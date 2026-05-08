Công an thông báo đặc biệt đến toàn bộ hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Thời gian gần đây, cơ quan Công an ghi nhận phản ánh của người dân kinh doanh trực tuyến về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn giả mạo “thanh toán an toàn”. Đây là phương thức mới, lợi dụng tâm lý mong muốn giao dịch thuận tiện, bảo đảm an toàn của người bán trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Theo đó, các đối tượng thường giả danh người mua hàng, chủ động tiếp cận các bài đăng bán sản phẩm trên mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, chúng thường chốt đơn rất nhanh, không mặc cả nhằm tạo tâm lý tin tưởng và chủ quan cho người bán.

Sau khi thống nhất giao dịch, đối tượng đề nghị thực hiện thanh toán thông qua các dịch vụ được gọi là “thanh toán an toàn” hoặc “giao hàng đảm bảo”. Tuy nhiên, đây thực chất là hình thức giả mạo. Các đối tượng gửi đường link lạ qua tin nhắn, mạo danh là “cổng thanh toán” hoặc “trung tâm hỗ trợ” của các sàn thương mại điện tử.

Khi người bán truy cập vào các đường link này, giao diện được thiết kế tương tự website chính thức, yêu cầu nhập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP với lý do “xác nhận nhận tiền”. Ngay sau khi nạn nhân cung cấp thông tin, các đối tượng lập tức thực hiện các giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân có thể nhận diện thủ đoạn này qua một số dấu hiệu như: Đối tượng yêu cầu giao dịch ngoài nền tảng chính thức; gửi đường link thanh toán không rõ nguồn gốc; tên miền website có dấu hiệu bất thường (như .top, .xyz, .info…); hoặc yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP trong quá trình “nhận tiền”.

Không có bất kỳ quy trình nhận tiền hợp pháp nào yêu cầu người bán cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP.



Để phòng tránh rủi ro, người dân cần tuyệt đối chỉ thực hiện giao dịch, xác nhận đơn hàng và nhận tiền trực tiếp trên ứng dụng chính thức của các sàn thương mại điện tử; không truy cập các đường link lạ do người mua cung cấp. Đồng thời, cần bảo mật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, đặc biệt là mã OTP; không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ danh tính.



Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của nền tảng để xác minh thông tin hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, việc nâng cao cảnh giác và chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi của người dân.﻿

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh﻿