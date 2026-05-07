Người dùng ChatGPT có tin vui

Mới đây, OpenAI vừa tung ra bản cập nhật GPT-5.5 Instant với nhiều thay đổi đáng chú ý, tập trung vào việc cải thiện độ chính xác và cách giao tiếp của ChatGPT.

Động thái này được xem là bước “chấn chỉnh” cần thiết sau thời gian dài người dùng phàn nàn về tình trạng AI trả lời lan man, lạm dụng emoji và đôi khi đưa ra thông tin không chính xác.

Theo OpenAI, GPT-5.5 Instant đã giảm tới 52,5% tỷ lệ “ảo giác” (hallucination), thuật ngữ dùng để chỉ việc AI tự tạo ra thông tin sai sự thật, trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, pháp lý và tài chính. Đây là một trong những cải tiến quan trọng nhất của phiên bản mới, trong bối cảnh độ tin cậy của AI đang ngày càng được người dùng quan tâm.

Không chỉ cải thiện độ chính xác, mô hình mới còn được nâng cấp khả năng suy luận trong các tác vụ liên quan đến hình ảnh, toán học và khoa học. OpenAI cũng cho biết hãng đã bỏ qua phiên bản GPT-5.4 để phát triển trực tiếp lên GPT-5.5 nhằm mang lại trải nghiệm hội thoại tự nhiên hơn.

Một thay đổi dễ nhận thấy là ChatGPT đã hạn chế kiểu trả lời quá dài với nhiều gạch đầu dòng hoặc những câu hỏi gợi mở không cần thiết ở cuối đoạn hội thoại. Thay vào đó, AI được tinh chỉnh để phản hồi ngắn gọn, trực diện và ít “kịch tính hóa” câu trả lời hơn trước.

Bên cạnh đó, OpenAI còn bổ sung tính năng mới mang tên “Memory Sources”, giúp tăng tính minh bạch trong quá trình cá nhân hóa nội dung. Khi ChatGPT sử dụng dữ liệu từ lịch sử trò chuyện, tệp tải lên hoặc tài khoản Gmail đã kết nối để tạo phản hồi, người dùng có thể nhấn vào mục “Sources” để xem cụ thể AI đã lấy thông tin từ đâu.

Tính năng này cũng cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc xóa các dữ liệu mà ChatGPT ghi nhớ nếu phát hiện thông tin không còn chính xác. Ví dụ, nếu AI lưu sai địa chỉ nhà hoặc sở thích cá nhân, người dùng có thể cập nhật trực tiếp thông qua menu tùy chọn.

Hiện GPT-5.5 Instant đã được triển khai cho toàn bộ người dùng, bao gồm cả tài khoản miễn phí. Trong khi đó, các tính năng cá nhân hóa nâng cao như kết nối Gmail hay truy xuất dữ liệu từ tệp tải lên sẽ được ưu tiên cho nhóm người dùng Plus và Pro trước khi mở rộng rộng rãi trong thời gian tới.