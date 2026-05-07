Người đàn ông 56 tuổi tử vong vì đột quỵ, người nhà nức nở: "Ông ấy còn chẳng bao giờ ăn đồ chiên rán"

Cái chết vì đột quỵ của ông Vương, 56 tuổi (Hà Nam, Trung Quốc) đã để lại một nỗi bàng hoàng pha lẫn sự uất ức cho người thân. Trong mắt hàng xóm, ông Vương là hình mẫu của một người sống kỷ luật: không rượu bia, không thuốc lá, và đặc biệt là cực kỳ bài trừ đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Vợ ông nức nức nở: "Ông ấy kỹ tính lắm, cả đời không chạm vào một miếng gà rán hay bánh quẩy nào vì sợ bẩn, sợ mỡ máu. Vậy mà tại sao mạch máu vẫn tắc nghẽn đến mức không thể cứu vãn?".

Câu chuyện của ông Vương không phải là cá biệt. Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia Trương Hoàn (Trung Quốc) nhận định đây chính là bi kịch của sự "hiểu biết nửa vời". Chính những thứ ông Vương coi là lành mạnh, kết hợp với một quyết định sai lầm trong chăm sóc sức khỏe đã âm thầm đẩy ông vào cái bẫy của tử thần.

3 lý do khiến mạch máu "ngập mỡ", qua đời vì đột quỵ

Sau khi điều tra bệnh sử và phân tích lối sống hàng ngày, bác sĩ Trương nhận định cơn đột quỵ của ông Vương tưởng đột ngột, oan ức nhưng thật ra lại là hậu quả tất yếu. Nó được nuôi lớn từ 3 sai lầm chính ông mắc phải:

1. Tránh đồ chiên rán nhưng ăn toàn món "tích mỡ máu"

Ông Vương có thể từ chối mọi lời mời ăn đồ chiên rán vì cho rằng đó là "rác thực phẩm", nhưng ông lại rơi vào một sai lầm chết người khác: tin tuyệt đối vào những món ăn truyền thống được gắn mác đồ tươi, đồ bổ. Ông cực kỳ ưa chuộng thịt ba chỉ kho tàu, chân giò hầm và các món nội tạn lợn luộc tại nhà. Ông tin rằng thực phẩm tự tay nấu nướng là an toàn nhất, nội tạng thì "ăn gì bổ nấy".

Tuy nhiên, chất béo bão hòa và cholesterol trong những món này "lỳ lợm" và độc hại không kém gì dầu mỡ tái chế. Khi đi vào cơ thể, chúng làm máu vẩn đục, tạo ra các mảng bám xơ vữa dày đặc dọc theo thành mạch. Sự chủ quan với đồ nhà làm đã khiến mạch máu của một người "không ăn đồ chiên" vẫn đặc quánh như người nghiện đồ ăn nhanh.

Bên cạnh thịt mỡ, ông Vương có thói quen ăn rất nhiều cơm trắng và các loại bánh quy ngọt vì nghĩ rằng "không có mỡ là tốt". Đây là một sai lầm phổ biến. Lượng carbohydrate khổng lồ từ hai bát cơm lớn mỗi bữa khi không được chuyển hóa hết sẽ biến thành triglyceride (chất béo trung tính). Chính lượng mỡ máu sinh ra từ tinh bột và đường này mới là thứ gây tắc nghẽn kinh mạch thầm lặng, khiến dòng máu chảy về não ngày càng nghèo nàn oxy mà ông không hề hay biết.

2. Tự ý ngừng thuốc mỡ máu vì sợ... hại gan

Bi kịch của ông Vương còn đến từ việc ông quyết định "tự làm bác sĩ" cho chính mình. Khoảng một năm trước, khi thấy chỉ số mỡ máu đã về mức an toàn sau một thời gian dùng thuốc, ông bắt đầu lo sợ tác dụng phụ. Nghe người quen khuyên "uống thuốc tây nhiều hại gan, hỏng thận", ông Vương âm thầm bỏ thuốc statin và chuyển sang dùng các loại thực phẩm chức năng gắn mác Đông y không rõ nguồn gốc.

Chuyên gia Trương Hoàn cảnh báo: Mức mỡ máu bình thường trước đó là nhờ thuốc kiểm soát, không phải bệnh đã khỏi. Việc ngưng thuốc đột ngột khiến lipid máu bật tăng dữ dội hơn trước, làm bong tróc các mảng bám mạch máu lâu ngày, tạo thành cục máu đông di chuyển lên não.

Việc thay thế thuốc điều trị bằng các loại thực phẩm bổ sung trôi nổi không chỉ khiến mỡ máu không giảm mà còn tạo thêm gánh nặng cho gan. Đến khi mảng bám vỡ ra, tiểu cầu tràn vào bịt kín đoạn mạch hẹp, cơn đột quỵ ập đến như một hệ quả tất yếu của việc bỏ rơi phác đồ điều trị chuyên khoa.

3. Chủ quan với những "lời cầu cứu" từ cơ thể

Thực tế, cơn đột quỵ của ông không phải tự nhiên mà đến. Cơ thể đã gửi cho ông Vương rất nhiều tín hiệu "cấp cứu" vài tháng trước khi bi kịch xảy ra. Nhưng vì sự tự tin quá mức vào chế độ ăn "không đồ chiên" của mình, lại nghĩ đó là do tuổi già và sợ tốn kém ông đã phớt lờ tất cả.

Những cơn choáng váng chớp nhoáng

Nhiều lần ông Vương đang ngồi bỗng thấy chóng mặt, tối sầm mặt mày trong khoảng 10 giây rồi lại bình thường. Ông chỉ nghĩ do mình thiếu ngủ hoặc đứng lên quá nhanh. Nhưng đó chính là những cơn thiếu máu não thoáng qua, báo hiệu mạch máu não đã bị thu hẹp đến mức báo động.

Tín hiệu từ bàn tay và giọng nói.

Vài tuần trước khi tử vong vì đột quỵ, ông Vương thường xuyên bị tê bì các đầu ngón tay và đôi khi nói năng hơi ngọng nghịu, khó phát âm một cách đột ngột. Đó là lúc khí huyết không thể lưu thông, vùng ngôn ngữ trên não đã bị tổn thương cục bộ. Nếu lúc đó ông đến bệnh viện ngay thay vì tiếp tục tự điều trị tại nhà, có lẽ gia đình đã không phải đón nhận cái kết đau lòng này.

Câu chuyện của ông Vương là bài học xương máu cho tất cả chúng ta: Đừng để sự khắt khe nửa vời trong ăn uống và sự thiếu kỷ luật trong điều trị cướp đi mạng sống. Mạch máu khỏe mạnh cần một chế độ dinh dưỡng khoa học toàn diện và sự tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn của bác sĩ, thay vì những quan niệm sai lầm, mẹo truyền miệng không có cơ sở khoa học. Hơn nữa, mỗi sự thay đổi bất thường trên cơ thể đều có thể là một lời cảnh báo sức khỏe, tuyệt đối không được chủ quan!

Nguồn và ảnh: NetEase Health, China News, Toutiao