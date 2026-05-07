LG Dualcool AI đang thay đổi cách điều hòa bảo vệ sức khỏe người dùng thế nào?

Nhiều mô hình thời tiết đang dự báo, "Siêu El Nino 2026" sẽ đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mốc kỷ lục mới, mở đầu cho chuỗi năm nắng nóng kéo dài . Ngay tại Việt Nam, các đợt nắng nóng trên 40 độ C năm nay cũng đã đến rất sớm và sẽ còn gia tăng cường độ gay gắt hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe cho người dân.

Mùa hè đổ bộ, làm cho ai cũng muốn mở điều hòa mát lạnh để xoa dịu ngay cơn nóng bức bối trong người. Song điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi mức chênh lệch nhiệt độ lớn giữa cơ thể và môi trường sẽ dẫn đến rủi ro sốc nhiệt. Chưa kể, những luồng bụi mịn tăng đột biến trong mùa hè, còn len lỏi từ đường phố vào tích tụ trong phòng kín và gây ra nhiều nguy cơ về bệnh hô hấp.

Giữa bao nỗi lo sức khỏe gia đình, điều hòa truyền thống chỉ mới giải quyết được "nửa bài toán" làm mát. Song với kỷ nguyên AI ngày càng thiết thực đi vào cuộc sống thường nhật, LG Dualcool AI với "Trí tuệ nhân tạo thấu cảm" (Affectionate Intelligence) đã thay đổi cách điều hòa có thể bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.

Cánh vẫy gió kép và Cảm biến AI giảm nỗi lo "sốc nhiệt"

Công nghệ Dual Vane & Soft Air: Duy trì nhiệt độ ổn định, loại bỏ hoàn toàn cảm giác gió buốt cục bộ

Cứ đến mùa hè, các chuyên gia y tế lại lên tiếng cảnh báo những người đi ngoài nắng về, cẩn trọng tránh nguy cơ sốc nhiệt khi ra vào phòng lạnh. Không cần làm việc nặng ngoài trời, cơ thể chỉ cần "đi nắng rồi về phòng lạnh", ngồi hứng gió lạnh buốt thổi trực tiếp vào người, cũng có thể tạo ra chuỗi phản ứng co mạch đột ngột, tụt huyết áp …

Hiểu thấu cơ chế sinh học này, LG Dualcool AI nâng cấp công nghệ thông minh AI Air tự động điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và hướng thổi… để mang đến làn gió dễ chịu mà không rét buốt, độ mát tăng từ từ để cơ thể kịp thời thích nghi. Thiết kế cánh vẫy gió kép Dual Vane kết hợp cùng tính năng làn gió êm dịu Soft Air, lan tỏa không khí mát lành đi khắp không gian, tránh thổi tập trung vào cơ thể mà vẫn duy trì độ mát mẻ ổn định.

"Cảm biến phát hiện con người" tích hợp trên LG Dualcool AI, còn có thể nhận diện người mở cửa vào phòng lạnh với khoảng cách lên đến hơn 5m, phạm vi quét tối đa là 90 độ theo phương trên-dưới và 100 độ theo phương trái-phải. Qua thông tin mà cảm biến cung cấp, gió có thể được điều chỉnh để không thổi trực tiếp vào cơ thể gia chủ.

Ổn định thân nhiệt cả đêm với tính năng Sleep Timer+

Cá nhân hóa giấc ngủ ngon với chế độ gió và nhiệt độ riêng biệt trên app LG ThinQ

Nhiều người thường trải qua cảm giác "rét run, tỉnh giấc giữa đêm", bởi thân nhiệt luôn giảm 1-2 độ khi ngủ, mà nhiệt độ máy lạnh vẫn giữ nguyên. Lặp lại nhiều lần, những người sức khỏe yếu có thể thức dậy với cơ thể "cảm lạnh, sổ mũi" ngay buổi sáng. Cùng với không gian khô hút mất dần độ ẩm, trẻ nhỏ và người cao tuổi còn dễ bị "khô da, rát họng" khi nằm điều hòa liên tục.

Cách khắc phục "tưởng khó", mà lại cực đơn giản khi bạn cài đặt tính năng Sleep Timer+ cho điều hòa LG Dualcool AI. Chỉ với vài bước trên ứng dụng thông minh LG ThinQ, "AI thấu cảm" sẽ được kích hoạt để tự động nhận diện thói quen sử dụng điều hòa và điều chỉnh nhiệt độ, sao cho cân bằng nhiệt độ môi trường với thân nhiệt người dùng. Nhờ đó, mọi thành viên trong gia đình tránh được cảm giác lạnh buốt về đêm, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tiết kiệm điện năng đáng kể.

LG Dualcool AI còn trang bị bộ "vũ khí đắc lực" khác là hệ cảm biến thông minh, chủ động kiểm soát và duy trì độ ẩm phòng ở mức 60-65%. Đây là mức ẩm lý tưởng để bảo vệ làn da và niêm mạc mũi họng, được các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị cũng như tuân thủ chặt chẽ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:2024.

Bảo vệ hệ hô hấp với Màng lọc bụi mịn và Công nghệ diệt khuẩn

Vào mùa hè, không khí nóng có thể "độc" hơn do phản ứng hóa học tăng mạnh, tạo ra nhiều bụi mịn ở tầng thấp . Bụi mịn siêu nhỏ trở thành "sát thủ thầm lặng" len lỏi qua các cửa sổ, bám theo cơ thể từ ngoài đường vào nhà… gây ra không ít vấn đề hô hấp. Cùng với đó là "rủi ro vô hình" từ lượng vi khuẩn tích tụ lâu trong môi trường ẩm ướt của dàn lạnh, ống dẫn gió, màng lọc… làm tăng các bệnh đường thở.

LG Dualcool AI không chỉ trang bị màng lọc bụi mịn PM2.5, mà còn tích hợp công nghệ Plasmaster™ Ionizer++ để nhân sức mạnh tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn. Nhờ cơ chế phát tán hàng tỷ ion để xử lý không khí chủ động, điều hòa mang đến bầu không khí trong lành dễ chịu và sạch khuẩn suốt cả mùa hè cho mỗi gia đình.

Đặc biệt, người dùng có thể an tâm tối đa với 2 chế độ "đáng tiền" khác trên LG Dualcool AI. Chế độ tự động làm sạch (Auto Cleaning) chạy quạt gió thêm 20 phút sau khi ngưng làm lạnh, giúp làm khô bộ trao đổi nhiệt để loại bỏ mùi ẩm, ngăn ngừa mùi hôi và vi khuẩn phát triển. Chế độ đóng băng làm sạch (Freeze Cleaning) cực hữu ích để vệ sinh bên trong dàn lạnh định kỳ, rửa trôi bụi bẩn, vi khuẩn và tác nhân ô nhiễm cho bầu không khí luôn tươi mới.

Phục hồi sức khỏe nhờ thiết lập môi trường ngủ ngon giấc

LG Dualcool AI duy trì không gian yên tĩnh tuyệt đối ngay cả khi làm lạnh nhanh

Ngủ đủ 8 tiếng từ lâu đã được xem là "chuẩn vàng" cho một cơ thể khỏe mạnh. Song thực tế, chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn cả thời gian ngủ bao lâu. Giấc ngủ sẽ càng sâu và ngon nếu không gian xung quanh bạn yên tĩnh tuyệt đối, với độ ồn thực tế cực thấp từ LG Dualcool AI.

Thực tế đo đạc cho thấy, LG Dualcool AI ở chế độ Soft Air chỉ phát ra độ ồn trong mức 38-39 dB, mức âm thanh thậm chí còn thấp hơn cả chế độ ngủ của nhiều dòng máy lọc không khí hiện nay. Ngay cả khi cần làm lạnh với cường độ cao, thiết bị vẫn vận hành êm ái tối đa với độ ồn chỉ khoảng 45 dB ở mức quạt gió cao nhất (Mức 5) và khoảng 50 dB ở chế độ làm mát nhanh (Jet Mode).

Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh thêm các tính năng cá nhân hóa trên app LG ThinQ, để tạo ra không gian ngủ thoải mái với làn gió mát lành êm dịu, mức nhiệt độ mát mẻ tối ưu… cho riêng mình. Giấc ngủ liền mạch trọn vẹn, chính là nguồn năng lượng tái tạo và phục hồi sức khỏe quý giá để thức dậy tràn đầy hứng khởi vào ngày hôm sau.