Thật lòng khuyên các bậc cha mẹ: Hãy tránh xa 2 kiểu phụ huynh này ở lớp con bạn để đỡ phiền phức, rắc rối!

Mỗi lần đón con, bạn thường chọn xã giao vài câu hay sẽ tìm cách kết bạn sâu? Một phụ huynh chia sẻ, dù có con đang học lớp 5 và lớp 2, chị vẫn chọn cách duy trì khoảng cách: chỉ chào hỏi về thời tiết, bữa tối... và tuyệt đối không chạm đến những chủ đề riêng tư.

01. Những mâu thuẫn nảy sinh từ sự thiếu khoảng cách

Nhiều người cho rằng thân thiết với phụ huynh khác sẽ giúp con cái có thêm bạn đồng hành, nhưng thực tế thường ngược lại.

Một phụ huynh từng chia sẻ câu chuyện đáng tiếc: Chỉ vì một câu nói vô ý khi bàn chuyện chọn trường: "Chị mới chuyển vào phố nên chắc chưa rành mấy vụ này" , cô đã bị người kia hiểu lầm là sự khinh miệt vùng miền. Sự việc trầm trọng đến mức người lớn cạch mặt nhau, còn con trẻ cũng bị cấm đoán, không thể chơi chung như trước.

Bên cạnh đó, việc lập hội nhóm riêng để tụ tập cũng tiềm ẩn rủi ro. Chỉ cần hai bà mẹ bất đồng quan điểm, nhóm sẽ tan rã, kéo theo sự rạn nứt trong mối quan hệ của các con trên lớp. Việc quá thân thiết đôi khi vô tình tạo ra áp lực và thị phi không đáng có cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

02. Tại sao nên giữ ranh giới?

Nhà văn Haruki Murakami từng nói: "Không phải con cá nào cũng thích hợp sống chung trong một vùng biển" . Mỗi gia đình có một quan điểm sống và cách giáo dục khác nhau. Khi đứng trước các vấn đề của con cái như thành tích hay thi đua, sự cạnh tranh ngầm giữa các phụ huynh rất dễ làm nảy sinh mâu thuẫn.

Hơn nữa, việc tâm sự quá nhiều về giáo viên hay phàn nàn chuyện trường lớp với người khác là một "con dao hai lưỡi". Lời nói vô tình có thể bị thêu dệt và truyền đến tai thầy cô, người chịu thiệt thòi cuối cùng chính là con bạn.

03. 3 "quy tắc ngầm" cần ghi nhớ

- Không tùy tiện nhận xét giáo viên: Lòng người khó đoán, những lời nhận xét thiếu cẩn trọng có thể tạo ra định kiến không tốt ảnh hưởng đến trẻ.

- Không bàn tán về con nhà người khác: Hãy chỉ tập trung vào ưu điểm nếu cần thảo luận, tuyệt đối tránh các đánh giá tiêu cực để không gây hiềm khích.

- Hạn chế tổ chức các hoạt động tự phát: Điều kiện kinh tế và quan niệm chi tiêu của mỗi nhà mỗi khác, chuyện tiền nong rất dễ trở thành ngòi nổ cho các mâu thuẫn.

04. Nhận diện kiểu phụ huynh nên giữ khoảng cách

Để duy trì một môi trường giao tiếp lành mạnh, hãy thận trọng với:

- Kiểu thích so bì: Những người luôn đặt lên bàn cân từ thành tích học tập đến đồ dùng, quần áo của con. Sự cạnh tranh quá mức này chỉ gây thêm mệt mỏi.

- Kiểu thích thêu dệt chuyện: Họ thường biến tấu những câu chuyện phiếm thành tin đồn thất thiệt, làm rạn nứt niềm tin và các mối quan hệ trong tập thể.

Lời kết: Giữa các phụ huynh luôn có một "sợi dây" liên kết là những đứa trẻ. Để bảo vệ tình bạn hồn nhiên của con và sự bình yên của chính mình, hãy giữ một khoảng cách thích hợp: đủ lịch sự để hòa đồng, nhưng cũng đủ xa để giữ vững ranh giới cần thiết.