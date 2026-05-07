Cảnh báo kiểu ngủ khiến cơ thể tích mỡ nhanh hơn 10%, nhiều người trẻ lại thích

Nhiều người vẫn đinh ninh rằng, chỉ cần đêm ngủ đủ 8 tiếng thì sức khỏe sẽ không sao. Thế nhưng, các nghiên cứu mới nhất đã dội một gáo nước lạnh vào quan niệm này: Ngủ muộn dậy muộn (dù đủ 8 tiếng) vẫn khiến cân nặng âm thầm tăng vọt, mỡ thừa tích tụ khó kiểm soát.

Nghiên cứu mới: Ngủ muộn làm tăng tỉ lệ mỡ cơ thể

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature của Viện Khoa học Y sinh Trinity ở Ireland và các tổ chức khác tiết lộ kiểu ngủ có thể khiến mọi người tăng cân một cách âm thầm.

Nghiên cứu cho thấy, những người đi ngủ muộn và dậy muộn (đi ngủ sau 1 giờ sáng và dậy lúc 10 giờ sáng) trong thời gian dài có nguy cơ béo phì cao gấp 2,3 lần so với những người làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên, và ngay cả khi chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục của họ giống nhau, tỉ lệ mỡ trong cơ thể của những người đi ngủ muộn và dậy muộn cao hơn khoảng 10%.

Tại sao lại như vậy?

Nguyên nhân chủ yếu là do rối loạn nhịp sinh học. Khi bạn ngủ muộn, các tế bào miễn dịch (tế bào T) bị rối loạn, thay vì ức chế các tế bào mỡ thì chúng lại để mặc cho mỡ thừa sinh sôi.

Ngoài ra, một bài báo gần đây trên tờ báo Đức "Die Welt" cũng chỉ ra rằng ngay cả khi đi ngủ muộn hơn bình thường 1 giờ cũng có thể làm tăng tỉ lệ mỡ trong cơ thể.

Thiếu ngủ ảnh hưởng đến các hormone quan trọng điều chỉnh sự thèm ăn. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ chủ yếu có thể có biểu hiện giảm nồng độ peptide-1 giống glucagon, giúp thúc đẩy cảm giác no; mặt khác, đàn ông có xu hướng kích thích cơn đói hơn. Cả hai dạng rối loạn nội tiết tố đều có thể làm tăng cảm giác thèm ăn.

Thèm ngủ làm thay đổi hoạt động của các vùng não chịu trách nhiệm tạo ra cảm giác vui vẻ và hài lòng, điều này có thể khiến những người thiếu ngủ thèm đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao mạnh mẽ hơn. Đồng thời, hoạt động của các vùng não chịu trách nhiệm điều chỉnh chế độ ăn uống cũng sẽ giảm, khiến việc cưỡng lại sự cám dỗ của thức ăn trở nên khó khăn hơn.

Những tác động này đặc biệt rõ rệt ở những người trẻ tuổi. Thanh thiếu niên và thanh niên có nguy cơ tăng cân do thiếu ngủ cao hơn đáng kể so với những người trên 60 tuổi.

Thà ngủ sớm còn hơn ngủ nướng "bù"

Ngủ muộn bao nhiêu được coi là đi ngủ muộn? Điều này chủ yếu phụ thuộc vào thói quen đi ngủ thông thường của từng cá nhân. Nếu bạn thường ngủ lúc 10 giờ tối, đi ngủ sau 11 giờ đêm là đi ngủ muộn.

Các nghiên cứu trên trẻ em cũng có kết luận tương tự: trẻ em đi ngủ trước 9:30 tối có hệ vi khuẩn phong phú hơn, ít vi khuẩn có hại hơn và hệ thực vật liên quan đến tiêu hóa tích cực hơn.

Song Rongrong, bác sĩ trưởng Khoa Thần kinh của Bệnh viện liên kết thứ tư của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), cho biết những người ngủ không đủ giấc, nếu họ dậy muộn vài giờ vào một buổi sáng để bắt kịp giấc ngủ, có thể phá vỡ đồng hồ sinh học và ảnh hưởng đến bài tiết hormone và cân bằng hệ thần kinh tự chủ.

Cách lấy lại nhịp sinh học cho cơ thể

Tùy vào độ tuổi, thời gian ngủ lý tưởng sẽ khác nhau: trẻ nhỏ 12 - 16 tiếng, thanh thiếu niên 8 - 10 tiếng, người trưởng thành ít nhất 7 tiếng.

Những người tuyệt đối không nên thức khuya:

Trẻ em đang tuổi lớn

Người làm công việc cần sự tỉnh táo cao (tài xế, vận hành máy móc...)

Người đang điều trị bệnh (huyết áp cao, lo âu, rối loạn giấc ngủ...).

4 bước để cai thói quen "ngủ muộn, dậy trưa"

Đón nắng sáng: S áng dậy hãy mở cửa đón ánh nắng để đánh thức cơ thể, buổi tối thì hạn chế ánh sáng mạnh.

Tắt bớt đèn LED khi ngủ: Trước khi ngủ nên giảm ánh sáng xanh từ điện thoại và đèn LED, dùng đèn vàng ấm sẽ dễ ngủ hơn.

Ăn tối vừa đủ: Đừng để bụng quá đói hay quá no trước khi ngủ. Một ly sữa ấm sẽ là trợ thủ đắc lực.

Vận động nhẹ nhàng: Tránh tập nặng sát giờ ngủ, thay vào đó hãy tập vài động tác yoga hoặc giãn cơ đơn giản.

Mẹo điều chỉnh cho từng đối tượng

Nếu bạn chỉ lệch nhẹ (ngủ lúc 1 - 2 giờ sáng): Hãy cố định giờ thức dậy (ví dụ đúng 7 giờ sáng dù tối đó ngủ lúc mấy giờ). Sau đó, mỗi tối đẩy giờ đi ngủ sớm hơn 15 - 30 phút, sau 1 - 2 tuần bạn sẽ lấy lại được nhịp chuẩn.

Nếu bạn lệch nặng (4 - 5 giờ sáng mới ngủ): Đừng tự điều trị, hãy đến gặp bác sĩ để có liệu trình điều chỉnh nhịp ngủ khoa học (có thể dùng melatonin theo chỉ định).

Tuân thủ đồng hồ sinh học và duy trì nếp sinh hoạt điều độ là cách rẻ nhất để bảo vệ sức khỏe và vóc dáng. Mùa hè này, hãy yêu thương cơ thể bằng cách đi ngủ sớm và dậy sớm đón bình minh bạn nhé!