Lỡ ăn nhiều tinh bột, hãy làm điều này 2 phút

Theo Anh Thư | 07-05-2026 - 07:02 AM

Bữa ăn nhiều tinh bột cộng với những giờ dài làm việc sau đó là sự kết hợp đáng ngại đối với sức khỏe. Nhưng có một cách giải quyết đơn giản.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Đại học Sư phạm Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy những bài tập đi bộ nhanh 2 phút có thể cứu vãn đáng kể tác hại của những bữa ăn quá nhiều tinh bột hay đường.

Những đợt đi bộ nhanh ngắn có thể đem lại lợi ích lớn nếu bạn đang làm công việc văn phòng và có thói quen ăn trưa với nhiều tinh bột

Theo bài công bố trên tạp chí y học Nutrition & Diabetes, tiêu thụ quá nhiều carbohydrate và không vận động đủ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Sự kết hợp đáng ngại này đã trở thành tình trạng phổ biến ở các thành phố lớn hiện nay, với nhiều người lao động buộc phải ngồi trước màn hình máy tính hay các thiết bị khác hàng giờ, ăn các bữa ăn tiện lợi hay đồ ăn vặt giàu tinh bột và đường.

Trong nghiên cứu này, các tác giả tập trung vào mô mỡ ở bụng và mông. Mô mỡ đóng góp vào việc điều hòa đường huyết, trong khi vị trí tích trữ mỡ và giới tính sinh học có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý glucose.

Nhóm tác giả đã tiến hành thí nghiệm trên 20 người trưởng thành khỏe mạnh, với độ tuổi trung bình là 29, chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm trong giới hạn bình thường.

Họ được ăn một bữa giàu carbohydrate, sau đó ngồi liên tục trong 5 giờ rưỡi, hoặc ngồi nhưng ngắt quãng bằng 2 phút đi bộ nhanh mỗi 20 phút.

Các tình nguyện viên cũng được yêu cầu sử dụng thiết bị theo dõi glucose liên tục gắn vào mô mỡ dưới da vùng bụng và mông, trải qua các cuộc kiểm tra thành phần cơ thể, mức độ kháng insulin cũng như được phân tích tế bào mỡ.

Kết quả cho thấy 2 phút đi bộ nhanh mỗi 20 phút ngồi làm giảm đáng kể mức glucose ở cả mô mỡ bụng và mô mỡ mông. Phụ nữ có sự cải thiện rõ rệt hơn nam giới. Ở nam giới, phương pháp này đặc biệt có ích ở những người có mức kháng insulin cao hoặc nhiều mỡ bụng.

