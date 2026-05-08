7 câu nói "cửa miệng" thể hiện bạn là người EQ thấp

* Dưới đây là lời chia sẻ từ Tiến sĩ Cortney S. Warren - nhà tâm lý học được đào tạo tại trường Đại học Harvard

Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận thức và đánh giá chính xác cảm xúc của bản thân và người khác. Những người có trí tuệ cảm xúc cao nhất có thể tiếp cận và khơi gợi cảm xúc, hiểu được các tín hiệu phi ngôn ngữ và điều tiết cảm xúc của mình để xây dựng các mối quan hệ bền chặt hơn. Vậy làm sao bạn biết mình cần cải thiện những kỹ năng này? Nếu bạn sử dụng bất kỳ cụm từ nào trong bảy cụm từ này, bạn có thể có trí tuệ cảm xúc thấp:

1. "Tôi sẽ không thay đổi. Đây chính là con người tôi"

Trí tuệ cảm xúc gắn liền với khả năng thay đổi theo thời gian khi bạn học hỏi và trưởng thành.

Những người có trí tuệ cảm xúc thấp thường cứng nhắc hơn và sẽ chống lại những nỗ lực thay đổi hoặc phát triển. Niềm tin vững chắc rất quan trọng, nhưng sự cởi mở với những khả năng mới cũng vậy.

Nên nói thế này: “Tôi cần suy nghĩ kỹ hơn về những gì bạn nói. Tôi muốn cởi mở đón nhận phản hồi về bản thân, ngay cả khi điều đó khó nghe.”

Nhiều câu nói vô tình "hạ điểm" EQ mà nhiều người không hề nhận biết.

2. "Tôi không quan tâm bạn cảm thấy thế nào"

Việc coi thường một cách trắng trợn cảm xúc của người khác là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp.

Việc thiếu sự đồng cảm với người khác, đặc biệt là khi họ đang trải qua thời kỳ khó khăn, sẽ khiến việc xây dựng các mối quan hệ cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau trở nên khó khăn.

Thay vào đó, hãy nói: “Tôi rất tiếc khi nghe bạn đang buồn. Tôi có thể giúp gì cho bạn lúc này?”

3. "Chính lỗi của bạn mà tôi mới cảm thấy như thế này"

Những người có trí tuệ cảm xúc cao không đổ lỗi cho thế giới bên ngoài về cảm xúc của họ. Họ hiểu rằng cảm xúc của họ gắn liền với cách họ tự nhận thức hoàn cảnh của mình.

Cảm xúc của chúng ta không phải là trách nhiệm của người khác phải sửa chữa. Chúng là cơ hội để chúng ta hiểu bản thân và thiết lập ranh giới.

Nên nói như sau: “Hiện tại tôi đang rất xúc động. Tôi hiểu tình hình hiện tại là…”

4. "Bạn hoàn toàn sai rồi"

Khi nhận được phản hồi, những người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ nỗ lực tìm kiếm những chi tiết tinh tế.

Thay vì sa đà vào những quan điểm cực đoan, họ tập trung hơn vào việc thấu hiểu trải nghiệm sống của người khác.

Thay vào đó, bạn nên nói: “Tôi muốn nghe quan điểm của bạn ngay cả khi tôi không nhìn nhận mọi việc giống như bạn. Bạn có thể giúp tôi hiểu tại sao bạn lại cảm thấy như vậy không?”

5. "Đừng có làm trò điên rồ nữa"

Khả năng lắng nghe trải nghiệm của người khác mà không phản ứng thái quá hay để tâm đến nó là một dấu hiệu quan trọng của trí tuệ cảm xúc. Điều đó có nghĩa là bạn có nhận thức cao về bản thân và lòng tự trọng.

Nên nói như sau: “Tôi hiểu bạn đang rất khó khăn lúc này. Mặc dù tôi nghe nói bạn đang giận tôi, nhưng tôi nghĩ phản ứng của bạn có thể liên quan đến quá khứ của bạn nhiều hơn là những gì tôi đang làm hiện tại. Bạn có nghĩ vậy không?”

6. "Tôi không thể tha thứ cho bạn"

Những người có trí tuệ cảm xúc cao có thể đặt mình vào vị trí của người khác. Điều này giúp họ dễ dàng tha thứ cho người khác về những lỗi lầm mà họ cho là mình mắc phải, so với những người có trí tuệ cảm xúc thấp hơn.

Thay vào đó, bạn nên nói: “Hiện tại tôi đang rất khó để tha thứ cho bạn. Nhưng tôi đang tích cực cố gắng buông bỏ sự oán giận và tức giận này, bởi vì tôi muốn chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ và tiến về phía trước.”

7. "Cảm xúc của bạn không hợp lý"

Những người có trí tuệ cảm xúc cao có thể tự vấn về cảm xúc của mình, đặt mình vào vị trí của người khác và phân tích cả khía cạnh lý trí lẫn phi lý trong suy nghĩ của họ.

Họ cũng rất giỏi trong việc thừa nhận cảm xúc của người khác, ngay cả khi họ không hoàn toàn hiểu được lý do tại sao người khác lại có cảm xúc như vậy.

Nên nói như sau: “Tôi hiểu rằng bạn đang trải qua những cảm xúc mạnh mẽ, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Tôi không hoàn toàn hiểu tại sao bạn lại cảm thấy như vậy hoặc đồng ý với quan điểm của bạn về tình huống này, nhưng tôi muốn hiểu. Bạn có thể chia sẻ thêm với tôi được không?”

Theo CNBC Make It