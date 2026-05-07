Lời khuyên dành cho các gia đình bật điều hòa buổi đêm

Bật điều hòa vào ban đêm gần như là thói quen của nhiều gia đình, đặc biệt trong những ngày nóng bức. Không gian mát mẻ giúp ngủ ngon hơn, nhưng nếu dùng không đúng cách, hóa đơn tiền điện cuối tháng cũng có thể “đội” lên đáng kể. Chưa kể, việc để nhiệt độ quá thấp hoặc bật xuyên đêm còn dễ gây khô họng, mệt mỏi khi thức dậy. Vì vậy, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ, bạn vừa có giấc ngủ dễ chịu vừa tiết kiệm được kha khá chi phí điện.

1. Đặt nhiệt độ hợp lý để tránh hao điện

Nhiều người có thói quen để 20–22°C cho “mát nhanh”, nhưng mức này khiến điều hòa phải hoạt động liên tục, tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Thực tế, mức 26-28°C vẫn đủ mát khi ngủ, lại giúp máy vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn. Chênh lệch vài độ có thể không cảm nhận rõ ngay, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiền điện.

2. Ưu tiên chế độ Sleep hoặc Eco

Chế độ Sleep không chỉ giúp ngủ ngon mà còn tiết kiệm điện hiệu quả. Khi kích hoạt, máy sẽ tự tăng nhiệt độ theo thời gian, giảm công suất hoạt động về đêm. Một số dòng máy còn có chế độ Eco giúp tối ưu điện năng tiêu thụ. Đây là cách đơn giản nhưng nhiều người lại bỏ qua.

3. Hẹn giờ tắt nếu không cần thiết cả đêm

Nếu thời tiết không quá nóng, bạn có thể hẹn giờ tắt sau 2–4 tiếng đầu. Đây là lúc cơ thể đã ngủ sâu, không cần làm mát liên tục nữa. Thói quen này giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo giấc ngủ.

4. Không để gió thổi trực tiếp, tránh phải giảm nhiệt độ sâu

Khi gió thổi trực tiếp vào người, bạn dễ cảm thấy lạnh và lại tăng nhiệt độ lên xuống liên tục, khiến máy hoạt động nhiều hơn. Hãy chỉnh hướng gió lên trần hoặc sang hai bên để hơi lạnh lan đều, giúp phòng mát tự nhiên mà không cần hạ nhiệt quá thấp.

5. Giữ phòng kín vừa đủ để tránh thất thoát hơi lạnh

Nếu phòng bị hở, hơi lạnh sẽ thoát ra ngoài khiến điều hòa phải chạy liên tục để bù nhiệt, gây tốn điện. Hãy đóng kín cửa và kéo rèm nếu cần, đặc biệt với phòng có cửa kính. Tuy nhiên, vẫn nên đảm bảo không gian không quá bí để giữ sự dễ chịu khi ngủ.

6. Vệ sinh điều hòa định kỳ

Điều hòa nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí. Khi ngủ trong môi trường như vậy, bạn dễ gặp các vấn đề về hô hấp hoặc dị ứng. Vì thế, nên vệ sinh lưới lọc định kỳ và bảo dưỡng máy để đảm bảo không khí luôn sạch, đồng thời giúp tiết kiệm điện rõ rệt.

7. Kết hợp quạt để giảm tải cho điều hòa

Nghe có vẻ ngược, nhưng dùng thêm quạt ở mức nhẹ sẽ giúp luồng khí lạnh lan tỏa nhanh hơn. Nhờ đó, bạn có thể để nhiệt độ cao hơn một chút mà vẫn cảm thấy mát, từ đó giảm điện năng tiêu thụ.