc của cô gái trong câu chuyện trên cũng là điều dễ hiểu.
Ở phần bình luận, nhiều người dùng Grab và đã mua gói GrabUnlimited cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Có người cũng gặp tình trạng và cùng chung thắc mắc như “chủ top”, có người lại khen dùng GrabUnlimited tiết kiệm rõ ràng luôn.
Thử check luôn: 1 chuyến GrabCar đặt bằng 3 tài khoản - 2 tài khoản GrabUnlimited, 1 tài khoản thường, giá sau cùng ra sao?
So sánh giá trước khi bấm đặt là thói quen của không ít người, nhưng thông thường, chúng ta chỉ so sánh các ứng dụng với nhau, còn giờ thử so sánh trên cùng 1 ứng dụng là Grab xem sao.
Chuyến GrabCar mà chúng tôi rủ nhau cùng đặt để check có thông tin như sau:
- Điểm đón: Khu vực ngõ 14 Mễ Trì Hạ (Hà Nội)
- Điểm trả: Khu vực Vũ Trọng Phụng (Hà Nội)
- Thời gian đặt: 10h30 ngày hôm nay (4/5)
Và đây là mức giá sau cùng của từng chuyến xe khi đặt bằng 3 tài khoản khác nhau, trong đó 2 tài khoản có đăng ký gói GrabUnlimited và 1 tài khoản thường.
Dù đặt cùng 1 cung đường, cùng 1 khung giờ nhưng ngay cả 2 tài khoản GrabUnlimited cũng có sự chênh lệch về giá. Có thể thấy mức giá sau cùng không chênh lệch quá nhiều giữa tài khoản thường và tài khoản đăng ký gói hội viên GrabUnlimited và cuốc xe rẻ nhất trong trường hợp này có giá 41.000 đồng - là cuốc xe đặt bằng tài khoản GrabUnlimited số 2.
Tiếp tục “vòng sang” Be và Green SM: Gói Tiết Kiệm BeCar và Gói Green Unlimited Cá Nhân thì thế nào?
Tiện 1 công so sánh, tôi tiếp tục thử đặt chuyến taxi công nghệ trên cả ứng dụng Be và Green SM, để xem mức giá sau cùng ra sao. Vẫn là chuyến xe như trên: Điểm đón ở khu vực ngõ 14 Mễ Trì Hạ (Hà Nội), điểm trả ở khu vực Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) vào lúc gần 11h hôm nay (5/4).
Với Gói Tiết Kiệm BeCar (chỉ sử dụng được khi đặt ô tô trên ứng dụng Be, không thể sử dụng cho dịch vụ giao đồ ăn hay giao hàng): Tôi mua với giá 99.000 đồng/tháng, và giảm được 9.000 đồng cho chuyến xe này. Lựa chọn rẻ nhất sau cùng có giá 36.000 đồng.
Với Gói Green Unlimited Cá Nhân (sử dụng khi đặt xe máy và ô tô trên ứng dụng Green SM): Tôi mua với giá 29.000 đồng/tháng và giảm được 9.200 đồng cho chuyến xe này. Lựa chọn rẻ nhất sau cùng có giá 37.000 đồng.
Trong khi đó với Gói Grab Unlitmited (sử dụng được cho GrabBike, GrabCar, GrabFood): Tôi mua với giá 25.000 đồng/tháng, và lựa chọn rẻ nhất có giá 41.000 đồng sau khi được giảm 2.000 đồng.
Sau 1 thời gian di chuyển 100% bằng ứng dụng đặt xe công nghệ, đây là vài tips nhỏ tôi rút ra.
1. So sánh giá giữa các app trước khi đặt, có lúc lệch nhau cả chục nghìn không ít.
2. Kiểm tra thông báo khuyến mãi, nhiều khi có mã nhưng ứng dụng không tự áp, mình phải vào mục "ưu đãi" kiểm tra và bấm "sử dụng" mới được.
3. Đặt loại xe phù hợp: Đi một mình thì xe máy/xe tiết kiệm thường rẻ hơn nhiều so với "tiêu chuẩn".
4. Tận dụng ví điện tử/đối tác thanh toán: Liên kết ví điện tử/ngân hàng làm phương thức thanh toán đôi khi sẽ tối ưu hơn thanh toán tiền mặt.
