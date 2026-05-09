3 cấm kỵ của người EQ thấp

Trong tâm lý học, những người có chỉ số EQ thấp thường thiếu đi sự tự nhận thức và kỹ năng điều tiết cảm xúc. Họ thường phản ứng một cách bản năng thay vì có tư duy chiến lược trong giao tiếp. Điều này dẫn đến những tình huống "vô duyên" hoặc gây hấn không cần thiết.

Theo Daniel Goleman - cha đẻ của thuyết Trí tuệ cảm xúc, việc không kiểm soát được những hành vi này sẽ phá hủy mọi nỗ lực xây dựng sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân. Dưới đây là 3 điều cấm kỵ mà họ thường xuyên vi phạm.

Cấm kỵ việc "thắng thua" trong mọi cuộc đối thoại

Biểu hiện rõ nhất của người EQ thấp là họ luôn coi giao tiếp là một trận chiến và mục tiêu duy nhất là phải giành phần thắng. Họ sẵn sàng ngắt lời, dùng những lý lẽ sắc mỏng để bắt bẻ lỗi sai của người khác, hoặc cố tình làm đối phương bẽ mặt chỉ để chứng tỏ mình đúng.

Tâm lý học gọi đây là hội chứng thích làm trung tâm (Egocentrism). Người EQ thấp không hiểu rằng trong một cuộc tranh luận, nếu bạn thắng về mặt lý lẽ nhưng làm mất đi tình cảm của đối phương, thì thực tế bạn đã thua thảm hại. Họ thiếu đi khả năng lắng nghe thấu cảm, dẫn đến việc biến những cuộc trò chuyện bình thường thành những cuộc đấu khẩu căng thẳng. Người có EQ cao hiểu rằng mục đích của giao tiếp là sự kết nối, không phải là sự hạ bệ.

Tuyệt đối không "đùa dai" trên nỗi đau hoặc sự tự ti của người khác

Người EQ thấp thường nhầm lẫn giữa sự "thẳng tính", "vui tính" với sự thiếu tế nhị. Họ thích lấy khuyết điểm về ngoại hình, hoàn cảnh gia đình hoặc những thất bại trong quá khứ của người khác ra để làm trò đùa. Khi thấy đối phương khó chịu, họ thường chống chế bằng câu: "Có thế mà cũng tự ái", "Đùa chút cho vui thôi mà".

Hành vi này thể hiện sự thiếu hụt nghiêm trọng về lòng thấu cảm. Họ không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận nỗi đau. Việc dùng sự tổn thương của người khác làm chất liệu giải trí là cách nhanh nhất để hủy hoại uy tín cá nhân. Một người tinh tế sẽ biết rõ ranh giới giữa một lời đùa duyên dáng và một sự xúc phạm trá hình.

Cấm kỵ việc "phủ nhận" cảm xúc của đối phương

Khi ai đó tìm đến họ để tâm sự về nỗi buồn hoặc khó khăn, thay vì lắng nghe, người EQ thấp thường có xu hướng gạt đi ngay lập tức. Họ sẽ nói những câu như: "Chuyện đó có gì đâu mà buồn", "Tưởng gì, chuyện của tôi còn tệ hơn nhiều", hoặc bắt đầu đưa ra những lời khuyên dạy bảo dù đối phương chỉ cần được lắng nghe.

Việc phủ nhận cảm xúc của người khác là biểu hiện của sự vô tâm có hệ thống. Nó khiến người đối diện cảm thấy bị coi thường và không được thấu hiểu. Trong mọi mối quan hệ, sự công nhận cảm nhận của nhau là nền tảng cốt lõi. Người có EQ thấp thường biến mình thành "thùng nước đá" dập tắt mọi nhu cầu chia sẻ, khiến họ dần bị gạt ra khỏi vòng tròn tin cậy của bạn bè và đồng nghiệp.

EQ không phải là tố chất bẩm sinh không thể thay đổi, mà là một kỹ năng có thể rèn luyện. Việc nhận diện được 3 điều cấm kỵ này chính là bước đầu tiên để bạn tinh chỉnh lại hành vi, trở thành một phiên bản tinh tế và được yêu mến hơn trong mắt mọi người.