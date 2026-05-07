Công an cảnh báo khẩn hiện tượng điện thoại đột ngột mất sóng, sau đó nhận được tin nhắn sau

Thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao sử dụng trạm phát sóng vô tuyến điện giả hay còn được gọi là BTS giả để tán phát tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo cờ bạc, mại dâm và đặc biệt là tin nhắn lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng… Theo đó, đây là thiết bị phát sóng di động trái phép, giả mạo trạm phát sóng của nhà mạng. Khi chúng hoạt động, điện thoại trong khu vực có thể tự động kết nối vào thiết bị này và nhận tin nhắn SMS giả mạo.

Nguyên lý hoạt động của BTS giả

Các đối tượng thường sử dụng thiết bị BTS giả nhỏ gọn đặt trên xe ô tô hoặc xe máy, di chuyển đến các khu vực đông người như trung tâm thương mại, công viên, hoặc nơi diễn ra các sự kiện lớn. Thiết bị này sẽ phát sóng cường độ mạnh để “đè” sóng của các nhà mạng viễn thông chính thống, buộc điện thoại người dùng trong vùng phủ sóng phải kết nối với trạm giả.

BTS giả gắn trên xe máy (đối tượng bị bắt khi thực hiện hành vi) và xe ô tô

Khi đã kết nối thành công, đối tượng sẽ gửi hàng loạt tin nhắn giả mạo với tên hiển thị giống hệt các ngân hàng lớn, Cổng dịch vụ công quốc gia, các nhà cung cấp dịch vụ, hoặc Bộ Công an. Nội dung thường mang tính chất cấp bách như: “Tài khoản của quý khách bị khóa”, “Lệnh truy nã/xử phạt vi phạm giao thông”, “Cập nhật thông tin sinh trắc học”,… kèm theo đường link dẫn đến các website giả mạo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Để chủ động phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng lừa đảo, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân như sau:

- Không tin vào nội dung các tin nhắn lạ, tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền, kể cả tên người gửi là tên Ngân hàng hay Cơ quan Nhà nước.

- Không truy cập vào các đường link (liên kết) lạ gửi qua tin nhắn.

- Không cài đặt các ứng dụng lạ từ các nguồn không chính thống (file.APK) theo hướng dẫn từ tin nhắn.

- Kiểm tra lại thông tin bằng cách gọi trực tiếp đến số hotline chính thức của Ngân hàng hoặc đến trụ sở Công an nơi gần nhất để xác minh.

- Cập nhật hệ điều hành điện thoại và các ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất để nhận được các bản vá bảo mật.

Đây là hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm an toàn thông tin và trật tự xã hội. Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn (như điện thoại mất sóng đột ngột sau đó nhận được tin nhắn rác liên tục, hoặc thấy các đối tượng có biểu hiện lạ mang theo thiết bị điện tử di chuyển chậm tại các khu dân cư, nơi đông người), người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp﻿