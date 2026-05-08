Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên dành cho người trên 50 tuổi khi ngủ trưa

Theo Thu Hiền/VTC News | 08-05-2026 - 08:06 AM | Sống

Ngủ trưa có thể giúp cơ thể thư giãn và phục hồi năng lượng, nhưng người trên 50 tuổi nên duy trì thói quen ngủ hợp lý để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giấc ngủ trưa có thể giúp cơ thể thư giãn hơn

Một giấc ngủ ngắn vào giữa ngày có thể giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo hơn, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ tinh thần thoải mái hơn sau thời gian hoạt động liên tục.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc nghỉ ngơi hợp lý có thể mang lại lợi ích đối với trí nhớ, tâm trạng và khả năng tập trung ở người lớn tuổi.

Ngủ trưa đúng cách giúp cơ thể phục hồi năng lượng (Ảnh: Shutterstock)

Lưu ý khi người trên 50 tuổi ngủ trưa

Theo trang Aboluowang , người trên 50 tuổi nên chú ý những nguyên tắc dưới đây khi ngủ trưa.

Không nên ngủ trưa quá lâu

Nhiều chuyên gia cho rằng giấc ngủ trưa kéo dài khoảng 20–30 phút thường phù hợp hơn với đa số người trưởng thành. Ngủ quá lâu vào ban ngày có thể khiến cơ thể uể oải sau khi thức dậy hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối ở một số người.

Ngoài ra, nhu cầu ngủ của mỗi người có thể khác nhau tùy thể trạng và tình trạng sức khỏe.

Không nên ngủ ngay sau khi ăn

Sau bữa ăn, cơ thể cần thời gian để tiêu hóa thức ăn. Việc nằm ngủ ngay có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu.

Vì vậy, người lớn tuổi nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng sau ăn một lúc rồi mới ngủ trưa để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Hạn chế nằm sấp khi ngủ

Tư thế nằm sấp trong thời gian dài có thể gây cảm giác mỏi cổ, vai hoặc tạo áp lực lên vùng lưng và ngực ở một số người. Tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng thường được xem là thoải mái hơn đối với nhiều người lớn tuổi.

Nếu thường xuyên cảm thấy đau mỏi hoặc khó chịu sau khi ngủ dậy, người lớn tuổi nên theo dõi tình trạng sức khỏe và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết.

Bên cạnh giấc ngủ trưa, việc duy trì giấc ngủ đầy đủ vào ban đêm, vận động phù hợp và ăn uống cân bằng cũng rất quan trọng đối với sức khỏe sau tuổi 50. Thói quen sinh hoạt điều độ có thể giúp cơ thể duy trì năng lượng, tinh thần thoải mái và hỗ trợ chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên.

Ngoài ra, người lớn tuổi cũng nên hạn chế thức khuya, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập thể dục vừa sức và chú ý bổ sung thực phẩm đa dạng để cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Nghiên cứu Harvard: Ngủ trưa kiểu này, coi chừng có bệnh

Theo Thu Hiền/VTC News

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao bệnh nhân tiểu đường nên ăn hoa quả nguyên miếng thay vì uống nước ép?

Vì sao bệnh nhân tiểu đường nên ăn hoa quả nguyên miếng thay vì uống nước ép? Nổi bật

Phát hiện khách mua vàng mà không nhận lại 73 triệu đồng tiền thối, còn đặt thêm đơn hàng hơn 3,8 tỷ, chủ tiệm vàng lập tức báo công an

Phát hiện khách mua vàng mà không nhận lại 73 triệu đồng tiền thối, còn đặt thêm đơn hàng hơn 3,8 tỷ, chủ tiệm vàng lập tức báo công an Nổi bật

Tin vui đến hàng triệu học sinh Việt Nam

Tin vui đến hàng triệu học sinh Việt Nam

08:04 , 08/05/2026
Trường hợp bị phong tỏa tài khoản, đóng băng giao dịch theo quy định mới nhất của Vietcombank

Trường hợp bị phong tỏa tài khoản, đóng băng giao dịch theo quy định mới nhất của Vietcombank

07:50 , 08/05/2026
Cảnh báo nguy cơ ung thư từ 4 THỰC PHẨM càng tiếc càng hại, nhiều người Việt vẫn "bình thường thôi, ăn vô tư"

Cảnh báo nguy cơ ung thư từ 4 THỰC PHẨM càng tiếc càng hại, nhiều người Việt vẫn "bình thường thôi, ăn vô tư"

07:48 , 08/05/2026
Cảnh báo mới nhất về ung thư

Cảnh báo mới nhất về ung thư

07:16 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên