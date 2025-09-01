Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam chứa phân tử chống ung thư

01-09-2025 - 17:19 PM | Sống

Các nhà khoa học Mỹ tuyên bố đã tìm ra một phương pháp đầy hứa hẹn để trị ung thư gan, dựa vào một phân tử từ một loại cây ăn quả xứ nhiệt đới.

Viết trên tạp chí khoa học Angewandte Chemie, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS William Chain từ Đại học Delaware (Mỹ) chỉ ra rằng phân tử (–)-psiguadial A có trong cây ổi có thể đem lại phương pháp đột phá để chống lại ung thư gan.

Loại cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam chứa phân tử chống ung thư- Ảnh 1.

Phân tử có nguồn gốc từ cây ổi vừa được tổng hợp thành công, hứa hẹn giúp bào chế thuốc trị ung thư gan số lượng lớn - Minh họa AI: Thu Anh

Phân tử này phổ biến nhất trong lá ổi, được mô tả là có khả năng chống lại sự tăng sinh tế bào, tức có thể ngăn chặn sự phát triển của các khối u trong bệnh ung thư.

Song song đó, thông qua một kỹ thuật được gọi là tổng hợp sản phẩm tự nhiên, nhóm nghiên cứu cũng đã thành công trong việc thiết lập một quy trình phòng thí nghiệm giúp tổng hợp toàn phần phân tử này.

Theo SciTech Daily, các phân tử này đã được chứng minh là có khả năng chống lại các bệnh ung thư gan ác tính.

Bước đột phá này mang đến cho các nhà khoa học một phương pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí để tạo ra số lượng lớn các hợp chất tự nhiên này, giúp có thể sản xuất đủ thuốc trị ung thư để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi ung thư gan là loại ung thư phổ biến hàng thứ 6 thế giới và là loại rất nguy hiểm, gây tử vong hàng thứ 3 thế giới, theo số liệu gần đây nhất từ Tổ chức Y tế thế giới.

Theo các tác giả, phương pháp tổng hợp mà họ đã thực hiện đối với phân tử từ cây ổi cũng có thể được áp dụng rộng rãi đối với những sản phẩm tự nhiên khác.

Theo PGS Chain, phần lớn các loại thuốc được phê duyệt lâm sàng đều được làm từ sản phẩm tự nhiên hoặc dựa trên một sản phẩm tự nhiên.

"Nhưng hiện không có đủ tài nguyên thiên nhiên để tạo ra đủ biện pháp điều trị. Giờ đây, các nhà hóa học có thể lấy bản thảo của chúng tôi và về cơ bản làm theo "công thức" của chúng tôi, rồi tự mình bào chế" - PGS Chain cho biết.

"Báu vật" mọc từ lòng đất giá bạc triệu còn khó mua, ở Việt Nam có nhiều vào mùa mưa: Điều hòa miễn dịch, ngăn ngừa ung thư

Theo Anh Thư

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang Nổi bật

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa Nổi bật

Những câu nói của trẻ tưởng là ngoan nhưng bố mẹ chớ vội mừng

Những câu nói của trẻ tưởng là ngoan nhưng bố mẹ chớ vội mừng

17:01 , 01/09/2025
Việt Nam có một cây được mệnh danh là “cây thần dược” quý như vàng, riêng bộ rễ có giá chục triệu/kg

Việt Nam có một cây được mệnh danh là “cây thần dược” quý như vàng, riêng bộ rễ có giá chục triệu/kg

16:52 , 01/09/2025
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9

Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9

16:35 , 01/09/2025
Nữ trung úy nhà 3 đời tham gia diễu binh

Nữ trung úy nhà 3 đời tham gia diễu binh

16:25 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên