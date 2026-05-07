Phát hiện bình xăng ô tô dung tích 44 lít nhưng đổ hơn 56 lít mới đầy, công an niêm phong 2 cây xăng để điều tra

Ngày 20/4/2024, Cục Quản lý và Giám sát Thị trường TP Thương Khâu, Trung Quốc, nhận được nhiều phản ánh của người dân về dấu hiệu bất thường khi đổ xăng tại 2 cây xăng trên địa bàn.

Theo đó, anh Tần (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết chiếc ô tô của anh có bình xăng dung tích 44 lít nhưng khi vào đổ nhiên liệu tại 1 trong 2 cây xăng nói trên, nhân viên trạm phải bơm tới 56 lít xăng thì bình mới đầy. Mức chênh lệch lớn khiến chủ xe nghi ngờ cột bơm có vấn đề nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý và Giám sát Thị trường TP Thương Khâu phối hợp cùng công an địa phương thành lập tổ điều tra để kiểm tra khẩn cấp 2 trạm xăng liên quan.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nếu xảy ra hành vi gian lận trong đo lường nhiên liệu thì khả năng cao các đối tượng đã can thiệp vào chương trình điều khiển của cột bơm nhằm thay đổi lượng xăng đầu ra hiển thị trên đồng hồ. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đang triển khai điều tra sâu hơn, cả hai cây xăng bất ngờ rơi vào tình trạng mất điện.

Điều đáng nói là theo quy định ở Trung Quốc, các trạm xăng đều phải được trang bị hệ thống nguồn điện dự phòng để bảo đảm hoạt động liên tục. Vì vậy, khả năng cả 2 cơ sở này cùng lúc mất điện là rất bất thường.

Nghi ngờ đây là hành động cố tình nhằm cản trở quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng, cơ quan quản lý thị trường và công an đã tiến hành niêm phong 2 cây xăng, đồng thời thu giữ các thiết bị liên quan để phục vụ công tác điều tra. Quá trình kiểm tra sau đó cho thấy cả 2 trạm xăng đều lắp đặt chip điện tử bên trong cột bơm để gian lận lượng nhiên liệu bán cho khách hàng. Thủ đoạn này được thực hiện từ tháng 7/2023 cho đến khi bị phát hiện.

Theo cơ quan chức năng địa phương, bằng cách can thiệp vào hệ thống đo lường, 2 cây xăng đã thu lợi bất chính gần 96.000 NDT (hơn 370 triệu đồng). Do số tiền thu lợi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, nếu lượng xăng thực tế được bơm vượt quá dung tích thiết kế với mức chênh lệch lớn, khả năng cao xuất phát từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất, bình xăng của xe đã bị thay đổi kết cấu hoặc nâng cấp không đúng tiêu chuẩn. Thứ hai, đồng hồ đo tại cây xăng hoạt động không chính xác hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người cần đặc biệt lưu ý khi phát hiện lượng xăng bơm vào vượt xa dung tích bình nhiên liệu. Trong trường hợp nghi ngờ cây xăng có dấu hiệu gian lận, người tiêu dùng nên lưu lại hóa đơn, hình ảnh và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

(Theo Toutiao)