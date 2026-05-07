Hàng triệu người dân chú ý: Dự kiến thay đổi lớn trong kỳ thi bằng lái xe, nhiều người nói “độ khó giờ không kém thi đại học”
Theo dự thảo mới của Cục CSGT, số lượng câu hỏi thi lý thuyết ở nhiều hạng bằng lái xe có thể tăng gấp đôi, bổ sung thêm dạng xem clip tình huống giao thông và hạn chế tối đa việc học mẹo.
- 17-04-2026Kể từ tháng 5, thi bằng lái xe có thay đổi mới: Người dân cần chú ý
- 27-03-2026Phát hiện 1 người thi bằng lái xe gần 140 lần, mất 9 năm mới qua vòng lý thuyết
- 23-03-2026Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân cả nước
Ngày 05/05/2026, Cục Cảnh sát giao thông ban hành Công văn 2333/C08-P5 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe gửi Công an các tỉnh, thành phố. Theo nội dung công văn, dự thảo Thông tư mới được xây dựng nhằm thay thế Thông tư 12/2025/TT-BCA hiện hành, với nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến việc thi sát hạch giấy phép lái xe.
Theo đó, một trong những thay đổi gây chú ý nhất là đề xuất tăng mạnh số lượng câu hỏi thi lý thuyết ở hầu hết các hạng bằng, thậm chí gấp đôi so với hiện nay:
- Mô tô hạng A, A1: Tăng từ 25 → 50 câu hỏi
+ Thời gian làm bài: 19 → 25 phút
+ Đạt yêu cầu khi đúng 45/50 câu
- Mô tô hạng B1: Tăng từ 25 → 60 câu hỏi
+ Thời gian làm bài: 19 → 30 phút
+ Đạt yêu cầu khi đúng 54/60 câu
- Ô tô hạng B: Tăng từ 30 → 60 câu hỏi
+ Thời gian làm bài: 20 → 30 phút
+ Đạt yêu cầu khi đúng 54/60 câu
- Ô tô hạng C1: Tăng từ 35 → 70 câu hỏi
+ Thời gian làm bài: 22 → 35 phút
+ Đạt yêu cầu khi đúng 63/70 câu
- Ô tô hạng C: Tăng từ 40 → 80 câu hỏi
+ Thời gian làm bài: 24 → 40 phút
+ Đạt yêu cầu khi đúng 72/80 câu
- Ô tô hạng D1, D2, D: Tăng từ 45 → 90 câu hỏi
+ Thời gian làm bài: 26 → 45 phút
+ Đạt yêu cầu khi đúng 81/90 câu
- Ô tô hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE: Tăng từ 45 → 100 câu hỏi
- Thời gian làm bài: 26 → 50 phút
- Đạt yêu cầu khi đúng 90/100 câu
Không chỉ tăng số lượng câu hỏi, đề thi dự kiến cũng thay đổi theo hướng thực tế hơn với nhiều dạng mới như đúng/sai, nối đáp án và xem clip tình huống giao thông để trả lời. Nội dung thi cũng bổ sung thêm kiến thức về pháp luật giao thông, xử phạt vi phạm, phòng ngừa tai nạn và vận tải đường bộ.
Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất tổ chức cho người dự sát hạch xem clip khoảng 10 phút về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại phòng chờ trước khi thi nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tham gia giao thông.
Ngoài phần thi lý thuyết, dự thảo còn đề xuất bổ sung thêm bài sát hạch xử lý tình huống giả định đối với mô tô. Thí sinh sẽ phải thực hiện nhiều tình huống thực tế như: rẽ trái, rẽ phải, vượt xe, tránh chướng ngại vật, nhường người đi bộ hay dừng đèn đỏ,...
Với ô tô, nội dung sát hạch thực hành cũng được siết chặt hơn. Nếu chuyển hướng hoặc chuyển làn mà không bật xi nhan đúng quy định, thí sinh sẽ bị trừ điểm. Ngoài ra, hành vi dừng xe sai vị trí, đặc biệt kiểu “né đèn đỏ” như nhiều trường hợp hiện nay, cũng sẽ bị trừ điểm trong bài thi. Điều này nhằm tăng tính thực tế và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
Đáng chú ý, phần thi lái xe trên đường dự kiến kéo dài tối thiểu 10 km và phải có đầy đủ các tình huống giao thông thực tế như ngã tư, vòng xuyến, đèn tín hiệu, lối cho người đi bộ hay đoạn đường tương tự cao tốc.
Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc thi bằng lái xe đang ngày càng được siết chặt và có độ khó cao, "không kém cạnh thi đại học".
Dự thảo cũng đề xuất nhiều thay đổi liên quan đến Hội đồng sát hạch và sát hạch viên. Theo đó, thẩm quyền tổ chức kỳ sát hạch lái xe dự kiến được phân cấp từ Giám đốc Công an cấp tỉnh xuống Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.
Bên cạnh đó, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lái xe lại được đề xuất rút ngắn mạnh thời gian xử lý. Theo dự thảo, thời gian cấp giấy phép lái xe có thể giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày.
Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử cũng được đề xuất rút ngắn từ 3 ngày xuống còn khoảng 2 giờ. Với thủ tục đổi giấy phép lái xe, thời gian giải quyết dự kiến giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày.
Ngoài ra, thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế cũng có thể giảm một nửa, từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), dự thảo Thông tư mới có tác động lớn đến người dân và các trung tâm sát hạch trên cả nước nên đang được lấy ý kiến trước khi hoàn thiện.
Đời sống pháp luật