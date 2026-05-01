1 ngành có học phí lên đến 760 triệu đồng tại ĐH của Giáo sư giàu nhất Việt Nam: Chỉ cần 7,5 điểm/môn đã có thể đỗ

Đinh Anh | 09-05-2026 - 00:09 AM | Sống

Sinh viên theo học ngành này có cơ hội thực tập và làm việc ngay trong bệnh viện, phòng khám thuộc tập đoàn của Giáo sư giàu nhất Việt Nam.

Theo công bố tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2026 của ĐH Phenikaa, ngành có học phí cao nhất là Răng - Hàm - Mặt, 128 triệu đồng/năm. Với thời gian đào tạo kéo dài 6 năm, người học sẽ phải đóng mức học phí hơn 760 triệu đồng, chưa kể tiền học có sự thay đổi theo từng năm học, cùng các khoản phụ thu khác.

Từ khi chính thức đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt vào năm 2023, điểm chuẩn dựa trên phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của ngành luôn ở mức 22,5. Tương ứng, thí sinh cần đạt tối thiểu 7,5 điểm/môn. So với các trường xét tuyển ngành học này, đây là mức điểm chuẩn vô cùng ‘dễ thở’.

Ví dụ, trong đợt tuyển sinh năm 2025 của ĐH Y Hà Nội, điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT là 27,34 điểm. ĐH Y Dược TP.HCM lấy 26,45 điểm.

Dựa theo thông tin do ĐH Phenikaa công bố, ngành Răng - Hàm - Mặt của trường được phát triển trên nền tảng đào tạo theo chuẩn năng lực của Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt tại Việt Nam. Song song, chương trình có sự tham khảo các chương trình Nha khoa quốc tế của ĐH Harvard, ĐH Hungary, ĐH Y khoa Saint - Petersburg, ĐH Hong Kong, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược TP.HCM…

Là đại học thuộc Tập đoàn Phenikaa của ông Hồ Xuân Năng - Giáo sư đang nắm giữ khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng, sinh viên theo học tại đây sẽ có cơ hội thực hành tại các phòng khám, bệnh viện trực thuộc tập đoàn.

Hiện nay cả nước có 21 cơ sở đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt. Tại một số trường, đây luôn là ngành học có mức học phí ở mức cao nhất nhì.

Theo công bố tuyển sinh năm 2026 của ĐH Y Hà Nội, Răng - Hàm - Mặt là ngành có mức học phí cao nhất, khoảng 80 triệu đồng/năm. Tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành học này có mức học phí 81 triệu đồng/năm.

Trong năm học mới này, sinh viên theo học ngành Răng - Hàm - Mặt tại ĐH Trà Vinh cũng phải đóng mức học phí cao nhất là 63,8 triệu đồng/năm. Tại trường ĐH Phan Châu Trinh, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí 93,5 triệu đồng/năm. Ngành học này tại trường ĐH Y Dược TP.HCM thu học phí 90 triệu đồng/năm.

Như vậy có thể thấy, học phí ngành Răng - Hàm - Mặt tại ĐH Phenikaa đang vào top cao nhất nhì cả nước.

