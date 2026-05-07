Mẹ tôi cứ vài ngày lại nấu món ăn này 1 lần, cả nhà thi nhau ăn sạch, cơm phải nấu thêm gấp đôi

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một món ăn mà mẹ tôi thường vài ngày lại nấu một lần. Món này có nước dùng và rau củ, nên rất ngon, hợp với cơm. Nước dùng hòa quyện với cơm ngon đến nỗi bạn có thể dễ dàng ăn thêm 2 bát nữa.

Nguyên liệu mà mẹ tôi sử dụng cho món ăn này rất đơn giản: Váng đậu, thịt heo, đậu Hà Lan, thịt lợn muối/thịt lợn xông khói và tép biển khô. Sau khi mẹ sơ chế hết các nguyên liệu, tiếp đó cuốn phần nhân thịt vào váng đậu rồi hấp chín. Tiếp đó, mẹ tôi cho nước vào nồi cùng tép biển khô, đậu Hà Lan và thịt lợn muối trong vài phút để có được nước dùng thôm ngon. Một món ăn ngon với nước dùng đậm đà và váng đậu thơm lừng đã sẵn sàng để thưởng thức. Điều quan trọng nhất là hương vị tươi ngon của các nguyên liệu.

Không để mất thêm thời gian nữa, tôi xin chia sẻ công thức món canh váng đậu cuốn nhân thịt nấu thịt heo muối và đậu Hà Lan. Mỗi miếng ăn đều ngập tràn hương thơm của đậu và thịt heo, ngay cả nước dùng cũng rất ngon khi chan với cơm. Cùng xem công thức ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món canh váng đậu cuốn nhân thịt nấu thịt heo muối và đậu Hà Lan

Một miếng váng, một ít đậu Hà Lan, 200g thịt nạc vai, một miếng thịt lợn muối, một ít tép biển khô, bột tiêu, một ít hành lá và tỏi, muối, nước tương nhạt, nước sốt hàu, một ít dầu hạt cải và một ít tinh bột bắp.

Cách làm món canh váng đậu cuốn nhân thịt nấu thịt heo muối và đậu Hà Lan

Bước 1: Trước tiên, hãy rửa sạch thịt và thái thành miếng nhỏ. Sau đó cho thịt đã thái vào máy xay thực phẩm. Thêm hành lá, gừng, nước tương, bột tiêu, dầu hào, một lượng bột bắp vừa đủ và nước tương đen. Bật máy và xay thành thịt băm. Nếu thích, bạn có thể thêm một số loại rau củ như nấm hương, măng, hẹ, cà rốt, củ năng, v.v... Cắt váng đậu thành các miếng vuông nhỏ rồi ngâm trong nước để làm mềm trước. Sau khi mềm, vớt váng đậu ra, dùng khăn bếp thấm khô bề mặt. Tiếp theo, cho một lượng nhân thịt vừa đủ vào rồi cuộn lại từ một đầu. Nhớ gấp cả hai cạnh bên để nhân thịt không bị chảy ra ngoài. Cuối cùng, bạn có thể phết một ít lòng đỏ trứng để dán kín mép cuối.

Bước 2: Đun sôi một ít nước trong nồi hấp, đặt tất cả các miếng váng đậu nhân thịt đã cuốn xong lên đĩa hấp và hấp ở lửa lớn khoảng 5-6 phút. Tắt bếp và lấy váng đậu nhân thịt ra để dùng sau. Trong khi chờ hấp váng đậu nhân thịt. Bạn hãy cắt một thịt lợn muối thành từng sợi nhỏ, rửa sạch một ít tép biển khô với rồi vắt bớt nước thừa, chuẩn bị một ít hạt đậu Hà Lan, và một ít hành lá và tỏi để làm gia vị.

Bước 3: Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho thịt lợn muối vào xào nhỏ lửa đến khi thịt đổi màu và dậy mùi thơm. Sau đó cho hành lá, tỏi và nhuyễn tôm khô vào chảo, đảo nhanh để tôm dậy mùi thơm. Cuối cùng, cho đậu Hà Lan vào chảo và tăng lửa, đảo nhanh trong nửa phút. Đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Thêm một chút muối (thịt đã mặn sẵn), một ít tiêu và bột nêm gà. Tiếp tục đun sôi trên lửa lớn khoảng ba phút để các hương vị của nguyên liệu hòa quyện, đặc biệt là vị mặn của thịt.

Bước 4: Lấy các miếng váng đậu nhân thịt hấp ra khỏi nồi hấp và cho vào nồi nước dùng. Tiếp tục đun trên lửa lớn khoảng 3 phút, sau đó lấy ra khỏi nồi. Cẩn thận không khuấy mạnh bằng thìa trong quá trình nấu để tránh làm nát các lá váng đậu; chỉ cần để yên và nấu trong vài phút.

Thành phẩm món canh váng đậu cuốn nhân thịt nấu thịt heo muối và đậu Hà Lan

Món ăn hoàn thành với từng miếng váng đậu cuốn nhân thịt có lớp vỏ ngoài dai ngon, nhân thịt mềm ngọt khiến mỗi miếng ăn đều vô cùng hấp dẫn. Nước dùng của món canh cũng rất đậm đà, húp đến đâu "bao phê" đến đó. Món ăn này ngon và ăn kèm với cơm rất tuyệt. Nếu bạn thích, nhất định phải thử công thức này nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món ăn này nhé!