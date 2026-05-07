6 loại cây ăn quả tuyệt đẹp có thể trồng làm hàng rào

Times of India trích dẫn kết quả của một nghiên cứu đăng trên Discover Public Health cho thấy việc chăm sóc vườn nhà có thể giúp con người gần gũi hơn với thiên nhiên. Hoạt động này cũng được ghi nhận có tác dụng giảm căng thẳng, giúp cảm xúc ổn định hơn và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Trong bối cảnh nhiều người đối mặt với áp lực, chi phí sinh hoạt tăng và nhịp sống bận rộn, một hàng rào xanh biết ra quả có thể là lựa chọn đáng cân nhắc hơn nhiều so với một bức tường khô cứng.

Dưới đây là 6 loại cây ăn quả có thể trồng làm hàng rào mà bạn có thể tham khảo.

1. Cây chanh dây

Về mặt thực vật, chanh dây không phải cây thân gỗ mà là dây leo. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn rất đáng nhắc đến khi nói về những “hàng rào xanh” cho sân vườn.

Chanh dây có thể được dẫn lên hàng rào hoặc giàn pergola để tạo thành một màn che riêng tư vừa đẹp mắt vừa có năng suất. Một dây chanh dây trưởng thành có thể cho lượng quả đáng kể trong một mùa. Nó vừa là điểm nhấn cho không gian ngoài trời, vừa là nguồn trái cây, vừa giúp khu vườn trở nên sinh động hơn.

2. Cây táo gai

Táo gai là lựa chọn có thể cân nhắc nếu gia chủ muốn tạo một hàng rào xanh vừa có hoa, có quả, vừa mang giá trị sức khỏe. Theo Vinmec, táo gai là loại quả mọc trên cây bụi thuộc chi Crataegus, gồm hàng trăm loài, thường gặp ở một số khu vực châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Quả táo gai có kích thước nhỏ, vị chua nhẹ, thơm và hơi ngọt. Loại quả này cũng thường được dùng để làm mứt, thạch, trái cây sấy hoặc đồ uống.

Về sức khỏe, táo gai được quan tâm nhờ phần quả chứa nhiều polyphenol - nhóm hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy táo gai có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện mỡ máu, hỗ trợ huyết áp và tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ. Tuy nhiên, người đang dùng thuốc kê đơn, đặc biệt là thuốc tim mạch nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng táo gai dưới dạng thực phẩm bổ sung.

3. Cây sung Mỹ

Với tán rộng và những chiếc lá lớn, cây sung Mỹ có thể biến một góc sân thành nơi nghỉ ngơi ấm cúng, kín đáo. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn tạo một góc vườn có điểm nhấn rõ rệt hơn.

Một nghiên cứu năm 2018 đăng trên Frontiers in Psychology cho thấy các không gian xanh cung cấp thực phẩm như cây ăn quả hay các tầng cây xanh trong vườn, mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc chỉ dùng làm cảnh quan trang trí. Những lợi ích này không tách rời mà có thể bổ sung cho nhau theo thời gian: vừa cung cấp thực phẩm, tăng đa dạng sinh học, góp phần điều hòa khí hậu, vừa hỗ trợ phục hồi tinh thần.

4. Cây lê Seckel

Lê Seckel là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích cây ít tốn công chăm sóc. Loài cây này có tán mọc thẳng, dày, có thể tạo thành một bức tường xanh tự nhiên trong sân vườn.

Vào mùa xuân, cây nở hoa trắng. Đến mùa thu, cây cho quả ngọt. Với chiều cao khoảng 4,5-6m, lê Seckel phù hợp với nhiều khoảng sân sau tại nhà, vừa tạo độ che chắn, vừa giữ được vẻ đẹp gọn gàng cho khu vườn.

5. Cây cherry Montmorency

Cherry Montmorency là loại cây có quả đỏ tươi, thường thấy ở các chợ nông sản. Khi trồng trong sân vườn, cây tạo tán tròn, khá dày, mang lại cảm giác bao bọc nhẹ nhàng mà không khiến không gian bị bí bách.

Đây là lựa chọn phù hợp nếu gia chủ muốn có một lớp che chắn mềm mại, tự nhiên. Ngoài ra, loài cây này còn có thể thu hút chim, giúp khu vườn thêm sinh động.

6. Cây mận Mỹ

Trong thiết kế cảnh quan, mận Mỹ được ví như một hàng rào sống. Cây có khả năng lan rộng tự nhiên, tạo thành lớp viền nhiều tầng.

Vào mùa xuân, mận Mỹ nở hoa trắng, thu hút các loài thụ phấn. Quả của cây nhỏ, có vị chua, thích hợp để làm mứt. Với đặc điểm phát triển thành cụm, loài cây này phù hợp để tạo một đường biên xanh cho sân vườn.

