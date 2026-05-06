Hóa đơn điện khiến các gia đình đau đầu: Trên mạng chia sẻ đủ mẹo tiết kiệm, có người nghe theo bật điều hoà 24/24 và nhận cái kết bất ngờ

Hóa đơn điện mùa nắng nóng hiện tại đang trở thành áp lực với không ít gia đình, đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời mới chỉ tăng cao vài ngày nhưng chi phí sinh hoạt đã thay đổi rõ rệt. Nhiều người cho biết lượng điện tiêu thụ tăng nhanh hơn bình thường dù thói quen sinh hoạt gần như không thay đổi.

Trong bối cảnh “bật điều hòa thì xót tiền, không bật thì không chịu nổi nóng”, mạng xã hội những ngày gần đây liên tục xuất hiện các bài đăng chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm điện. Từ người ở trọ, nhân viên văn phòng cho đến các hộ gia đình nhỏ, ai cũng cố tìm cách cân bằng giữa nhu cầu giải nhiệt và áp lực hóa đơn cuối tháng.

Trên Threads, nhiều mẹo như chỉnh điều hòa ở mức 26-28 độ C, bật thêm quạt để tăng cảm giác mát, dùng chế độ Eco/Cool hay hạn chế bật tắt liên tục được chia sẻ rộng rãi và thu hút lượng tương tác lớn. Không ít người cho biết việc duy trì nhiệt độ cao hơn thay vì để quá lạnh giúp điều hòa vận hành ổn định hơn, đồng thời giảm tải cho máy nén.

Nhiều người chia sẻ các cách để tiết kiệm điện hiệu quả (Ảnh theard)

Một số người cũng ưu tiên sử dụng điều hòa inverter hoặc thường xuyên kiểm tra chỉ số điện để kiểm soát mức tiêu thụ. Theo nhiều chia sẻ, việc kết hợp quạt máy với điều hòa có thể giúp không khí lạnh lưu thông tốt hơn, từ đó không cần hạ nhiệt độ quá thấp mà vẫn tạo cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên, giữa hàng loạt “tips” lan truyền trên mạng xã hội, cũng xuất hiện không ít tranh cãi về hiệu quả thực tế. Đáng chú ý là lời khuyên cho rằng “bật điều hòa 24/24 sẽ tiết kiệm điện hơn là tối tắt rồi sáng bật lại”.

Một người dùng sau khi thử áp dụng đã đăng tải trải nghiệm khiến nhiều người bật cười: “Tiền điện tháng này giảm từ 700.000 xuống còn 1,2 triệu đồng”.

Nghe theo mẹo tiết kiệm trên mạng, người đàn ông nhận cái kết bất ngờ, khiến mọi người vừa thương vừa buồn cười (Ảnh theard)

Dòng chia sẻ mang tính hài hước nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác bởi phản ánh đúng tâm trạng chung của nhiều gia đình trong mùa nóng. Không ít người cho biết họ cũng từng thử nhiều cách tiết kiệm điện khác nhau nhưng hóa đơn cuối tháng vẫn tăng mạnh do thời gian sử dụng điều hòa kéo dài hơn bình thường.

Theo nhiều người dùng, việc bật điều hòa liên tục có thể khiến cảm giác “không hao điện thêm bao nhiêu”, nhưng trên thực tế tổng thời gian hoạt động của máy lại tăng đáng kể. Ngoài ra, hiệu quả tiết kiệm còn phụ thuộc vào khả năng cách nhiệt của căn phòng, công suất máy và nhiệt độ môi trường bên ngoài.

Tại Hà Nội, anh Thắng, nhân viên văn phòng sống ở Hà Đông cho biết gia đình anh ở nhà 2 tầng với 4 phòng ngủ và chỉ sử dụng các thiết bị sinh hoạt cơ bản. Dù mới đầu hè và chỉ bật điều hòa cho 2 phòng vào buổi tối, hóa đơn điện tháng gần nhất đã lên đến 1,7 triệu đồng.

Trước mỗi mùa hè, nhiều gia đình thường chủ động gọi thợ vệ sinh điều hòa định kỳ nhằm giúp thiết bị vận hành ổn định hơn, tăng hiệu quả làm mát và hạn chế điện năng tiêu thụ

Theo anh Thắng, để giảm chi phí điện, gia đình thường gọi thợ vệ sinh điều hòa định kỳ, đặc biệt trước mùa nóng để máy vận hành ổn định và không bị hao điện. Ngoài ra, anh cũng duy trì mức nhiệt khoảng 26 độ C, hạn chế bật/tắt liên tục và ưu tiên các chế độ Cool hoặc Econo để giảm tải cho máy nén.

“Trước đây cứ nghĩ bật nhiệt độ càng thấp sẽ càng nhanh mát, nhưng thực tế máy phải chạy liên tục nên tiền điện tăng rất mạnh. Giờ mình để nhiệt độ cao hơn một chút nhưng kết hợp quạt thì vẫn dễ chịu”, anh Thắng chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hạnh tại Phú Thọ cho biết gia đình chỉ có hai mẹ con nhưng hóa đơn điện đầu hè đã tăng lên hơn 800.000 đồng. Để tiết kiệm tối đa, chị sử dụng thêm quạt phun sương nhằm giảm thời gian phụ thuộc vào điều hòa, tuy nhiên chi phí điện vẫn tăng đáng kể so với những tháng trước.

Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng kéo dài và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, chuyện tiết kiệm điện giờ không còn chỉ là vài “tips” lan truyền trên mạng xã hội, mà đã trở thành bài toán chi tiêu khiến nhiều gia đình phải tính toán kỹ mỗi khi mùa hè đến.

Phương Anh