Nhà khoa học có quá khứ "nổi loạn" được ví như Elon Musk: Chế tạo tên lửa trong thời gian ngắn kỷ lục

Một nhà phát minh tự học người Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Kẻ điên của khoa học". Người này tin rằng du lịch vũ trụ giá rẻ có thể trở nên khả thi về mặt thương mại sau khi nhóm của anh phóng thành công một tên lửa nhiên liệu lỏng tự chế tạo vào hồi đầu năm 2026. Vụ phóng đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc và ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tư nhân đang phát triển.

Vạn sự khởi đầu nan

Vào tháng 2/2026, tên lửa Tiên phong Thâm Quyến dài 12 mét đã đạt độ cao 3.700 mét trong một lần phóng tại tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), lập kỷ lục địa phương về phóng tên lửa nhiên liệu lỏng trong khu vực. Theo báo cáo, tên lửa này được chế tạo chỉ trong 15 ngày bởi một nhóm năm người do doanh nhân 31 tuổi Lu Yulong dẫn đầu. Thông tin chi tiết về dự án và tiểu sử của Lu đã được chia sẻ trong một bài báo đăng trên tờ South China Morning Post.

Con đường đến với ngành hàng không vũ trụ của Lu khá khác thường. Vốn xuất thân từ tỉnh Giang Tây, anh sớm có niềm đam mê với hóa học và điện sau khi bị bỏng nặng do tiếp xúc với axit khi còn nhỏ. Ngay từ khi học tiểu học, anh đã tự học hóa học nâng cao và bắt đầu thử nghiệm với chất nổ và hệ thống điện cao áp.

Năm 2007, một trong những thí nghiệm đó đã gây ra một vụ nổ lớn khiến Lu bị thương nặng. Anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, khâu hàng trăm mũi và bị tổn thương vĩnh viễn một mắt. Mặc dù bị gia đình gây áp lực yêu cầu dừng lại, Lu vẫn tiếp tục xây dựng phòng thí nghiệm và tiến hành các thí nghiệm, đôi khi ở những vùng nông thôn hẻo lánh sau khi cha anh nhiều lần tháo dỡ các thiết bị tại nhà.

Năm 17 tuổi, Lu bỏ học và thành lập Công ty Công nghệ Hàng không Vũ trụ Yulong tại Thâm Quyến. Sau đó, công ty này phát triển các sản phẩm ngoài lĩnh vực hàng không vũ trụ, bao gồm cả "bếp điện ngọn lửa" sử dụng plasma được tạo ra bằng điện. Phát minh này được cho là đã cung cấp nguồn tài chính đáng kể cho việc phát triển tên lửa trong tương lai.

Liệu có phải “Elon Musk của Trung Quốc”?

Lu Yulong khẳng định trọng tâm của công ty là giảm chi phí phóng tên lửa thông qua sản xuất quy mô lớn và hệ thống tên lửa đơn giản hóa. Anh cho biết động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng của công ty có giá dưới 1.000 NDT/tấn lực đẩy (tương đương 3,8 triệu đồng), trong khi chi phí phóng các vệ tinh nhỏ có thể thấp hơn đáng kể so với các lựa chọn thương mại hiện có.

Trước đó, công ty đã phóng tên lửa nhiên liệu lỏng tư nhân đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2016 và thử nghiệm thành công một tên lửa thăm dò khác vào năm 2024. Anh hiện cho biết mục tiêu dài hạn của ông là giảm chi phí phóng xuống chỉ còn một phần nhỏ so với các hệ thống tên lửa tái sử dụng hiện nay và hỗ trợ tham vọng mở rộng quỹ đạo vệ tinh Trái đất tầm thấp của Trung Quốc.

Yulong Aerospace dự định thử nghiệm động cơ tên lửa 100 tấn vào cuối năm nay và bắt đầu các hoạt động phóng thương mại vào năm 2027. Công ty cũng đang chuẩn bị xây dựng một cơ sở sản xuất nhằm hỗ trợ các vụ phóng vệ tinh quy mô lớn hơn.

Lu đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trực tuyến bằng cách ghi lại quy trình kỹ thuật đằng sau các dự án của mình. Mặc dù một số người so sánh anh với Elon Musk, Lu cho biết cách tiếp cận của anh khác biệt, tập trung mạnh hơn vào việc giảm chi phí và sản xuất quy mô công nghiệp thay vì các hệ thống hàng không vũ trụ cao cấp.

Công trình nghiên cứu của ông phản ánh một xu hướng rộng hơn trong ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân đang phát triển của Trung Quốc, nơi chi phí phóng thấp hơn và tốc độ sản xuất nhanh chóng đang trở thành những mục tiêu cạnh tranh ngày càng quan trọng.

Một người theo dõi câu chuyện của Lu để lại bình luận: “Sự điên rồ của anh ta bắt nguồn từ nỗi ám ảnh với khoa học. Lu Yulong đã tận dụng hiệu quả lợi thế sản xuất của Trung Quốc để tạo ra một con đường độc đáo trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, chứng minh rằng đam mê và tài năng là những thế mạnh cạnh tranh lớn nhất.”