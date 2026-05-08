Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Nổ’ làm được thủ tục đất đai, người đàn ông lừa 21 bị hại

Theo NGUYỄN VƯƠNG/VTC News | 08-05-2026 - 23:42 PM | Sống

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Quang Thắng thực hiện.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đang thực hiện điều tra vụ án hình sự “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại các xã Bến Hải, xã Gio Linh và xã Cửa Việt (Quảng Trị) trong thời gian từ tháng 04/2023 đến tháng 10/2023 theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số C126/QĐ-VPCQCSĐT ngày 26/3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 04/2023 đến tháng 10/2023, bị can Trần Quang Thắng (SN 1990, thường trú thôn 5, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) có hành vi đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể thực hiện các thủ tục đất đai như: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhập thửa, tách thửa.... nhằm tạo lòng tin cho các bị hại.

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về việc phối hợp tìm người bị hại trong trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Quang Thắng thực hiện. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Do tin tưởng, 21 bị hại là người dân tại các xã Bến Hải, xã Gio Linh và xã Cửa Việt giao tiền cho Thắng để nhờ làm các thủ tục nói trên. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt với tổng số tiền là 780.200.000 đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo, nếu là bị hại có liên quan đến bị can Trần Quang Thắng thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc điều tra viên Thái Anh Sơn qua số điện thoại 0935.027.555 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo NGUYỄN VƯƠNG/VTC News

VTC NEWS

Từ Khóa:
sổ đỏ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân có nhu cầu đi du học

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân có nhu cầu đi du học Nổi bật

Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ

Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ Nổi bật

4 thứ trên cơ thể càng mềm thì càng sống lâu, có đủ cả bạn quả là may mắn!

4 thứ trên cơ thể càng mềm thì càng sống lâu, có đủ cả bạn quả là may mắn!

23:41 , 08/05/2026
62 tuổi được con trai đón về dưỡng già, tôi vội “quay xe” vì phát hiện sự thật đau lòng sau 1 tai nạn nhỏ

62 tuổi được con trai đón về dưỡng già, tôi vội “quay xe” vì phát hiện sự thật đau lòng sau 1 tai nạn nhỏ

23:15 , 08/05/2026
Nói thật: Đi làm mà không “có tí áp lực” thì chán chết, chẳng còn gì vui nữa!

Nói thật: Đi làm mà không “có tí áp lực” thì chán chết, chẳng còn gì vui nữa!

22:56 , 08/05/2026
Bài học xương máu từ Tôn Ngộ Không: Giỏi chuyên môn đến mấy cũng sẽ "thất bại" nếu thiếu đi 1 kỹ năng mềm này

Bài học xương máu từ Tôn Ngộ Không: Giỏi chuyên môn đến mấy cũng sẽ "thất bại" nếu thiếu đi 1 kỹ năng mềm này

22:33 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên