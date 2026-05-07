Chuột cống "cực sợ" loại cây này: Trồng đúng chỗ, chuột không dám bén mảng

Nhiệt độ tăng cao là yếu tố thu hút các loài gây hại xuất hiện trong vườn, khi những loài như chuột cống tìm nơi trú ẩn và nguồn thức ăn. Điều này có thể trở thành vấn đề lớn đối với những ai muốn duy trì một khu vườn được chăm sóc gọn gàng, đẹp mắt.

Nếu bạn đã thử các biện pháp xua đuổi ngắn hạn, có thể nên cân nhắc việc bổ sung các biện pháp dài hạn, ví dụ như trồng các loại cây đuổi chuột cống. Không chỉ giúp ngăn chuột cống (thậm chí cả chuột nhắt), những loại cây này còn giúp bạn tạo nên một khu vườn thơm ngát.

Các loại cây này có thể được trồng ở nhiều vị trí khác nhau trong vườn, bao gồm dọc viền vườn hoặc quanh sân hiên, khiến các điểm xâm nhập vào khu vườn trở nên kém hấp dẫn đối với lũ chuột.

Dưới đây là chia sẻ từ các chuyên gia về các loại cây bạn nên trồng để tránh các loài gây hại không mong muốn trong mùa xuân và mùa hè này. Đáng chú ý, tất cả các chuyên gia được phỏng vấn đều đề xuất một loại cây cụ thể - đó chính là bạc hà.

Chuyên gia làm vườn Luke Newnes - Bạc hà cay (Peppermint)

Luke cho biết: “Nếu chỉ có một loại cây mà tôi khuyên các gia đình nên trồng vào mùa xuân này để giúp xua đuổi chuột cống và chuột nhắt, đó sẽ là bạc hà cay. Loài gặm nhấm có khứu giác cực kỳ nhạy bén và chúng thực sự ghét mùi hương mạnh mà cây bạc hà tỏa ra, đặc biệt trong thời tiết ấm áp.”

“Bạc hà cay tỏa ra các loại tinh dầu tự nhiên rất mạnh, có thể làm quá tải khứu giác của chuột cống và chuột nhắt, khiến khu vườn cũng như những khu vực gần nhà trở nên kém hấp dẫn hơn đối với việc làm tổ hoặc tìm kiếm thức ăn. Trồng bạc hà quanh viền vườn, sân hiên, nhà kho hoặc gần các lối ra vào có thể hoạt động như một tín hiệu ‘cấm vào’ tự nhiên đối với các loài gây hại trong suốt mùa xuân và mùa hè.”

“Một lợi ích khác là bạc hà cay rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và cũng hữu ích cho các gia đình, dù là dùng trong nấu ăn, pha trà hay đơn giản là giúp không gian ngoài trời có mùi thơm dễ chịu. Vì vậy, đây là một biện pháp xua đuổi tự nhiên đơn giản nhưng mang lại nhiều giá trị.”

Chuyên gia kiểm soát dịch hại William Puricelli - Bạc hà cay (Peppermint)

William cho biết: “Nếu bạn chỉ trồng một loại cây với mục đích xua đuổi loài gặm nhấm, hãy chọn bạc hà cay. Nó không phải là ‘lá chắn thần kỳ’, nhưng đây là một trong số ít loại cây phổ biến trong vườn có mùi hương đủ mạnh để tạo ra khác biệt ở những khu vực chuột thường xuất hiện vào mùa xuân và mùa hè.”

“Loại cây này chứa nhiều tinh dầu thơm mạnh, tạo nên mùi hương sắc và lưu lại lâu. Chuột cống và chuột nhắt định hướng một phần bằng khứu giác, sử dụng mùi để tìm thức ăn và quay lại các lối đi quen thuộc. Một loại cây có mùi mạnh có thể làm nhiễu những tín hiệu đó trong khu vực xung quanh.”

“Bạc hà cay cũng rất dễ trồng, có khả năng thích nghi tốt và có thể được đặt chính xác ở nơi cần thiết, đặc biệt nếu được trồng trong chậu thay vì để lan tự do trong vườn.”

Chuyên gia làm vườn Loren Taylor - Bạc hà (Mint)

Loren cho biết: “Bạc hà có mùi hương mạnh và rất dễ nhận biết. Hương thơm của nó đến từ tinh dầu menthol, vốn vừa mạnh vừa lưu hương lâu. Chuột cống và chuột nhắt có khứu giác rất nhạy và không thích những mùi mạnh như bạc hà. Với chúng, mùi này quá gắt và khó chịu.”

“Vì thế chúng sẽ tránh xa. Tôi thường nói với các chủ nhà rằng bạc hà giống như một thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: ‘Đây không phải nhà của các ngươi’. Nó đẩy lũ gây hại ra khỏi luống cây, khu vực ủ phân hữu cơ và thậm chí cả khu vực gần móng nhà, hoàn toàn không cần dùng hóa chất.”

“Khi trồng bạc hà, hãy cẩn thận. Đây là loại cây lâu năm rất khỏe, phát triển và lan rộng rất nhanh, vì vậy tốt nhất nên trồng trong chậu và mang ra ngoài vào đúng mùa.”

“Bạc hà là một trong những loại cây kỳ diệu không chỉ giúp bảo vệ bạn mà còn có thể được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau. Bạn có thể pha trà bạc hà vào buổi tối để hỗ trợ giấc ngủ, thêm vào đồ uống lạnh trong mùa hè và còn nhiều công dụng khác.”

“Khu vườn là môi trường hài hòa, thậm chí là nơi nghỉ ngơi yên bình. Đó là không gian để bạn thư giãn, hít thở và tận hưởng sự thanh bình. Đôi khi, tất cả chỉ đơn giản là trồng một thứ thực sự thuộc về nơi đó và để thiên nhiên làm điều mà nó giỏi nhất.”