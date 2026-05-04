Người đàn ông nghỉ hưu mở siêu thị khu phố, thu nhập hơn 800 triệu/tháng nhờ 3 chiến lược tưởng nhỏ mà hiệu quả lớn

Trong suy nghĩ của nhiều người, mở một cửa hàng tạp hóa hay siêu thị mini trong khu dân cư chỉ là cách kiếm thêm thu nhập vừa phải sau khi nghỉ hưu. Nhưng câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi ở Quý Châu đã khiến nhiều người bất ngờ: chỉ với một cửa hàng nhỏ, ông có thể đạt thu nhập ròng lên tới 210.000 nhân dân tệ mỗi tháng – tương đương 800 triệu đồng.

Điều đáng nói, cửa hàng này không nằm ở khu trung tâm sầm uất, không có đội ngũ nhân viên đông đảo, thậm chí cũng không đầu tư trang trí cầu kỳ. Người đàn ông cùng vợ tự vận hành mọi việc, nhưng hiệu quả kinh doanh lại vượt xa nhiều cửa hàng lớn hơn.

Câu chuyện cho thấy: kinh doanh nhỏ không quyết định bởi quy mô, mà bởi tư duy giữ chân khách hàng .

Dưới đây là 3 chiến lược giúp cửa hàng nhỏ trở thành nguồn thu ổn định.

1. Một câu nói ở quầy thu ngân giúp tăng hàng nghìn khách quen

Ngay tại quầy thanh toán, người đàn ông luôn nói với khách: "Nếu là hàng xóm trong khu, hãy thêm tôi trên WeChat, lần này tôi giảm cho bạn 5 tệ. Lần sau vẫn có ưu đãi".

Khoản giảm giá nhỏ nhưng đủ tạo động lực để khách đồng ý kết nối. Điều quan trọng hơn, ông chỉ thêm cư dân trong khu vực – tức nhóm khách hàng có khả năng mua lặp lại thường xuyên.

Chỉ sau khoảng nửa tháng, tài khoản của ông đã có tới hàng nghìn người theo dõi, hình thành một nhóm khách hàng ổn định ngay từ đầu.

Thay vì chờ khách ghé cửa hàng, ông chủ động xây dựng tệp khách quen, giúp việc bán hàng về sau trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bài học: Trong kinh doanh nhỏ, việc sở hữu danh sách khách hàng đôi khi còn quan trọng hơn vị trí mặt bằng.

2. Bán hàng theo khung giờ thông minh để giảm tồn kho

Một vấn đề lớn của các cửa hàng thực phẩm là hàng tươi sống dễ bị tồn kho và gây lãng phí. Người đàn ông đã giải quyết bằng cách tạo 2 khung giờ bán hàng trong nhóm cộng đồng:

Khung 19h: xả hàng tươi trong ngày

Các sản phẩm chưa bán hết sẽ được giảm giá khoảng 20%. Khách hàng hiểu rõ đây là cách tránh lãng phí thực phẩm, nên sẵn sàng mua nhanh.

Khung 21h: đặt trước hàng ngày hôm sau

Một số mặt hàng thiết yếu được giảm giá mạnh khi đặt trước. Khách chỉ cần đặt cọc nhỏ, hôm sau đến lấy hàng.

Nhờ đó, cửa hàng có thể dự đoán lượng tiêu thụ chính xác, giảm rủi ro tồn kho và giữ dòng tiền ổn định.

Bài học: Không phải cứ bán rẻ mới có lãi. Bán đúng thời điểm giúp tối ưu lợi nhuận mà không cần giảm giá quá sâu.

3. Tạo thói quen quay lại bằng ưu đãi nhỏ nhưng đều đặn

Mỗi tối, người đàn ông đều gửi "lì xì online" trong nhóm khách hàng. Giá trị không lớn, nhưng tạo cảm giác thú vị và khiến nhóm luôn sôi động.

Những người nhận được ưu đãi cao có thể mua hàng với mức giảm sâu. Điều này khiến khách thường xuyên kiểm tra nhóm, từ đó hình thành thói quen mua sắm tại cửa hàng.

Không cần chạy quảng cáo hay phát tờ rơi, lượng khách quen vẫn tăng đều nhờ sự giới thiệu giữa các cư dân trong khu phố.

Bài học: Khách hàng quay lại nhiều lần mới tạo ra lợi nhuận bền vững.

Vì sao mô hình này hiệu quả với kinh doanh nhỏ?

Ba chiến lược trên đều xoay quanh một nguyên tắc cốt lõi: xây dựng mối quan hệ với khách hàng trước, bán hàng sau.

Nhiều cửa hàng nhỏ thất bại vì chỉ tập trung vào giá rẻ hoặc nhập nhiều hàng với hy vọng bán được. Trong khi đó, mô hình kinh doanh cộng đồng cần sự tin tưởng và gắn kết lâu dài.

Từ câu chuyện này, có thể rút ra 3 yếu tố quan trọng:

Niềm tin quan trọng hơn giá cả

Khách hàng khu dân cư ưu tiên sự ổn định và quen thuộc.

Giảm tồn kho giúp giảm áp lực tài chính

Bán trước giúp dòng tiền linh hoạt hơn.

Khách quen tạo doanh thu bền vững

Chi phí giữ khách cũ luôn thấp hơn tìm khách mới.

Kinh doanh nhỏ nhưng tư duy không nhỏ

Trong bối cảnh nhiều người tìm kiếm nguồn thu sau khi nghỉ hưu, mô hình cửa hàng cộng đồng cho thấy một hướng đi thực tế: không cần quá phức tạp, chỉ cần hiểu khách hàng và tạo thói quen mua sắm đều đặn.

Điều tạo nên khác biệt không phải quy mô cửa hàng, mà là cách vận hành.

Một cửa hàng nhỏ vẫn có thể tạo ra thu nhập đáng kể nếu người kinh doanh hiểu rõ:

khách hàng cần gì – và quay lại vì điều gì.

Nếu nhìn dưới góc độ tài chính cá nhân, câu chuyện này cũng gợi mở một hướng suy nghĩ quen thuộc: nguồn thu ổn định không chỉ đến từ công việc chính, mà còn từ những mô hình nhỏ nhưng bền vững.