Khánh Thi - Phan Hiển cùng bạn nhảy nhận Huân chương lao động hạng Ba sau thành tích giành HCĐ thế giới

Năm 2025, thế thao Việt Nam chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi kiện tướng dancesport Phan Hiển cùng bạn diễn Đặng Thu Hương xuất sắc mang về huy chương đồng Vô địch Thế giới Show Dance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi đại diện Việt Nam mạnh dạn thử sức ở hạng mục không thuộc sở trường, khiến chiến thắng trở nên bất ngờ và xúc động hơn bao giờ hết.

Mới đây, trên trang cá nhân, HLV Khánh Thi - đồng thời cũng là vợ của Phan Hiển hạnh phúc chia sẻ bộ 3 Khánh Thi - Phan Hiển - Đặng Thu Hương đã được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba do có thành tích đem về HCĐ giải khiêu vũ thế giới.

Khánh Thi với vai trò HLV cùng Phan Hiển - Đặng Thu Hương được ghi nhận và vinh danh (Ảnh: FBNV)

Với Khánh Thi đây cũng là lần thứ 3 cô nhận vinh dự này. Trước đó Khánh Thi đã từng nhận vào các năm 2009 và 2022 do mang về thành tích cao cho thể thao nước nhà. Nhìn lại chặng hành trình đã qua, Khánh Thi xúc động:

"Ba lần được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Nhưng phía sau những tấm huân chương là một hành trình bắt đầu từ năm 2001 – một hành trình không dễ dàng. Từ những ngày đầu gần như tự thân đến hôm nay, sau bao nhiêu năm, Thi và Hiển vẫn ở đây. Vẫn làm nghề. Vẫn chiến đấu. Và vẫn chọn không dừng lại. Có những giai đoạn rất khó, có những lúc tưởng như không thể đi tiếp nhưng chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. 3 lần vinh danh không phải là may mắn, mà là kết quả của sự bền bỉ theo năm tháng. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn những thử thách đã rèn mình mạnh mẽ hơn. Cảm ơn những người đã tin và luôn đồng hành. Và cảm ơn Đặng Thu Hương – một mảnh ghép mới, nhưng đã cùng góp sức cho thành quả hôm nay. Thi tin mình – cùng đồng đội sẽ còn đi xa hơn nữa".

Bộ 3 mang về loạt thành tích cho khiêu vũ Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Trong thành công lần này, không thể không nhắc đến hai nhân vật quan trọng đã đồng hành cùng Khánh Thi. Đầu tiên là Phan Hiển, người cộng sự, người chồng đã cùng cô đi qua mọi thăng trầm. Sự thấu hiểu và gắn kết giữa cả hai đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho đội tuyển.

Kế đến là Đặng Thu Hương, người được Khánh Thi gọi là "mảnh ghép mới". Sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của Thu Hương và kinh nghiệm dày dặn của Phan Hiển dưới sự nhào nặn của HLV Khánh Thi đã tạo nên một tập thể gắn kết, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh nhất thế giới.