Mặt trái của kỷ nguyên số - Tín hiệu từ não bộ mà hiếm người nhận ra

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự quá tải

Có một sự thật ít ai dừng lại để nghĩ tới: người đi làm hiện đại đang đảm nhiệm khối lượng công việc gấp đôi so với 15 năm trước, điều đó dẫn đến số lượng thông tin mà mỗi ngày người đi làm cần xử lý cũng tăng theo cấp số nhân. Không phải vì con người trở nên siêng năng hơn - mà vì môi trường làm việc đã thay đổi hoàn toàn. Công nghệ số rút ngắn khoảng cách, tăng tốc độ giao tiếp và kết nối mọi người lại với nhau - nhưng đồng thời, nó cũng xóa đi ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ.

Email không còn chờ đến sáng hôm sau. Tin nhắn công việc chen vào bữa tối. Thông báo xuất hiện ngay cả khi bạn vừa nhắm mắt. Báo cáo, KPI, cuộc họp online, mạng xã hội, tin tức - tất cả đổ vào não bộ cùng lúc, liên tục, không có điểm dừng.

Đây không phải câu chuyện của riêng ai. Đây là thực trạng chung của người đi làm ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề và vị trí - từ nhân viên văn phòng đến quản lý cấp cao, từ người mới đi làm đến người đã có hàng chục năm kinh nghiệm.

Não bộ phản ứng thế nào khi quá tải thông tin?

Não bộ con người được thiết kế để xử lý thông tin - nhưng không phải với tốc độ và khối lượng như ngày nay. Khi lượng thông tin liên tục vượt ngưỡng xử lý, não bộ rơi vào trạng thái quá tải nhận thức (cognitive overload) - một phản ứng tự nhiên nhưng có thể gây ra nhiều hệ quả nếu kéo dài.

Các nghiên cứu cho thấy stress và gánh nặng nhận thức kéo dài có thể ảnh hưởng đến prefrontal cortex - vùng não điều phối khả năng tập trung, ra quyết định và điều tiết cảm xúc. Hãy hình dung prefrontal cortex như bộ phận điều hành trung tâm của toàn bộ hệ thống não. Khi nó liên tục phải xử lý quá nhiều thứ cùng một lúc mà không có thời gian phục hồi, hiệu suất của toàn bộ hệ thống bắt đầu giảm dần - âm thầm, không báo trước, và thường bị nhầm lẫn với việc "dạo này hơi mệt".

Những dấu hiệu não bộ đang "kêu cứu"

Vấn đề là, những dấu hiệu cảnh báo thường rất nhỏ - đủ nhỏ để bị bỏ qua trong guồng quay bận rộn hằng ngày.

Bạn đọc một đoạn văn rồi phải đọc lại 2-3 lần mới hiểu. Bạn ra khỏi phòng họp mà không nhớ mình đã nói gì và đưa ra quyết định điều gì. Bạn làm việc cả ngày nhưng cuối ngày nhìn lại, cảm giác không xong được gì ra hồn. Tối về người mệt rã rời nhưng lại không ngủ được. Và bạn bắt đầu dễ bực bội hơn - với những chuyện nhỏ nhặt mà trước đây chẳng bao giờ để ý.

Những triệu chứng này thường bị tặc lưỡi cho qua: "Chắc do dạo này công việc nhiều quá." Hay: "Nghỉ lễ xong là ổn thôi." Nhưng thực ra, đó là cách não bộ đang cố gắng gửi tín hiệu - rằng nó đã chạm đến giới hạn của mình.

Không giống như các thiết bị điện tử, não bộ không có nút nguồn - nhưng nó có giới hạn của nó. Và khi đã chạm đến giới hạn đó, nó sẽ đưa ra dấu hiệu cảnh báo. Vấn đề là chúng ta có đang lắng lại để nghe không?

Chăm sóc não bộ chủ động - không phải chờ đến lúc kiệt sức

Não bộ là cơ quan trung tâm của hệ thần kinh, điều khiển mọi hoạt động của cơ thể và tâm trí do đó cần chủ động chăm sóc não bộ

Câu trả lời phổ biến nhất cho tình trạng này vẫn là: nghỉ ngơi. Và nghỉ ngơi đúng cách là cần thiết - không ai phủ nhận điều đó. Nhưng trong một môi trường mà áp lực thông tin là không đổi, chỉ nghỉ ngơi thôi là chưa đủ. Não bộ cần được hỗ trợ chủ động và bền vững từ bên trong.

Ngày càng nhiều người đi làm hiện đại - đặc biệt là những người làm việc trong môi trường áp lực cao - bắt đầu tìm đến các giải pháp chăm sóc não bộ có cơ sở khoa học. Trong đó, Ginkgo Biloba (Bạch quả) là thành phần được nghiên cứu và nhắc đến nhiều nhất. Hoạt chất flavonoid và terpenoid trong Bạch quả có thể hỗ trợ lưu thông máu lên não - từ đó giúp cải thiện khả năng tập trung, hỗ trợ trí nhớ và giúp não bộ hoạt động ổn định hơn trong điều kiện áp lực kéo dài.

Đi đường dài - bắt đầu từ bên trong

Tin nhắn dồn dập, email phải phản hồi nhanh, những cuộc họp liên tiếp sẽ không biến mất. Đó là thực tế của kỷ nguyên số mà không ai có thể thay đổi được điều đó. Nhưng có một điều có thể thay đổi chính là cách chăm sóc não bộ của bạn, là chuẩn bị tâm thế tốt hơn để đón nhận những thứ đó.

Trong kỷ nguyên số, lợi thế không chỉ đến từ việc làm việc nhiều hơn - mà từ khả năng duy trì sự minh mẫn lâu hơn. Chăm sóc não bộ không hề xa xỉ - đó là khoản đầu tư thiết yếu cho bất kỳ ai muốn đi đường dài.

