Cảnh báo nguy cơ ung thư từ 4 THỰC PHẨM càng tiếc càng hại, nhiều người Việt vẫn "bình thường thôi, ăn vô tư"

Nhiều người có thói quen “tiếc của”, thấy thực phẩm mới hỏng một chút thì cắt bỏ phần lỗi rồi tiếp tục sử dụng. Từ trái cây dập nhẹ, cơm để qua đêm có mùi lạ cho tới đồ ăn cháy cạnh, không ít người cho rằng “ăn chút không sao”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, một số thực phẩm khi đã xuất hiện dấu hiệu bất thường có thể sinh ra độc tố gây hại cho cơ thể. Nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài, nguy cơ ảnh hưởng gan, hệ tiêu hóa và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư là điều không thể xem nhẹ.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm càng tiếc càng nguy hiểm nhưng rất nhiều gia đình vẫn vô tư sử dụng mỗi ngày.

1. Thực phẩm bị mốc

Đây là kiểu thực phẩm phổ biến nhất nhưng cũng dễ bị xem nhẹ nhất trong nhiều gia đình. Không ít người thấy bánh mì, lạc, gạo hay trái cây chỉ mốc một góc nhỏ liền cắt bỏ phần đó rồi tiếp tục ăn phần còn lại để tránh lãng phí.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phần mốc nhìn thấy bằng mắt thường thực chất chỉ là bề nổi. Độc tố do nấm mốc tạo ra có thể đã lan sâu vào bên trong thực phẩm.

Đặc biệt, một số loại ngũ cốc hoặc hạt bảo quản trong môi trường ẩm dễ sinh aflatoxin, chất được xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư cao. Điều đáng nói là các độc tố này có khả năng chịu nhiệt, không dễ bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín.

Vì vậy, ngay cả khi thực phẩm chỉ có mùi hơi ôi, đổi màu nhẹ hoặc xuất hiện vài chấm mốc nhỏ, người dùng cũng không nên chủ quan.

2. Đồ ăn cháy khét

Không ít người có thói quen thích ăn cơm nấu cháy, thịt nướng xém hoặc đồ chiên rán vàng sậm vì cho rằng “cháy nhẹ mới ngon”. Tuy nhiên, đây lại là kiểu thực phẩm được các chuyên gia sức khỏe cảnh báo nên hạn chế.

Khi thực phẩm bị đun ở nhiệt độ quá cao, cấu trúc bên trong sẽ thay đổi và sinh ra nhiều hợp chất có hại. Với thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây chiên, bánh nướng hoặc cơm cháy, nhiệt độ cao có thể tạo ra acrylamide, chất bị nghi ngờ liên quan đến nguy cơ ung thư.

Trong khi đó, các loại thịt nướng cháy cạnh dễ hình thành amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, những chất không tốt cho cơ thể nếu tích tụ lâu dài.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, thực phẩm cháy khét còn gần như mất đi phần lớn vitamin và dưỡng chất ban đầu. Phần còn lại chủ yếu là các hợp chất carbon khó tiêu hóa, dễ gây áp lực cho dạ dày và đường ruột.

Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên các phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp như hấp, luộc hoặc hầm thay vì chiên nướng quá lâu. Nếu món ăn đã cháy đen hoặc có mùi khét rõ rệt, tốt nhất nên bỏ đi thay vì cố ăn cho “đỡ phí”.

3. Trái cây dập, thối hoặc chảy nước

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là thấy trái cây chỉ hỏng một phần nhỏ thì cắt bỏ rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại.

Thực tế, khi trái cây bắt đầu thối hoặc chảy nước, vi khuẩn và nấm mốc đã sinh sôi rất nhanh bên trong. Phần thịt quả nhìn còn nguyên vẹn chưa chắc đã an toàn như vẻ bề ngoài.

Đặc biệt với các loại quả mềm như: dâu tây, nho, đào hoặc xoài chín,.. độc tố có thể lan rộng chỉ sau thời gian ngắn. Việc rửa nước gần như không thể loại bỏ được các chất đã ngấm sâu vào bên trong.

Theo các chuyên gia, ăn trái cây hỏng không chỉ dễ gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa mà còn ảnh hưởng hệ miễn dịch nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

4. Thức ăn thừa có mùi lạ, đổi màu

Trong nhiều gia đình, thức ăn thừa thường được giữ lại để dùng tiếp vào hôm sau. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách hoặc để ở nhiệt độ phòng quá lâu, thực phẩm rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập.

Dấu hiệu thường gặp là thức ăn bắt đầu có mùi chua, ôi, hăng hoặc đổi màu bất thường như cơm ngả vàng, thịt chuyển màu xanh xám.

Nhiều người cho rằng chỉ cần đun sôi hoặc hâm nóng thật kỹ là có thể tiếp tục ăn. Tuy nhiên, dù nhiệt độ cao có thể tiêu diệt vi khuẩn, các độc tố do vi khuẩn sinh ra vẫn có thể tồn tại.

Việc ăn thực phẩm hỏng đã hâm đi hâm lại nhiều lần dễ gây ngộ độc, buồn nôn, tiêu chảy và làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo thức ăn sau khi nấu nên được làm nguội và bảo quản lạnh càng sớm càng tốt, tránh để ngoài nhiệt độ phòng quá 2 tiếng. Với thức ăn đã để quá lâu hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị, tốt nhất nên bỏ đi thay vì cố tận dụng.

Trong nhiều trường hợp, “tiếc một bữa ăn” có thể khiến cơ thể phải trả giá bằng những rủi ro sức khỏe lâu dài. Vì vậy, thay vì cố ăn cho đỡ lãng phí, việc chủ động loại bỏ thực phẩm hư hỏng mới là cách bảo vệ bản thân và gia đình an toàn hơn mỗi ngày.