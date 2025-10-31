Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Samsung và CEO Nvidia đi ăn gà uống bia, sau đó cả 2 cùng viral vì một lý do rất lạ

31-10-2025 - 21:40 PM | Sống

Bữa ăn bia gà của 3 tỷ phú ở Seoul đã được cả thế giới chú ý.

Jensen Huang, giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia và Lee Jae-yong, chủ tịch Samsung Electronics, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc vì "kỹ năng tách xương" gà của họ.

Vào ngày 31/10, video ghi lại cảnh 2 ông trùm công nghệ ăn gà rán đã được chia sẻ trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội xứ Hàn. Trước đó, vào tối 30/10, họ đã có một buổi tụ tập "chimaek (gà và bia)" tại một nhà hàng gà gần ga Samseong ở Gangnam, Seoul. Chung Eui-sun, chủ tịch Tập đoàn ô tô Hyundai, cũng tham gia cùng.

Cuộc gặp gỡ được báo chí Hàn Quốc gọi là "hội nghị chimaek" (món gà bia), đã trở thành tâm điểm chú ý bởi sự thân mật hiếm thấy giữa lãnh đạo các tập đoàn lớn.

Chủ tịch Samsung và CEO Nvidia đi ăn gà uống bia, sau đó cả 2 cùng viral vì một lý do rất lạ- Ảnh 1.

Dù ăn trong ánh đèn flash của truyền thông và người xung quanh, 3 tỷ phú đã có bữa ăn đặc trưng Hàn Quốc rất ngon miệng

Đặc biệt, cách ông Huang và Lee khéo léo tách thịt gà đã thu hút sự chú ý. Lee cầm lấy cánh gà bằng cả hai tay, bẻ gãy, bắt đầu từ phần sụn và nhẹ nhàng tách thịt trong miệng.

Chủ tịch Samsung và CEO Nvidia đi ăn gà uống bia, sau đó cả 2 cùng viral vì một lý do rất lạ- Ảnh 2.

Ông Lee Jae-yong, chủ tịch của Samsung Electronics, ăn gà rán vào ngày 30/10

Chủ tịch Samsung và CEO Nvidia đi ăn gà uống bia, sau đó cả 2 cùng viral vì một lý do rất lạ- Ảnh 3.

Ông Jensen Huang, ngồi đối diện Lee, cũng phô diễn kỹ năng lọc xương điêu luyện, đưa một miếng thịt gà vào miệng rồi nhổ ra chỉ còn xương.

Cư dân mạng Hàn Quốc chứng kiến cảnh các tỷ phú ăn gà đã phản ứng bằng những bình luận hài hước: "Thì ra là giàu lên nhờ ăn uống như vậy" và "Tôi xấu hổ vì trước đây mình ăn uống cẩu thả quá". Bữa “bia gà” của 3 tỷ phú này vẫn đang thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu và được cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tài sản của ông Huang ước tính khoảng 176 tỷ USD, gấp 10 lần tài sản của Chủ tịch Lee Jae-yong (16,1 tỷ USD). Chủ tịch Chung Eui-sun không được xếp hạng, nhưng tính đến tháng 9, giá trị tài sản của các công ty liên kết mà ông nắm giữ đã đạt 5.578 nghìn tỷ won.

Nguồn: Chosun Biz

11 giây viral nhất lúc này của Chủ tịch Samsung

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

