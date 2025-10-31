Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11 giây viral nhất lúc này của Chủ tịch Samsung

31-10-2025 - 14:17 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong đã khiến tất cả những người có mặt không khỏi bật cười.

Chưa đầy vài giờ sau buổi “chimaek” (Văn hóa "gà bia" độc đáo của Hàn Quốc) thân mật gây xôn xao dư luận, tối 30/10, Chủ tịch Lee Jae Yong của Samsung Electronics và Chủ tịch Chung Eui Sun của Tập đoàn Hyundai Motor lại tiếp tục khiến giới công nghệ Hàn Quốc bất ngờ khi cùng xuất hiện trên sân khấu một sự kiện của Nvidia do CEO Jensen Huang chủ trì.

11 giây viral nhất lúc này của Chủ tịch Samsung- Ảnh 1.

Ảnh: Hankyung

Sự kiện kỷ niệm 25 năm thương hiệu GPU GeForce của Nvidia được tổ chức tại COEX, khu Gangnam, Seoul, vào khoảng 21h tối (giờ địa phương). Cả hai vị chủ tịch Samsung và Hyundai đều xuất hiện không báo trước khiến khán giả tại hội trường vô cùng phấn khích. Khi Jensen Huang giới thiệu họ lên sân khấu, tiếng reo hò vang dội khắp khán phòng.

Lee Jae Yong mỉm cười chào khán giả: “Xin chào, tôi là Lee Jae Yong”, và khi đám đông hô vang tên ông, ông đáp lại: “Cảm ơn mọi người”. Sau đó, ông còn hài hước hỏi: “Nhưng sao ở đây lại nhiều iPhone thế này?” khiến cả hội trường bật cười. Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ cũng trở nên viral (phổ biến) trên mạng xã hội.

11 giây viral nhất lúc này của Chủ tịch Samsung

Ngay sau đó, màn hình lớn trên sân khấu bất ngờ chiếu cận cảnh một khán giả giơ điện thoại lên, trên đó hiển thị giá cổ phiếu Samsung vượt mốc 100.000 won (1,8 triệu đồng). Cụ thể, trong ngày 30/10, cổ phiếu Samsung Electronics tăng 3,58%, chốt phiên ở 104.100 won (1,9 triệu đồng), đánh dấu sự trở lại của “kỷ nguyên 100.000 won” sau thời gian dài trầm lắng.

Cuối chương trình, vị CEO gốc Đài Loan (Trung Quốc) còn gợi mở về một thông báo lớn sắp tới, tiết lộ rằng Nvidia sẽ “mang đến tin rất tốt về Hàn Quốc”, hé lộ “liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và robot”.

Buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy năng lượng giữa ba nhân vật quyền lực hàng đầu trong ngành công nghệ như Lee Jae Yong, Chung Eui Sun và Jensen Huang được xem là tín hiệu tích cực cho mối hợp tác sâu rộng hơn giữa Samsung, Hyundai và Nvidia trong kỷ nguyên AI và công nghệ xe tự hành sắp tới.

11 giây viral nhất lúc này của Chủ tịch Samsung- Ảnh 2.

Ảnh: Yonhap News

Trong ba người, người giàu nhất được cho là CEO Jensen Huang của Nvidia. Phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phiếu Nvidia, với giá trị tài sản ròng tính đến tháng 7 vừa qua đạt khoảng 143 tỷ USD (tương đương khoảng 3,76 triệu tỷ đồng).

Chủ tịch Lee Jae Yong của Samsung hiện có khối tài sản ước tính khoảng 22,3 nghìn tỷ won (khoảng 411 nghìn tỷ đồng) trong khi Chủ tịch Chung Eui Sun của Hyundai Motor có tài sản khoảng 5,57 nghìn tỷ won (khoảng 102 nghìn tỷ đồn) tính đến tháng 9.

Nguồn: kgnews

Theo Phạm Trang

