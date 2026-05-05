Không ngọt nhưng vẫn tăng đường huyết: 5 thực phẩm nhiều người ăn mỗi ngày vì nghĩ tốt cho sức khỏe

Khi nhắc đến việc kiểm soát đường huyết, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc cắt giảm đồ ngọt như trà sữa, bánh kẹo hay nước ngọt có gas. Tuy nhiên, trên thực tế, những “thủ phạm” khiến đường huyết tăng nhanh lại không nằm ở các món có vị ngọt rõ ràng, mà ẩn trong nhiều thực phẩm tưởng chừng rất tốt cho sức khỏe.

Chính sự “ngụy trang” này khiến không ít người vô tình tiêu thụ lượng lớn carbohydrate mỗi ngày mà không hề hay biết, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, kháng insulin và thậm chí ảnh hưởng đến chức năng não bộ.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm quen thuộc nhưng có thể khiến đường huyết tăng cao nếu ăn sai cách.

Cháo ngũ cốc xay nhuyễn - tưởng bổ dưỡng nhưng hấp thụ cực nhanh

Các loại bột ngũ cốc, cháo xay mịn từ yến mạch, đậu đỏ, mè đen… thường được xem là lựa chọn “chuẩn healthy” cho bữa sáng. Tuy nhiên, khi thực phẩm bị nghiền quá nhỏ hoặc nấu quá nhừ, cấu trúc tự nhiên bị phá vỡ, khiến cơ thể hấp thụ nhanh hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc đường trong máu có thể tăng vọt chỉ sau một bữa ăn, tương tự như khi dùng tinh bột tinh chế. Thay vì xay nhuyễn, nên ăn ngũ cốc nguyên hạt hoặc nấu vừa chín tới để giữ tốc độ tiêu hóa chậm hơn.

Ngũ cốc “dẻo mềm” - không phải cứ nguyên hạt là an toàn

Nhiều người tin rằng ngũ cốc nguyên hạt luôn tốt hơn gạo trắng. Nhưng thực tế, các loại như gạo nếp, kê nếp hay ngô nếp lại chứa nhiều amylopectin - một dạng tinh bột dễ tiêu hóa.

Khi nấu thành cháo hoặc ăn lúc bụng đói, chúng có thể làm tăng đường huyết nhanh không kém gì cơm trắng. Vì vậy, cần kết hợp với protein và chất xơ, tránh ăn riêng lẻ để giảm tác động lên đường máu.

Trái cây “không ngọt” - vị giác có thể đánh lừa bạn

Nhiều người lựa chọn trái cây dựa vào vị giác: càng ít ngọt thì càng an toàn. Nhưng đây là quan niệm sai lầm. Một số loại trái cây có vị chua như chanh dây, sơn tra hay táo tàu vẫn chứa lượng đường đáng kể.

Đặc biệt, nước ép trái cây còn nguy hiểm hơn do mất chất xơ, khiến đường được hấp thụ nhanh hơn. Cách tốt nhất là ăn trái cây nguyên quả, chia nhỏ khẩu phần và dùng giữa các bữa thay vì sau bữa chính.

Rau củ giàu tinh bột - “lành mạnh” nhưng không nên ăn vô tội vạ

Không phải loại rau nào cũng ít đường. Bí đỏ, khoai môn, củ sen hay cà rốt đều chứa carbohydrate. Khi nấu chín mềm, chúng càng dễ tiêu hóa và làm tăng đường huyết.

Việc ăn một đĩa lớn bí đỏ hấp hay khoai nghiền có thể khiến lượng đường trong máu tăng đáng kể. Thay vì ăn tự do, nên xem đây là nguồn tinh bột thay thế, kết hợp với đạm và chất béo để cân bằng dinh dưỡng.

Đồ uống “không đường” - cái bẫy phổ biến nhất

Những sản phẩm gắn mác “không đường” đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không đường không đồng nghĩa với không carbohydrate. Nhiều loại vẫn chứa sữa, kem, maltodextrin hoặc topping giàu năng lượng.

Việc uống thường xuyên các loại đồ uống này có thể khiến đường huyết dao động mạnh mà người dùng không nhận ra. Lựa chọn an toàn hơn là cà phê đen, trà xanh hoặc sữa đậu nành không đường.

Không chỉ ảnh hưởng đến người mắc tiểu đường, tình trạng đường huyết cao kéo dài còn liên quan đến sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy kháng insulin và viêm mãn tính có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức.

Theo TS.BS Trần Thị Minh Nguyệt - Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đã chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống: Việc duy trì đường huyết ổn định không chỉ giúp phòng ngừa tiểu đường mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ thần kinh. Chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế và thực phẩm hấp thu nhanh có thể âm thầm làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ nếu kéo dài.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm trên, điều quan trọng là cách ăn:

- Giữ nguyên cấu trúc thực phẩm càng nhiều càng tốt

- Kết hợp đủ protein, chất xơ và chất béo trong mỗi bữa

- Hạn chế đồ uống chế biến sẵn, kể cả loại “không đường”

- Uống đủ nước và duy trì vận động

Tóm lại, Kiểm soát đường huyết không phải là câu chuyện của riêng người bệnh, mà là thói quen cần thiết cho tất cả mọi người. Chỉ cần thay đổi nhỏ trong cách lựa chọn và chế biến thực phẩm, bạn đã có thể bảo vệ cơ thể khỏi những rủi ro âm thầm nhưng nguy hiểm.