Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế công nghệ lao vào xe tải bốc cháy cứu người, gọi điện cho mẹ nói “có thể con không trở về”

Theo Phạm Trang | 05-05-2026 - 12:08 PM | Sống

Một tài xế công nghệ 24 tuổi ở Trung Quốc khiến nhiều người xúc động khi vừa liều mình cứu người trong đường hầm đầy khói, vừa gọi điện cho mẹ dặn dò trong trường hợp xấu nhất.

Nhân vật chính là Zhang Jian, 24 tuổi, quê tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Chàng trai này đã bất chấp nguy hiểm để cứu một tài xế bị thương khỏi chiếc xe tải đang bốc cháy.

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, Zhang đang lái xe chở khách trên hành trình từ tỉnh Sơn Tây trở về quê nhà. Khi đi qua đường hầm Baotashan, anh phát hiện một xe tải đang bốc cháy dữ dội. Bên cạnh phương tiện có hai người, trong đó một người bị thương nặng, người còn lại đang ra hiệu cầu cứu.

Không chần chừ, Zhang cùng hành khách trên xe lập tức dừng lại giữa làn khói dày đặc, đưa người bị thương lên xe. Qua trao đổi, họ được biết trước đó đã xảy ra va chạm từ phía sau giữa hai phương tiện, và cả hai người đứng bên ngoài đều là tài xế liên quan.

Do không thể đưa hoàn toàn chân của nạn nhân vào trong xe, Zhang buộc phải lái xe trong khoảng 10 phút đầu với cửa trước mở, khiến khói liên tục tràn vào khoang lái. Để cầm cự, họ dùng nước uống dội lên người nhằm kéo dài thời gian.

Sau đó, Zhang mới biết đường hầm Baotashan dài hơn 10km. Anh phải điều khiển xe với tốc độ rất chậm trong điều kiện tầm nhìn kém và không khí ngột ngạt. Có thời điểm, cả nhóm dừng xe để điều chỉnh lại vị trí nạn nhân, đóng cửa xe và bật điều hòa nhằm hạn chế khói.

Hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên, tình trạng của Zhang cũng trở nên nguy hiểm. Anh cho biết bản thân bắt đầu mất dần ý thức, việc hô hấp ngày càng khó khăn, trong khi phía trước vẫn còn khoảng 5km đường hầm tối om.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Zhang đã gọi điện cho mẹ: “Con đang kẹt trong đường hầm Baotashan… Nếu hai tiếng nữa con không gọi lại, chắc con có thể sẽ không trở về được nữa”

Zhang có một con gái mới 15 tháng tuổi. Người mẹ cho biết điều đầu tiên bà nghĩ đến khi nhận cuộc gọi là đứa cháu nhỏ. Dù rất lo lắng, bà vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an con trai rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Zhang cũng chia sẻ rằng anh nghĩ đến con gái mình, nhưng quá xúc động nên không thể nói lời nhờ mẹ chăm sóc con thay mình. Trong suốt hành trình đầy hiểm nguy, Zhang và hai người trên xe liên tục động viên nhau. Cuối cùng, họ đã thoát khỏi đường hầm an toàn.

“Khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, tôi chỉ nghĩ: còn sống thật tốt,” Zhang kể lại.

Lực lượng cứu thương và cảnh sát giao thông đã chờ sẵn tại cửa hầm để tiếp nhận nạn nhân. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành việc cứu người, Zhang không ở lại điều trị mà tiếp tục đưa hành khách đến điểm đến tại tỉnh Hà Bắc trước khi quay về Sơn Đông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn Tây cho biết tài xế bị thương đã qua cơn nguy hiểm. Gia đình nạn nhân sau đó đã gọi điện cảm ơn Zhang vì “cứu mạng sống và cả gia đình họ”.

Về phần mình, Zhang nói: “Nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ không do dự”.

Ngày 20/4, chính quyền địa phương tại quê nhà đã trao tặng Zhang danh hiệu “Tấm gương dũng cảm, nghĩa hiệp” cùng phần thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi. “Tôi đã rơi nước mắt, một chàng trai quá tốt bụng,” một người bình luận. Người khác viết: “Thật may mắn khi tất cả đều sống sót, đúng là người tốt sẽ gặp điều tốt”.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cảnh báo: trong trường hợp gặp xe cháy trong đường hầm, nên quay đầu hoặc sử dụng lối thoát hiểm, vì việc tiến vào khu vực nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Nguồn: SCMP

Trở về từ cõi chết, vị giám đốc nghỉ việc, bỏ 1 tỷ tiền xây nhà đi cứu người, mang giấc mơ cứu hộ ra biển lớn

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng dậy uống ngay 1 loại nước này giúp thận khỏe, nhuận tràng hiệu quả: Nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách

Sáng dậy uống ngay 1 loại nước này giúp thận khỏe, nhuận tràng hiệu quả: Nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách Nổi bật

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026 Nổi bật

Người từng chuyển tiền cho người phụ nữ SN 1981 này, khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 14/5

Người từng chuyển tiền cho người phụ nữ SN 1981 này, khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 14/5

11:48 , 05/05/2026
Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

11:45 , 05/05/2026
Cuộc đua AGM Awards 2026 nóng lên: HDBank và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bứt phá mạnh

Cuộc đua AGM Awards 2026 nóng lên: HDBank và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bứt phá mạnh

11:32 , 05/05/2026
162 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

162 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:30 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên