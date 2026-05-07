Hàng triệu người dân chú ý: Dự kiến thay đổi lớn trong kỳ thi bằng lái xe, nhiều người nói “độ khó giờ không kém thi đại học”

Ngày 05/05/2026, Cục Cảnh sát giao thông ban hành Công văn 2333/C08-P5 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe gửi Công an các tỉnh, thành phố. Theo nội dung công văn, dự thảo Thông tư mới được xây dựng nhằm thay thế Thông tư 12/2025/TT-BCA hiện hành, với nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến việc thi sát hạch giấy phép lái xe.

Theo đó, một trong những thay đổi gây chú ý nhất là đề xuất tăng mạnh số lượng câu hỏi thi lý thuyết ở hầu hết các hạng bằng, thậm chí gấp đôi so với hiện nay:

- Mô tô hạng A, A1: Tăng từ 25 → 50 câu hỏi

+ Thời gian làm bài: 19 → 25 phút

+ Đạt yêu cầu khi đúng 45/50 câu

- Mô tô hạng B1: Tăng từ 25 → 60 câu hỏi

+ Thời gian làm bài: 19 → 30 phút

+ Đạt yêu cầu khi đúng 54/60 câu

- Ô tô hạng B: Tăng từ 30 → 60 câu hỏi

+ Thời gian làm bài: 20 → 30 phút

+ Đạt yêu cầu khi đúng 54/60 câu

- Ô tô hạng C1: Tăng từ 35 → 70 câu hỏi

+ Thời gian làm bài: 22 → 35 phút

+ Đạt yêu cầu khi đúng 63/70 câu

- Ô tô hạng C: Tăng từ 40 → 80 câu hỏi

+ Thời gian làm bài: 24 → 40 phút

+ Đạt yêu cầu khi đúng 72/80 câu

- Ô tô hạng D1, D2, D: Tăng từ 45 → 90 câu hỏi

+ Thời gian làm bài: 26 → 45 phút

+ Đạt yêu cầu khi đúng 81/90 câu

- Ô tô hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE: Tăng từ 45 → 100 câu hỏi

- Thời gian làm bài: 26 → 50 phút

- Đạt yêu cầu khi đúng 90/100 câu

Không chỉ tăng số lượng câu hỏi, đề thi dự kiến cũng thay đổi theo hướng thực tế hơn với nhiều dạng mới như đúng/sai, nối đáp án và xem clip tình huống giao thông để trả lời. Nội dung thi cũng bổ sung thêm kiến thức về pháp luật giao thông, xử phạt vi phạm, phòng ngừa tai nạn và vận tải đường bộ.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất tổ chức cho người dự sát hạch xem clip khoảng 10 phút về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại phòng chờ trước khi thi nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tham gia giao thông.

Ngoài phần thi lý thuyết, dự thảo còn đề xuất bổ sung thêm bài sát hạch xử lý tình huống giả định đối với mô tô. Thí sinh sẽ phải thực hiện nhiều tình huống thực tế như: rẽ trái, rẽ phải, vượt xe, tránh chướng ngại vật, nhường người đi bộ hay dừng đèn đỏ,...

Với ô tô, nội dung sát hạch thực hành cũng được siết chặt hơn. Nếu chuyển hướng hoặc chuyển làn mà không bật xi nhan đúng quy định, thí sinh sẽ bị trừ điểm. Ngoài ra, hành vi dừng xe sai vị trí, đặc biệt kiểu “né đèn đỏ” như nhiều trường hợp hiện nay, cũng sẽ bị trừ điểm trong bài thi. Điều này nhằm tăng tính thực tế và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Dự thảo cũng đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính đối với ô tô. Toàn bộ quá trình sát hạch sẽ được giám sát bằng camera ghi hình, ghi âm và lưu dữ liệu tối thiểu 2 năm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết (Ảnh: Báo Lao động)

Đáng chú ý, phần thi lái xe trên đường dự kiến kéo dài tối thiểu 10 km và phải có đầy đủ các tình huống giao thông thực tế như ngã tư, vòng xuyến, đèn tín hiệu, lối cho người đi bộ hay đoạn đường tương tự cao tốc.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc thi bằng lái xe đang ngày càng được siết chặt và có độ khó cao, "không kém cạnh thi đại học".

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước độ khó ngày càng tăng của kỳ thi giấy phép lái xe (Ảnh: FB)