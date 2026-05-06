Lời khuyên đến những người đã nghỉ hưu

Đừng biến sự nhàn rỗi trở thành nỗi cô đơn

Gần đây, một quan điểm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút sự chú ý: nếu có lương hưu ổn định và khoản tiết kiệm khoảng 400.000 NDT (tương đương 1,5 tỷ đồng), điều quan trọng nhất sau khi nghỉ hưu không phải là đi du lịch ngay hay ở lại quê nhà, mà là sớm xây dựng một cuộc sống mới - gần con cái, ổn định sinh hoạt và chủ động phần đời còn lại.

Thực tế cho thấy, sau tuổi 60, điều quyết định chất lượng sống không còn là thu nhập, mà là khả năng duy trì sự bình an và tự chủ. Trong khi nhiều người từng coi nghỉ hưu là giai đoạn “xả hơi”, trải nghiệm thực tế lại cho thấy sự nhàn rỗi kéo dài có thể dẫn đến cảm giác trống rỗng và cô đơn.

Câu chuyện của bà Tôn tại Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Sau khi nghỉ hưu, bà có điều kiện tài chính ổn định và không còn vướng bận công việc. Ban đầu, bà lựa chọn đi du lịch khắp nơi. Từ vùng núi rộng lớn đến đồng bằng trù phú, rồi những thảo nguyên xa xôi, bà gần như đã đi qua hết những điểm đến nổi tiếng.

Những chuyến đi đầu tiên mang lại cảm giác tự do và mới mẻ. Bà chụp ảnh, chia sẻ với con cái, tận hưởng cảm giác “bù đắp” cho những năm tháng làm việc trước đó. Thấy mẹ hào hứng, các con còn chủ động đặt tour cho bà. Nhưng theo thời gian, sự hứng thú dần phai nhạt. Việc di chuyển liên tục khiến bà mệt mỏi, còn những trải nghiệm lặp lại bắt đầu trở nên hời hợt. Khi sức khỏe giảm sút, bà buộc phải dừng lại.

Trở về nhà, sự thay đổi đột ngột trong nhịp sống khiến bà rơi vào khoảng trống lớn. Những ngày trôi qua với việc nấu ăn, dọn dẹp, xem tivi, trò chuyện xã giao… dần trở nên đơn điệu. Khi người hàng xóm thân thiết cũng chuyển đi, cảm giác cô đơn càng rõ rệt.

Điều khiến bà lo lắng hơn là sự suy giảm trí nhớ và phản xạ theo tuổi tác. Nhìn lại khoản tiết kiệm của mình, bà bắt đầu hoang mang: liệu số tiền đó có đủ cho những năm tháng về sau? Nếu ốm đau, ai sẽ chăm sóc? Trong trạng thái vừa nhàn rỗi vừa lo âu, cuộc sống của bà dần chuyển từ “tận hưởng” sang “chịu đựng từng ngày”. Cuối cùng, khi các con một lần nữa đề nghị bà lên thành phố sống gần, bà đã đồng ý. Với bà Tôn, đây không phải một quyết định bốc đồng mà là một bước đi có tính toán cho tương lai.

Sau khi nghỉ hưu, nên sống gần con cái nhưng vẫn giữ sự tự chủ

Từ những trải nghiệm như vậy, ngày càng nhiều người nhận ra rằng tuổi già không cần “rảnh rỗi hoàn toàn”, mà cần một nhịp sống ổn định, có mục tiêu và có kết nối. Hạnh phúc lúc này phụ thuộc vào hai yếu tố cốt lõi: khả năng tự chăm sóc và quyền tự chủ trong cuộc sống.

Một mô hình được nhiều người lựa chọn là “bán độc lập” - sống riêng nhưng ở gần con cái. Cách sống này cho phép người cao tuổi vừa nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi cần, vừa giữ được không gian riêng và cảm giác làm chủ cuộc sống.

Để duy trì trạng thái đó, trước hết cần chọn nơi ở phù hợp: không cần quá rộng hay sang trọng, nhưng nên gần cơ sở y tế, thuận tiện đi lại và có môi trường giao tiếp xã hội. Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống điều độ với lịch sinh hoạt ổn định, vận động nhẹ nhàng và khám sức khỏe định kỳ là nền tảng để bảo vệ thể chất và tinh thần.

Quan trọng không kém là một khoản tài chính dự phòng riêng. Khoản tiền này không nhằm mục đích sinh lời, mà để đảm bảo sự chủ động trước những tình huống bất ngờ như ốm đau hay cần chăm sóc. Đây cũng là yếu tố giúp người cao tuổi giữ được phẩm giá và tránh phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Khi cân bằng được giữa sự gần gũi gia đình và tính độc lập cá nhân, tuổi già không chỉ an toàn hơn mà còn trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Theo Toutiao