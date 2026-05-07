Gần 1.000 nhân viên C.P. Việt Nam chung tay làm sạch môi trường

Từ ngày 19 đến 25-4, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam triển khai "Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026" tại nhiều chi nhánh, đơn vị trên toàn quốc, với thông điệp "Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất".

Chương trình tập trung vào các hoạt động làm sạch môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan tại nơi làm việc, khu dân cư, các tuyến đường gần nhà máy, kho bãi, khuôn viên sản xuất và một số khu vực ven biển. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng gắn với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hơn 28 điểm diễn ra trên cả nước

Theo đại diện C.P. Việt Nam, các hoạt động được tổ chức theo điều kiện thực tế của từng địa phương, thay vì tập trung tại một điểm. Cách làm này giúp nhiều chi nhánh, nhà máy và đơn vị cùng tham gia, đồng thời khuyến khích người lao động bảo vệ môi trường ngay tại nơi làm việc và sinh sống.

Các địa điểm trải rộng tại Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Trị, Vĩnh Long, TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và một số địa phương khác. Tại mỗi nơi, cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam phối hợp với chính quyền và lực lượng địa phương phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, thu gom rác sinh hoạt, chai nhựa, bao bì và các vật dụng thải bỏ.

Hoạt động vệ sinh môi trường được triển khai tại nhiều tuyến đường, khu vực sản xuất và dân cư. Ảnh: C.P.

Ở một số khu vực ven biển, các đội hình tập trung làm sạch bãi biển, góp phần hạn chế rác thải nhựa trôi ra môi trường nước và bảo vệ hệ sinh thái. Sau khi thu gom, rác được tập kết, phân loại và chuyển cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy trình.

Bên cạnh hoạt động dọn vệ sinh, C.P. Việt Nam còn trao tặng bảng thông báo, bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại một số địa phương. Các bảng này được đặt tại khu vực công cộng, tuyến đường hoặc nơi tập trung dân cư nhằm nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung và hạn chế rác thải nhựa.

Thu gom hơn 2 tấn rác, khuyến khích sống xanh

Sau một tuần triển khai, chương trình ghi nhận hơn 2.000 kg rác thải được thu gom tại các điểm triển khai. Đại diện C.P. Việt Nam cho biết hoạt động không chỉ hướng đến việc làm sạch môi trường trong một tuần lễ, mà còn góp phần hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên và cộng đồng xung quanh.

C.P. Việt Nam trao bảng tuyên truyền nhằm nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung. Ảnh: C.P.

"Chúng tôi tin rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Thông qua chương trình, C.P. Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp ‘Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất’, góp phần hình thành thói quen sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Theo C.P. Việt Nam, việc tổ chức đồng loạt tại nhiều chi nhánh, đơn vị là cách để đưa trách nhiệm môi trường vào hoạt động thường ngày, thay vì chỉ dừng ở các phong trào ngắn hạn. Từ tuyến đường quanh nhà máy, khu dân cư đến bãi biển, những hoạt động cụ thể cho thấy bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ các việc nhỏ và được duy trì thường xuyên.

Với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, công nhân viên và người dân địa phương, "Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026" là một trong những hoạt động cộng đồng của C.P. Việt Nam nhằm gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm môi trường, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân duy trì thói quen sống xanh trong sinh hoạt và công việc hằng ngày.