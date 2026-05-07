Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 bài học đắt giá sau tuổi 40: Những thứ từng cố giữ, hóa ra lại làm mình kiệt quệ

Nguyệt Hạ | 07-05-2026 - 19:13 PM | Sống

3 bài học đắt giá sau tuổi 40: Những thứ từng cố giữ, hóa ra lại làm mình kiệt quệ

Đến tuổi trung niên mới thấm: tiền không đáng tiêu hãy giữ lại, người không đáng giữ hãy buông, việc làm hao mòn bản thân nên dừng.

Bước vào độ tuổi trung niên, nhiều người mới chợt nhận ra mình đang đứng trước một “ranh giới” rõ rệt của cuộc đời. Nếu như thời trẻ, cuộc sống thường được lấp đầy bởi những cuộc hẹn, những món đồ mua theo cảm hứng và những mối quan hệ xã giao, thì càng lớn tuổi, con người càng có xu hướng nhìn lại và tinh giản mọi thứ.

Không khó để bắt gặp hình ảnh một tủ quần áo đầy ắp nhưng lại thiếu đi những bộ đồ thực sự phù hợp, hay một danh bạ dài nhưng hiếm ai có thể trò chuyện chân thành. Những bữa tiệc nối tiếp nhau tưởng như sôi động, nhưng phía sau lại là sự mệt mỏi vì phải gồng mình trong những câu chuyện khách sáo. Chỉ đến khi đi qua một đoạn dài của cuộc đời, người ta mới hiểu rằng sự đủ đầy không nằm ở số lượng, mà nằm ở chất lượng và sự phù hợp.

Thực tế cho thấy, một bộ quần áo vừa vặn, chất liệu tốt mang lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với hàng loạt món đồ chạy theo xu hướng. Một bữa cơm nhà giản dị lại có thể nuôi dưỡng cơ thể và cảm xúc tốt hơn những bữa ăn xa hoa bên ngoài. Khi còn trẻ, nhiều người cố gắng chứng minh bản thân với thế giới, nhưng đến tuổi trung niên mới nhận ra “thể diện” chỉ là thứ để người khác nhìn vào, còn cuộc sống thực sự ra sao chỉ mình mới hiểu rõ.

“Thể diện” là phù phiếm, “nội lực” mới là giá trị thật

Câu chuyện của học giả Trung Quốc Quý Tiện Lâm là một ví dụ điển hình. Dù từng giữ vị trí cao trong giới học thuật, ông vẫn duy trì lối sống giản dị, ăn uống thanh đạm, nhà cửa không có nhiều vật dụng xa xỉ. Thay vì tích lũy cho bản thân, ông chọn dành tiền nhuận bút và các bộ sưu tập quý để đóng góp cho cộng đồng. Quan điểm sống của ông nhấn mạnh rằng giá trị của một con người không nằm ở vật chất bên ngoài, mà ở sự phong phú của nội tâm.

Khi trải nghiệm nhiều hơn, con người dần nhận ra rằng việc cố gắng giữ “thể diện” đôi khi lại là gánh nặng. Không ít người từng chi tiêu vượt khả năng chỉ để mua những món đồ xa xỉ hoặc duy trì những mối quan hệ không cần thiết. Nhưng rồi, sau khi học cách buông bỏ, họ mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm. Không còn chạy theo ánh nhìn của người khác, cuộc sống trở nên đơn giản và dễ thở hơn.

Sống tinh gọn: bớt chi tiêu, bớt xã giao, bớt gồng mình

Xu hướng sống tối giản những năm gần đây cũng phản ánh rõ sự thay đổi này. Thay vì khoe khoang những món đồ đắt tiền, nhiều người bắt đầu chia sẻ cách lựa chọn những thứ phù hợp và mang lại sự thoải mái. “Tiết kiệm” không còn bị hiểu là keo kiệt, mà trở thành một cách sống có ý thức, biết trân trọng tiền bạc và năng lượng của bản thân.

Điều đó cũng được thể hiện qua lựa chọn của ca sĩ Trung Quốc Lý Kiện. Trong khi nhiều người liên tục cập nhật công nghệ mới, anh vẫn sử dụng chiếc điện thoại đơn giản chỉ phục vụ nhu cầu cơ bản. Nhờ vậy, anh tránh được sự xao nhãng từ thế giới số, có thêm thời gian dành cho gia đình và sáng tạo nghệ thuật. Lối sống này tuy giản dị nhưng lại đem đến sự cân bằng mà nhiều người mong muốn.

Giảm ham muốn, tăng đầu tư cho sức khỏe

Không chỉ dừng lại ở việc chi tiêu, sự thay đổi trong nhận thức còn thể hiện ở cách con người đối diện với sức khỏe và nhu cầu cá nhân. Trước tuổi 50, nhiều người có xu hướng tích lũy càng nhiều càng tốt, từ tiền bạc đến danh vọng. Nhưng sau những biến cố hoặc trải nghiệm sâu sắc, họ nhận ra rằng sức khỏe và sự bình an mới là điều quan trọng nhất.

Nhà mỹ học người Đài Loan (Trung Quốc) Tưởng Huân từng trải qua một lần đối diện với ranh giới sinh tử do bệnh tim. Sau biến cố đó, ông quyết định thay đổi hoàn toàn lối sống, rời bỏ công việc bận rộn để tìm về cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Sự giản dị trong sinh hoạt, kết hợp với nhịp sống chậm rãi, đã giúp ông cải thiện sức khỏe và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Những câu chuyện như vậy cho thấy một quy luật rõ ràng: càng về sau, con người càng cần học cách “trừ bớt” thay vì “cộng thêm”. Giảm bớt những ham muốn không cần thiết, giảm bớt áp lực xã hội và dành nhiều hơn cho sức khỏe và những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa.

Ở giai đoạn này của cuộc đời, thứ đáng để so sánh không còn là tài sản hay địa vị, mà là chất lượng sống, thể hiện qua sự ổn định của sức khỏe, sự bình yên trong tâm trí và cảm giác đủ đầy từ bên trong.

Có thể nói, nửa đầu của cuộc đời là hành trình tích lũy, còn nửa sau là hành trình sàng lọc. Khi đã đi qua đủ trải nghiệm, con người mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hơn, mà ở việc giữ lại những điều thực sự cần thiết.

Tiền không đáng tiêu, giữ lại sẽ trở thành điểm tựa cho tương lai. Người không đáng giữ, buông bỏ sẽ giúp tâm hồn nhẹ nhõm. Những việc làm hao mòn bản thân, dừng lại chính là cách tự bảo vệ mình. Sống đơn giản không đồng nghĩa với nghèo nàn, mà là một lựa chọn có ý thức. Và đôi khi, chính sự giản dị ấy lại tạo nên một cuộc sống ấm áp, vững vàng và đáng sống hơn bao giờ hết.

Từng có thu nhập khủng, người đàn ông mất sạch tiền tiết kiệm sau 8 năm nghỉ hưu vì lối sống này

Nguyệt Hạ

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao bệnh nhân tiểu đường nên ăn hoa quả nguyên miếng thay vì uống nước ép?

Vì sao bệnh nhân tiểu đường nên ăn hoa quả nguyên miếng thay vì uống nước ép? Nổi bật

Phát hiện khách mua vàng mà không nhận lại 73 triệu đồng tiền thối, còn đặt thêm đơn hàng hơn 3,8 tỷ, chủ tiệm vàng lập tức báo công an

Phát hiện khách mua vàng mà không nhận lại 73 triệu đồng tiền thối, còn đặt thêm đơn hàng hơn 3,8 tỷ, chủ tiệm vàng lập tức báo công an Nổi bật

5 lý do vì sao nên trồng 1 chậu rau diếp cá trong nhà

5 lý do vì sao nên trồng 1 chậu rau diếp cá trong nhà

18:35 , 07/05/2026
Hàng loạt ngành học được miễn 100% học phí năm 2026

Hàng loạt ngành học được miễn 100% học phí năm 2026

18:03 , 07/05/2026
Nhìn cách ăn biết ngay tiền đồ: 3 thói quen trên bàn ăn cho thấy trẻ có EQ thấp, lớn lên khó thành công

Nhìn cách ăn biết ngay tiền đồ: 3 thói quen trên bàn ăn cho thấy trẻ có EQ thấp, lớn lên khó thành công

17:19 , 07/05/2026
Người phụ nữ 40 tuổi tử vong vì tiểu đường dù “không ăn đồ ngọt”, bác sĩ nói thẳng: 2 thực phẩm quen thuộc này còn nguy hiểm hơn

Người phụ nữ 40 tuổi tử vong vì tiểu đường dù “không ăn đồ ngọt”, bác sĩ nói thẳng: 2 thực phẩm quen thuộc này còn nguy hiểm hơn

16:52 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên