Nút nhỏ trên điều hòa là thủ phạm khiến hóa đơn điện tăng cao

Điều hòa là thiết bị quen thuộc trong hầu hết gia đình, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, không ít người bất ngờ khi hóa đơn điện tăng mạnh dù thời gian sử dụng không thay đổi.

Theo các chuyên gia HVAC (hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí), nguyên nhân có thể đến từ một nút nhỏ trên điều khiển mà nhiều người thường bỏ qua.

Tiến sĩ Stewart Parnacott, chủ sở hữu Varsity Zone HVAC, cho biết nhiều người nhầm lẫn giữa hai chế độ “On” và “Auto” trên điều hòa. Dù chỉ khác nhau một thao tác nhỏ, mức tiêu thụ điện năng lại có thể chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, ở chế độ “On”, quạt gió của điều hòa sẽ hoạt động liên tục, kể cả khi máy nén không làm lạnh. Trong khi đó, chế độ “Auto” chỉ cho phép quạt chạy khi hệ thống đang làm mát và tự động ngắt khi nhiệt độ phòng đạt mức cài đặt.

Chuyên gia HVAC Gerrit Jan Reinders ví von chế độ “Auto” giống như đèn cảm biến chuyển động, chỉ bật khi cần thiết, còn chế độ “On” tương tự việc để đèn sáng suốt cả ngày.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên ưu tiên chế độ “Auto” trong sinh hoạt hằng ngày nhằm tiết kiệm điện và giảm chi phí vận hành. Theo Reinders, việc để quạt chạy liên tục có thể khiến hóa đơn điện tăng thêm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, tùy tần suất sử dụng và công suất thiết bị.

Ngoài yếu tố tiết kiệm điện, chế độ “Auto” còn giúp điều hòa vận hành ổn định và giảm hao mòn linh kiện. Tuy nhiên, nhược điểm là không khí trong phòng đôi lúc có thể trở nên bí hoặc kém lưu thông giữa các chu kỳ làm lạnh.

Để khắc phục tình trạng này, kỹ thuật viên Benjamin Uscilla khuyên người dùng nên kết hợp quạt trần hoặc tăng nhiệt độ điều hòa thêm vài độ để vẫn duy trì cảm giác dễ chịu mà không tiêu tốn quá nhiều điện năng.

Dù vậy, chế độ “On” không hoàn toàn vô dụng. Theo chuyên gia Danny Pen, chế độ này phù hợp trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi nhiệt độ giữa các phòng chênh lệch lớn hoặc gia đình có người bị dị ứng, hen suyễn cần không khí lưu thông liên tục qua bộ lọc.

Một số người cũng sử dụng chế độ “On” để hỗ trợ giảm độ ẩm trong nhà. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và môi trường sống, đặc biệt tại những khu vực có độ ẩm cao.

Các chuyên gia cho rằng việc hiểu rõ chức năng của từng chế độ sẽ giúp người dùng tối ưu hiệu quả sử dụng điều hòa, đồng thời tránh tình trạng tiêu tốn điện năng không cần thiết.